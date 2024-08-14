Yeni Cupra Formentor Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Tamamen yenilenen ön ve arka tasarımı, güncellenen motor seçenekleri, yenilenen iç tasarımı ve yeni donanım seçenekleriyle dikkatleri üzerine çeken yeni CUPRA Formentor; Ağustos ayı lansman dönemine özel 1.975.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Yeni Cupra Formentor fiyat listesi💸(Ağustos 2024) Versiyon Fiyat Lansman Fiyatı 1.5 eTSI mHEV 150 PS DSG 2.100.000 TL 1.975.000 TL 1.5 eTSI mHEV 150 PS DSG VZ-Line 2.400.000 TL 2.290.000 TL VZ 2.0 TSI 333 PS DSG 4Drive 3.990.000 TL -

Yeni Cupra Formentor, özellikleriyle neler sunuyor❓

Yeni CUPRA Formentor, köpekbalığı burnundan esinlenilen ön tasarımı, kaputa entegre bakır renkli CUPRA logosu, markanın imza niteliğindeki yenilenen üçgen formlu gündüz sürüş farları, yenilenen Matrix LED far tasarımı ve 3 boyut efektli ‘Infinite LED’ formundaki arka stoplara entegre edilen aydınlatmalı CUPRA logosuyla CUPRA’nın yeni tasarım dilinin DNA’sını ön plana çıkarıyor.

İç tasarımda da kokpitte yenilenen 12,9 inç multimedya sistemi başta olmak üzere bir dizi tasarım ve donanım güncellemeleri dikkatleri çekiyor. İlk etapta 1.5 eTSI olarak adlandırılan hafif-hibrit (mHEV) teknolojisine sahip benzinli motor seçeneği satışa sunulurken; ilerleyen dönemlerde modelin farklı güç ve aktarma seçeneklerine sahip diğer versiyonları da tüketiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Tam Boyutta Gör İç mekân; orta konsol, kapı panelleri, dijital gösterge paneli ve yenilenen geri dönüştürülebilir koltuk döşemesi seçenekleriyle yeniden tasarlanarak daha yüksek bir kalite hissi sunuyor. Yenilenen soğutma fonksiyonlu 15W gücündeki kablosuz hızlı şarj ünitesi, alüminyum kaplamalı spor pedal seti, uydu (satellite) düğmelerine sahip yenilenen direksiyon simidinin yanı sıra temaları güncellenmiş 10,25” dijital gösterge paneli ve geliştirilmiş bir HMI (insan-makine arayüzü) ile sunulan aydınlatmalı ‘Touch Slider’ çubuğuna sahip 12,9 inç boyutundaki daha büyük bilgi-eğlence sistemi; modelin iç bölümünde öne çıkan özellikleri arasında.

Tamamen yenilenen 18 inç ve 19 inç boyutlarındaki jant tasarımları, mat siyah ağırlıklı gümüş gri veya bronz renklerle kombine edilerek modelin sportif tasarımını ön plana çıkarıyor. ‘Mat Magnetic Gri’, ‘Graphene Gri’, metalik ‘Magnetic Gri’, ‘Midnight Siyah’ ve ‘Buzul Beyazı’ gövde renklerine ilave olarak ‘Fiord Mavi’ ile VZ serilerine özel olarak sunulan ‘Mat Century Bronz’ ve ‘Mat Enceladus Gri’ seçenekleri renk paletine eklenmiş durumda.

Chery yetkililerinden Türkiye yatırımı açıklaması 1 gün önce eklendi

Yeni Formentor, CUPRA donanımının yanı sıra sürüş dinamikleri ve konfor özelliklerini en üst seviyeye taşıyan ‘VZ-Line’ adlı yeni donanım seviyesi göze çarpıyor. Mat siyah/gümüş renginde alüminyum alaşımlı ‘ARTIC’ 19” jantlar, Matrix LED ön farlar, açılabilir panoramik cam tavan, subwoofer ile 390 Watt güce sahip yeni 12 hoparlörlü Sennheiser Premium Ses Sistemi, dinamik şasi kontrolü (DCC), adaptif hız sabitleyici (ACC), uzun far asistanı, ısıtmalı direksiyon simidi ve ısıtmalı ön koltuklar, koltuk kafalıklarında CUPRA logoları bulunan ‘Bucket’ tip koltuklar, siyah/mavi ‘Dinamica’ (nubuk) koltuk döşemeleri, elektrikli ayarlanabilir/hafızalı sürücü koltuğu ve yan aynalar özelliklerinin standart olarak sunulduğu ‘VZ-Line’ donanımı, müşterilere sıra dışı bir sürüş deneyimi sunuyor.

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2024 Cupra Formentor Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri