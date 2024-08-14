Yeni Cupra Formentor Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Tamamen yenilenen ön ve arka tasarımı, güncellenen motor seçenekleri, yenilenen iç tasarımı ve yeni donanım seçenekleriyle dikkatleri üzerine çeken yeni CUPRA Formentor; Ağustos ayı lansman dönemine özel 1.975.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Yeni Cupra Formentor fiyat listesi💸(Ağustos 2024)
Versiyon
Fiyat
Lansman Fiyatı
1.5 eTSI mHEV 150 PS DSG
2.100.000 TL
1.975.000 TL
1.5 eTSI mHEV 150 PS DSG VZ-Line
2.400.000 TL
2.290.000 TL
VZ 2.0 TSI 333 PS DSG 4Drive
3.990.000 TL
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Yeni Cupra Formentor, özellikleriyle neler sunuyor❓
İç tasarımda da kokpitte yenilenen 12,9 inç multimedya sistemi başta olmak üzere bir dizi tasarım ve donanım güncellemeleri dikkatleri çekiyor. İlk etapta 1.5 eTSI olarak adlandırılan hafif-hibrit (mHEV) teknolojisine sahip benzinli motor seçeneği satışa sunulurken; ilerleyen dönemlerde modelin farklı güç ve aktarma seçeneklerine sahip diğer versiyonları da tüketiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Tamamen yenilenen 18 inç ve 19 inç boyutlarındaki jant tasarımları, mat siyah ağırlıklı gümüş gri veya bronz renklerle kombine edilerek modelin sportif tasarımını ön plana çıkarıyor. ‘Mat Magnetic Gri’, ‘Graphene Gri’, metalik ‘Magnetic Gri’, ‘Midnight Siyah’ ve ‘Buzul Beyazı’ gövde renklerine ilave olarak ‘Fiord Mavi’ ile VZ serilerine özel olarak sunulan ‘Mat Century Bronz’ ve ‘Mat Enceladus Gri’ seçenekleri renk paletine eklenmiş durumda.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.