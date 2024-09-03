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    Ağustos ayında 70 bine yakın sıfır otomobil satıldı: Renault ilk sırada

    Sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları Ağustos ayında az farkla da olsa büyümesini sürdürdü. 680 adet farkla geçen yılın "en iyi Ağustos" rekoru kırıldı.  

    Ağustos ayını geride bırakmamızın ardından Türkiye'nin otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin veriler de geldi. Buna göre, geçen ay otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2023'ün aynı ayına göre yüzde 0,8 artarak 90.134 adet oldu.

    Otomobil özelinde de toplam pazarda olduğu gibi küçük bir artış söz konusu. Geçen yıl Ağustos ayında 69.131 adet sıfır otomobil satışı gerçekleştirilirken bu yıl yüzde 0,23 artışla 69.288 adede yükseldi. Geçen ayki hafif ticari araç satışları da yüzde 2,57 artışla 20.846 adet oldu.

    Ocak-Ağustos döneminde toplam pazar yüzde 0,18 artışla 762.154 adede çıktı. Yılın ilk sekiz ayında otomobil satışları yüzde 3 artışla 605.639 adet seviyesine çıkarken hafif ticari araç tarafında ise yüzde 10'a yakın düşüş söz konusu.

    Ağustos ayında 70 bine yakın sıfır otomobil satıldı Tam Boyutta Gör
    Ağustos ayındaki satışlarda Renault, satışları geçen yıla göre düşmesine rağmen 8.626 adetle lider. Fiat ise 6.760 adetle ikinci sırada yer alıyor. Alman üretici Volkswagen ve Hyundai bin adet civarında farkla üçüncü ve dördüncü olurken Chery, ek vergilere rağmen 3643 adetle ilk beşte yer almayı başardı. Chery'nin satışlarının Ağustos 2023'e göre yüzde 40 düştüğünü de belirtelim.

    En çok otomobil satan markalar Ağustos 2024
    Sıra Marka Adet
    1. Renault 8.626
    2. Fiat 6.760
    3. Volkswagen 5.284
    4. Hyundai 4.154
    5. Chery 3.643
    6. Opel 3.595
    7. Skoda 3.230
    8. Peugeot 2.840
    9. Toyota 2.689
    10. Citroen 2.515

    Ocak-Ağustos dönemine baktığımızda da 71.988 adetle Renault'nun liderliği söz konusu. 56.997 adet satış gerçekleştiren Fiat'ın otomobil satışları 2023'e göre yüzde 33 gerilemiş. Chery, geçen yıla göre yüzde 114 büyüme ile 44.782 adet satış gerçekleştirdi ve üçüncü sırada yer alıyor.

    En çok otomobil satan markalar Ocak-Ağustos 2024
    Sıra Marka Adet
    1. Renault 71.988
    2. Fiat 56.997
    3. Chery 44.782
    4. Volkswagen 43.116
    5. Hyundai 34.340
    6. Peugeot 32.385
    7. Toyota 31.225
    8. Citroen 29.010
    9. Opel 28.357
    10. Skoda 26.908
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 3 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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