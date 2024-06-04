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Tam Boyutta Gör Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının mayıs ayına ilişkin karnesi belli oldu. Mayıs ayında satışlar beklendiği gibi geçen yıla göre yüzde 10 azalarak 100.305 adet oldu. Bu daralma otomobil pazarında yüzde 8,19, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 17 şeklinde karşımıza çıkıyor.

Geçen ayki daralmaya rağmen 2024 Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre yüzde 6 artış söz konusu. Satışların kampanyalarla desteklenmeye çalışıldığı bu dönemde otomobil satışları yüzde 10,25 artışla 375.097 adet olurken hafif ticari araç satışlarında ise yüzde 8 civarında daralma görülüyor.

Satışlarda SUV gövde tipinin liderliği devam ediyor. Yüzde 55 paya yaklaşan SUV gövde tipini yüzde 26 pay ile sedan otomobiller takip ediyor. Satışa sunulan yeni otomobillerden çoğunun crossover/SUV olduğunu düşünürsek bu durum kulağa pek de garip gelmiyor.

Tam Boyutta Gör Motor tipine göre değerlendirildiğinde ise benzinli otomobiller yüzde 66 pay ile lider konumda. Son dönemde ilgiyle takip edilen hibrit otomobiller ise yüzde 15'e yakın pay alarak ikinci sırada yer alıyor. Dizel otomobillerin payı tek haneye yaklaşırken, satışlardan yüzde 7,4 pay elde eden elektrikli otomobiller ile aradaki makasın gitgide daraldığı görülüyor.

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Elektrikli otomobil demişken, 2024'ün Ocak-Mayıs döneminde saf elektrikli otomobil satışları 30 bin adede yaklaşmış durumda. Geçen yıl ile kıyaslandığında yüzde 250'nin üzerinde büyük bir artış söz konusu. Bu dönemde satılan elektrikli otomobillerin yüzde 89'u 160 kW ve altında motor gücüne sahip. Bu otomobillerde vergi oranı daha düşük olduğu için önemli bir tercih sebebi oluyor.

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Mayıs ayında otomobil satışları yüzde 8 azaldı