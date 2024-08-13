Chery yetkililerinden Türkiye yatırımı açıklaması

“Kapımız herkese açık”
Habertürk’ten Yiğitcan Yıldız’ın haberine göre Chery'nin offroad SUV markası JAECOO’nun Türkiye lansmanı sırasında Chery'nin Çinli üst düzey yetkilileri yatırım merkezli açıklamalarda bulundu. Hatırlanacağı üzere daha önce Chery’nin fabrikanın kurulacağı yer için Samsun ve Manisa’yı değerlendirdiği ve artık imzaya çok yakın oldukları ortaya çıkmıştı. Yetkililer bu lokasyonları doğrularken esasında diğer kentler üzerinde de araştırmaların yapıldığını söyledi.
Bununla birlikte yetkililer Türkiye yatırımı için ortak girişim (joint venture) modelinin de masada olduğunu belirtti: "Türkiye yatırımımızın ortaklı ya da yüzde yüz kendimizin olması konusunu henüz karara bağlamadık. Fakat, ortaklık konusunda kapımız herkese açık."
Bilindiği üzere Chery, İspanya'da Nissan'dan boşalan fabrikada yerel bir ortak ile üretim yapacağını açıklamıştı. Yani firma bu tür bir yatırıma da yabancı değil. Bununla birlikte bu açıklama, Chery’nin Türkiye yatırımının kesin olduğunu ancak şeklinin henüz kararlaştırılmadığını da gösteriyor.
Chery, Türkiye pazarına 2023 yılında giriş yapmış olsa da büyük bir büyüme yaşadı. Sadece 3 SUV modeliyle boy gösteren firma 2023'te Türkiye'de en çok satış yapan 10'uncu markası oldu. 2024’ün ilk 7 ayında ise 41 bin 139 adet otomobil satarak en çok satış yapan 3'üncü otomobil markası oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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