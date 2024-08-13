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    Chery yetkililerinden Türkiye yatırımı açıklaması

    Çinli otomotiv devi BYD’nin Türkiye’ye yaptığı büyük yatırımın ardından bir başka Çinli dev Chery de Türkiye’ye yatırım yapmaya hazırlanıyor. Firma yetkililerinden ise kritik bir açıklama geldi.
    Chery yetkililerinden Türkiye yatırımı açıklaması Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv devi BYD, 27 yılın ardından otomotiv alanında Türkiye’ye yatırım yapan ilk firma olmuştu. 1 milyar dolarlık yatırım kararı alan BYD, kuracağı tesiste elektrikli ve şarj edilebilir hibrit (plug-in) araçlar üreteceğini açıklamıştı. Bu yatırımın ardından ise bir başka Çinli dev, Chery’nin de Türkiye’de yatırım yapacağı belirtilmişti. Şimdi ise Chery yetkililerinden Türkiye yatırımına dair kritik bir açıklama geldi.

    “Kapımız herkese açık”

    Habertürk’ten Yiğitcan Yıldız’ın haberine göre Chery'nin offroad SUV markası JAECOO’nun Türkiye lansmanı sırasında Chery'nin Çinli üst düzey yetkilileri yatırım merkezli açıklamalarda bulundu. Hatırlanacağı üzere daha önce Chery’nin fabrikanın kurulacağı yer için Samsun ve Manisa’yı değerlendirdiği ve artık imzaya çok yakın oldukları ortaya çıkmıştı. Yetkililer bu lokasyonları doğrularken esasında diğer kentler üzerinde de araştırmaların yapıldığını söyledi.

    Bununla birlikte yetkililer Türkiye yatırımı için ortak girişim (joint venture) modelinin de masada olduğunu belirtti: "Türkiye yatırımımızın ortaklı ya da yüzde yüz kendimizin olması konusunu henüz karara bağlamadık. Fakat, ortaklık konusunda kapımız herkese açık."

    Bilindiği üzere Chery, İspanya'da Nissan'dan boşalan fabrikada yerel bir ortak ile üretim yapacağını açıklamıştı. Yani firma bu tür bir yatırıma da yabancı değil. Bununla birlikte bu açıklama, Chery’nin Türkiye yatırımının kesin olduğunu ancak şeklinin henüz kararlaştırılmadığını da gösteriyor.

    Chery, Türkiye pazarına 2023 yılında giriş yapmış olsa da büyük bir büyüme yaşadı. Sadece 3 SUV modeliyle boy gösteren firma 2023'te Türkiye'de en çok satış yapan 10'uncu markası oldu. 2024’ün ilk 7 ayında ise 41 bin 139 adet otomobil satarak en çok satış yapan 3'üncü otomobil markası oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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