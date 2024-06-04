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    Mayıs ayında otomobil satışları yüzde 8 azaldı

    Geçtiğimiz ay sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları beklendiği gibi düştü ancak kampanyaların etkisi pazarı 100 bin adet seviyesinde tutmayı başardı. İşte detaylar:
    Mayıs ayında otomobil satışları yüzde 8 azaldı Tam Boyutta Gör
    Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının mayıs ayına ilişkin karnesi belli oldu. Mayıs ayında satışlar beklendiği gibi geçen yıla göre yüzde 10 azalarak 100.305 adet oldu. Bu daralma otomobil pazarında yüzde 8,19, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 17 şeklinde karşımıza çıkıyor.

    Geçen ayki daralmaya rağmen 2024 Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre yüzde 6 artış söz konusu. Satışların kampanyalarla desteklenmeye çalışıldığı bu dönemde otomobil satışları yüzde 10,25 artışla 375.097 adet olurken hafif ticari araç satışlarında ise yüzde 8 civarında daralma görülüyor.

    Satışlarda SUV gövde tipinin liderliği devam ediyor. Yüzde 55 paya yaklaşan SUV gövde tipini yüzde 26 pay ile sedan otomobiller takip ediyor. Satışa sunulan yeni otomobillerden çoğunun crossover/SUV olduğunu düşünürsek bu durum kulağa pek de garip gelmiyor.

    Mayıs ayında otomobil satışları yüzde 8 azaldı Tam Boyutta Gör
    Motor tipine göre değerlendirildiğinde ise benzinli otomobiller yüzde 66 pay ile lider konumda. Son dönemde ilgiyle takip edilen hibrit otomobiller ise yüzde 15'e yakın pay alarak ikinci sırada yer alıyor. Dizel otomobillerin payı tek haneye yaklaşırken, satışlardan yüzde 7,4 pay elde eden elektrikli otomobiller ile aradaki makasın gitgide daraldığı görülüyor.

    Elektrikli otomobil demişken, 2024'ün Ocak-Mayıs döneminde saf elektrikli otomobil satışları 30 bin adede yaklaşmış durumda. Geçen yıl ile kıyaslandığında yüzde 250'nin üzerinde büyük bir artış söz konusu. Bu dönemde satılan elektrikli otomobillerin yüzde 89'u 160 kW ve altında motor gücüne sahip. Bu otomobillerde vergi oranı daha düşük olduğu için önemli bir tercih sebebi oluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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