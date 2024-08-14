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    Yeni Cupra Formentor Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    CUPRA markasının İspanya – Martorell’deki merkezinde tasarlanan, geliştirilen ve üretilen CUPRA Formentor, büyük başarıya ulaşan selefinden aldığı bayrağı daha ileriye taşımaya geliyor.

    Tamamen yenilenen ön ve arka tasarımı, güncellenen motor seçenekleri, yenilenen iç tasarımı ve yeni donanım seçenekleriyle dikkatleri üzerine çeken yeni CUPRA Formentor; Ağustos ayı lansman dönemine özel 1.975.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

    Yeni Cupra Formentor fiyat listesi💸(Ağustos 2024)
    Versiyon Fiyat Lansman Fiyatı
    1.5 eTSI mHEV 150 PS DSG 2.100.000 TL 1.975.000 TL
    1.5 eTSI mHEV 150 PS DSG VZ-Line 2.400.000 TL 2.290.000 TL
    VZ 2.0 TSI 333 PS DSG 4Drive 3.990.000 TL -

    Yeni Cupra Formentor, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2024 Cupra Formentor Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Yeni CUPRA Formentor, köpekbalığı burnundan esinlenilen ön tasarımı, kaputa entegre bakır renkli CUPRA logosu, markanın imza niteliğindeki yenilenen üçgen formlu gündüz sürüş farları, yenilenen Matrix LED far tasarımı ve 3 boyut efektli ‘Infinite LED’ formundaki arka stoplara entegre edilen aydınlatmalı CUPRA logosuyla CUPRA’nın yeni tasarım dilinin DNA’sını ön plana çıkarıyor.

    İç tasarımda da kokpitte yenilenen 12,9 inç multimedya sistemi başta olmak üzere bir dizi tasarım ve donanım güncellemeleri dikkatleri çekiyor. İlk etapta 1.5 eTSI olarak adlandırılan hafif-hibrit (mHEV) teknolojisine sahip benzinli motor seçeneği satışa sunulurken; ilerleyen dönemlerde modelin farklı güç ve aktarma seçeneklerine sahip diğer versiyonları da tüketiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

    2024 Cupra Formentor Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    İç mekân; orta konsol, kapı panelleri, dijital gösterge paneli ve yenilenen geri dönüştürülebilir koltuk döşemesi seçenekleriyle yeniden tasarlanarak daha yüksek bir kalite hissi sunuyor. Yenilenen soğutma fonksiyonlu 15W gücündeki kablosuz hızlı şarj ünitesi, alüminyum kaplamalı spor pedal seti, uydu (satellite) düğmelerine sahip yenilenen direksiyon simidinin yanı sıra temaları güncellenmiş 10,25” dijital gösterge paneli ve geliştirilmiş bir HMI (insan-makine arayüzü) ile sunulan aydınlatmalı ‘Touch Slider’ çubuğuna sahip 12,9 inç boyutundaki daha büyük bilgi-eğlence sistemi; modelin iç bölümünde öne çıkan özellikleri arasında.

    Tamamen yenilenen 18 inç ve 19 inç boyutlarındaki jant tasarımları, mat siyah ağırlıklı gümüş gri veya bronz renklerle kombine edilerek modelin sportif tasarımını ön plana çıkarıyor. ‘Mat Magnetic Gri’, ‘Graphene Gri’, metalik ‘Magnetic Gri’, ‘Midnight Siyah’ ve ‘Buzul Beyazı’ gövde renklerine ilave olarak ‘Fiord Mavi’ ile VZ serilerine özel olarak sunulan ‘Mat Century Bronz’ ve ‘Mat Enceladus Gri’ seçenekleri renk paletine eklenmiş durumda.

    2024 Cupra Formentor Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Yeni Formentor, CUPRA donanımının yanı sıra sürüş dinamikleri ve konfor özelliklerini en üst seviyeye taşıyan ‘VZ-Line’ adlı yeni donanım seviyesi göze çarpıyor. Mat siyah/gümüş renginde alüminyum alaşımlı ‘ARTIC’ 19” jantlar, Matrix LED ön farlar, açılabilir panoramik cam tavan, subwoofer ile 390 Watt güce sahip yeni 12 hoparlörlü Sennheiser Premium Ses Sistemi, dinamik şasi kontrolü (DCC), adaptif hız sabitleyici (ACC), uzun far asistanı, ısıtmalı direksiyon simidi ve ısıtmalı ön koltuklar, koltuk kafalıklarında CUPRA logoları bulunan ‘Bucket’ tip koltuklar, siyah/mavi ‘Dinamica’ (nubuk) koltuk döşemeleri, elektrikli ayarlanabilir/hafızalı sürücü koltuğu ve yan aynalar özelliklerinin standart olarak sunulduğu ‘VZ-Line’ donanımı, müşterilere sıra dışı bir sürüş deneyimi sunuyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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