Chery yetkililerinden Türkiye yatırımı açıklaması

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Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv devi BYD, 27 yılın ardından otomotiv alanında Türkiye’ye yatırım yapan ilk firma olmuştu. 1 milyar dolarlık yatırım kararı alan BYD, kuracağı tesiste elektrikli ve şarj edilebilir hibrit (plug-in) araçlar üreteceğini açıklamıştı. Bu yatırımın ardından ise bir başka Çinli dev, Chery’nin de Türkiye’de yatırım yapacağı belirtilmişti. Şimdi ise Chery yetkililerinden Türkiye yatırımına dair kritik bir açıklama geldi.

“Kapımız herkese açık”

Habertürk’ten Yiğitcan Yıldız’ın haberine göre Chery'nin offroad SUV markası JAECOO’nun Türkiye lansmanı sırasında Chery'nin Çinli üst düzey yetkilileri yatırım merkezli açıklamalarda bulundu. Hatırlanacağı üzere daha önce Chery’nin fabrikanın kurulacağı yer için Samsun ve Manisa’yı değerlendirdiği ve artık imzaya çok yakın oldukları ortaya çıkmıştı. Yetkililer bu lokasyonları doğrularken esasında diğer kentler üzerinde de araştırmaların yapıldığını söyledi.

Bununla birlikte yetkililer Türkiye yatırımı için ortak girişim (joint venture) modelinin de masada olduğunu belirtti: "Türkiye yatırımımızın ortaklı ya da yüzde yüz kendimizin olması konusunu henüz karara bağlamadık. Fakat, ortaklık konusunda kapımız herkese açık."

Bilindiği üzere Chery, İspanya'da Nissan'dan boşalan fabrikada yerel bir ortak ile üretim yapacağını açıklamıştı. Yani firma bu tür bir yatırıma da yabancı değil. Bununla birlikte bu açıklama, Chery’nin Türkiye yatırımının kesin olduğunu ancak şeklinin henüz kararlaştırılmadığını da gösteriyor.

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Chery, Türkiye pazarına 2023 yılında giriş yapmış olsa da büyük bir büyüme yaşadı. Sadece 3 SUV modeliyle boy gösteren firma 2023'te Türkiye'de en çok satış yapan 10'uncu markası oldu. 2024’ün ilk 7 ayında ise 41 bin 139 adet otomobil satarak en çok satış yapan 3'üncü otomobil markası oldu.

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Chery yetkililerinden Türkiye yatırımı açıklaması