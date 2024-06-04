Mayıs ayında otomobil satışları yüzde 8 azaldı

Geçen ayki daralmaya rağmen 2024 Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre yüzde 6 artış söz konusu. Satışların kampanyalarla desteklenmeye çalışıldığı bu dönemde otomobil satışları yüzde 10,25 artışla 375.097 adet olurken hafif ticari araç satışlarında ise yüzde 8 civarında daralma görülüyor.
Satışlarda SUV gövde tipinin liderliği devam ediyor. Yüzde 55 paya yaklaşan SUV gövde tipini yüzde 26 pay ile sedan otomobiller takip ediyor. Satışa sunulan yeni otomobillerden çoğunun crossover/SUV olduğunu düşünürsek bu durum kulağa pek de garip gelmiyor.
Elektrikli otomobil demişken, 2024'ün Ocak-Mayıs döneminde saf elektrikli otomobil satışları 30 bin adede yaklaşmış durumda. Geçen yıl ile kıyaslandığında yüzde 250'nin üzerinde büyük bir artış söz konusu. Bu dönemde satılan elektrikli otomobillerin yüzde 89'u 160 kW ve altında motor gücüne sahip. Bu otomobillerde vergi oranı daha düşük olduğu için önemli bir tercih sebebi oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.