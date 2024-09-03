Ağustos ayında 70 bine yakın sıfır otomobil satıldı: Renault ilk sırada

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Ağustos ayını geride bırakmamızın ardından Türkiye'nin otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin veriler de geldi. Buna göre, geçen ay otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2023'ün aynı ayına göre yüzde 0,8 artarak 90.134 adet oldu.

Otomobil özelinde de toplam pazarda olduğu gibi küçük bir artış söz konusu. Geçen yıl Ağustos ayında 69.131 adet sıfır otomobil satışı gerçekleştirilirken bu yıl yüzde 0,23 artışla 69.288 adede yükseldi. Geçen ayki hafif ticari araç satışları da yüzde 2,57 artışla 20.846 adet oldu.

Ocak-Ağustos döneminde toplam pazar yüzde 0,18 artışla 762.154 adede çıktı. Yılın ilk sekiz ayında otomobil satışları yüzde 3 artışla 605.639 adet seviyesine çıkarken hafif ticari araç tarafında ise yüzde 10'a yakın düşüş söz konusu.

Tam Boyutta Gör Ağustos ayındaki satışlarda Renault, satışları geçen yıla göre düşmesine rağmen 8.626 adetle lider. Fiat ise 6.760 adetle ikinci sırada yer alıyor. Alman üretici Volkswagen ve Hyundai bin adet civarında farkla üçüncü ve dördüncü olurken Chery, ek vergilere rağmen 3643 adetle ilk beşte yer almayı başardı. Chery'nin satışlarının Ağustos 2023'e göre yüzde 40 düştüğünü de belirtelim.

En çok otomobil satan markalar Ağustos 2024 Sıra Marka Adet 1. Renault 8.626 2. Fiat 6.760 3. Volkswagen 5.284 4. Hyundai 4.154 5. Chery 3.643 6. Opel 3.595 7. Skoda 3.230 8. Peugeot 2.840 9. Toyota 2.689 10. Citroen 2.515

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Ocak-Ağustos dönemine baktığımızda da 71.988 adetle Renault'nun liderliği söz konusu. 56.997 adet satış gerçekleştiren Fiat'ın otomobil satışları 2023'e göre yüzde 33 gerilemiş. Chery, geçen yıla göre yüzde 114 büyüme ile 44.782 adet satış gerçekleştirdi ve üçüncü sırada yer alıyor.

En çok otomobil satan markalar Ocak-Ağustos 2024 Sıra Marka Adet 1. Renault 71.988 2. Fiat 56.997 3. Chery 44.782 4. Volkswagen 43.116 5. Hyundai 34.340 6. Peugeot 32.385 7. Toyota 31.225 8. Citroen 29.010 9. Opel 28.357 10. Skoda 26.908

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