Yeni Kia K3, fastback silüetiyle tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce ipucu görselleri paylaşılan yeni 2024 Kia K3 bugün resmi olarak tanıtıldı. Bazı pazarlarda Forte veya ülkemizdeki gibi Cerato olarak isimlendirilen model, yeni tasarımı ve fastback stili silüetiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Yeni Kia K3, özellikleriyle neler sunuyor❓

Yeni Kia K3, markanın bilindik "Zıtlıkların Birliği" tasarım felsefesiyle son çıkan EV9 ve Picanto gibi modellerde gördüğümüz yeni ışık imzasını bir araya getiriyor. İnce kaplan burnu panjurun aydınlatmalarla iç içe göründüğü ön bölümde gündüz LED'lerinin tamponun alt kısmına kadar uzandığını görmekteyiz. Tampondaki merkez hava girişini saran kanatlar da otomobilin oldukça sportif görünmesini sağlamış ki bu modelde ilk kez sunulan GT-Line donanım seviyesine baktığımız için bu sportifliğin sebebi oldukça açık.

2024 Kia K3'e yandan baktığımızda özellikle ön-arka çamurlukların üzerinde belirginleşen omuz çizgisi hemen göze çarpıyor. Öte yandan, günümüzde moda halini alan, çamurluk ve marşpiyellerdeki siyah plastik eklentilerin K3'te de yerini aldığı gözlerden kaçmıyor. Arkada ise öndeki gündüz LED'leriyle aynı grafiklere sahip LED stoplar boydan boya uzanıyor. Keskin uç kısmı bir spoyler havası yaratırken, alt tarafta da dikey reflektörler, siyah tampon ve arka difüzör dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Yukarıda sözünü ettiğimiz GT-Line donanımı, ailenin en sportif üyesi. Bu modelde daha büyük hava girişleri, 17 inç alaşımlı jantlar ve arkada çift egzoz çıkışı yer alıyor. Yeni Kia K3, 4545 mm uzunluğa, 1765 mm genişliğe, 1475 mm yüksekliğe ve 2670 mm aks mesafesine sahip. Otomobilin bagaj hacmi ise 544 litre.

2024 Kia K3'ün iç mekanında EV6'dan esinlenilerek tasarlanan yeni direksiyon simidi bizleri karşılıyor. Yatay çizgilere sahip konsolda dijital gösterge ve multimedya ekranı kavisli bir panelde toplanmış. Üst versiyonlarda 10.25 inç olarak gelen yüksek çözünürlüklü dokunmatik multimedya ekranı kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip. Ayrıca sisteme Bluetooth ile aynı anda iki cihaz bağlanabiliyor.

Ön ve arka yolcular için USB Type C girişlerine de yer verilen alanda iki bölgeli otomatik klima kontrolleri ve 64 renkli ambiyans aydınlatması gibi özellikler de mevcut. Ayrıca, arka yolcular için sunulan havalandırma menfezleri de konforu artıran özellikler arasında.

Tam Boyutta Gör K3'ün güçlendirilmiş şasiye sahip olduğunu belirten Kia, özellikle titreşim ve ses izolasyonunun üst segmentteki otomobillerle yarışır düzeyde olduğunun altını çiziyor. Süspansiyon sisteminin de konfor ve kontrol arasındaki mükemmel dengeyi kurmak adına elden geçirildiği K3'te 123 PS güç üreten 1.6 litre dört silindirli motor görev yapıyor. Bu motor, 6 ileri manuel veya otomatik şanzımanla kombine edilebiliyor.

GT-Line donanım seviyesinde ise 152 PS güç üreten 2.0 litre motor karşımıza çıkıyor. Özel olarak 6 ileri otomatik şanzımanla gelen bu versiyonda manuel kullanım için vites kulakçıkları da mevcut. Bu iki motora ek olarak ithalat odaklı 1.4 litrelik benzinli motor da seçenekler arasında olacak.

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2024 Kia K3'ün sunduğu güvenlik odaklı özelliklere baktığımızda ise 6 hava yastığı, ön çarpışmadan kaçınma sistemi, şeritte tutma asistanı, kör nokta çarpışmadan kaçınma asistanı, arka çapraz trafik çarpışmadan kaçınma asistanı ve sürücü dikkat uyarısı gibi çeşitli teknolojilerin donanım seviyesine göre standart veya opsiyon olarak listede yer aldığını görmekteyiz.

Kia K3, bu yılın son çeyreğinden itibaren bazı pazarlarda satışa sunulacak. Fiyat konusunda şimdilik herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Siz Kia K3'ün yeni tasarımını nasıl buldunuz?

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2024 Kia K3 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri