Ağustos ayında 70 bine yakın sıfır otomobil satıldı: Renault ilk sırada

- En çok otomobil satan markalar Ağustos 2024
- En çok otomobil satan markalar Ocak-Ağustos 2024
- Yorumlar
Ağustos ayını geride bırakmamızın ardından Türkiye'nin otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin veriler de geldi. Buna göre, geçen ay otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2023'ün aynı ayına göre yüzde 0,8 artarak 90.134 adet oldu.
Otomobil özelinde de toplam pazarda olduğu gibi küçük bir artış söz konusu. Geçen yıl Ağustos ayında 69.131 adet sıfır otomobil satışı gerçekleştirilirken bu yıl yüzde 0,23 artışla 69.288 adede yükseldi. Geçen ayki hafif ticari araç satışları da yüzde 2,57 artışla 20.846 adet oldu.
Ocak-Ağustos döneminde toplam pazar yüzde 0,18 artışla 762.154 adede çıktı. Yılın ilk sekiz ayında otomobil satışları yüzde 3 artışla 605.639 adet seviyesine çıkarken hafif ticari araç tarafında ise yüzde 10'a yakın düşüş söz konusu.
|Sıra
|Marka
|Adet
|1.
|Renault
|8.626
|2.
|Fiat
|6.760
|3.
|Volkswagen
|5.284
|4.
|Hyundai
|4.154
|5.
|Chery
|3.643
|6.
|Opel
|3.595
|7.
|Skoda
|3.230
|8.
|Peugeot
|2.840
|9.
|Toyota
|2.689
|10.
|Citroen
|2.515
Ocak-Ağustos dönemine baktığımızda da 71.988 adetle Renault'nun liderliği söz konusu. 56.997 adet satış gerçekleştiren Fiat'ın otomobil satışları 2023'e göre yüzde 33 gerilemiş. Chery, geçen yıla göre yüzde 114 büyüme ile 44.782 adet satış gerçekleştirdi ve üçüncü sırada yer alıyor.
|Sıra
|Marka
|Adet
|1.
|Renault
|71.988
|2.
|Fiat
|56.997
|3.
|Chery
|44.782
|4.
|Volkswagen
|43.116
|5.
|Hyundai
|34.340
|6.
|Peugeot
|32.385
|7.
|Toyota
|31.225
|8.
|Citroen
|29.010
|9.
|Opel
|28.357
|10.
|Skoda
|26.908
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.