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    İşte Opel'in geleceği! Yeni Experimental EV konsepti tanıtıldı

    Opel'in gelecek modellerine tasarım ve teknoloji olarak ışık tutan yeni Experimental EV konsepti; coupe crossover silüeti, 4D Opel Vizor tasarımı ve elektrokromik kumaş döşemeleriyle dikkat çekiyor.
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    İşte Opel'in geleceği! Yeni Experimental EV konsepti tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Opel, bir süredir ipucu görsellerini paylaştığı yeni Experimental EV konseptini bugün görücüye çıkardı. %100 elektrikli bir coupe crossover olarak karşımıza çıkan Opel Experimental EV, hem tasarım hem de teknoloji olarak markanın gelecekteki ürün gamına ışık tutuyor.

    Opel Experimental EV konsepti, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Opel Experimental EV konsepti ilk kez Eylül ayında Münih'te düzenlenecek olan IAA Mobilite Fuarı'nda sergilenecek. Opel, söz konusu konseptin "son teknoloji Stellantis platformu" olarak nitelendirdiği bir platform üzerine inşa edildiğini belirtiyor. Bizler bunu STLA platformu, hatta konseptin boyutlarına göre C segmentine girdiği için STLA Medium platformu olarak düşünebiliriz.

    Dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip olan konseptte "steer by wire" sistemi de mevcut. Bu da araçtaki direksiyonu kontrol etmek için mekanik bir bağlantı yerine tamamen elektronik bir sistem kullanıldığı anlamına geliyor. Bahse konu sistem sayesinde, direksiyona ihtiyaç duyulmadığı zamanlarda (otonom sürüş gibi) direksiyon simidi tamamen konsolun içerisine saklanabiliyor.

    İşte Opel'in geleceği! Yeni Experimental EV konsepti tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Alman markanın açıklamasına göre, Opel Experimental EV konsepti, coupe crossover silüetini vurgulayan yüksek kontrastlı grafikleri ve logoların da dahil edildiği aydınlatma elementleriyle şık bir görünüm sunuyor. Konseptin en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi ise gövdesinde herhangi bir krom parça bulunmuyor.

    Konseptin gövdesinde hareketli parçalar da dikkat çekiyor. Önde ve arkada yer verilen hava kapakçıklarının yanı sıra arka difüzör de sürüş koşuluna göre aerodinamik verimliliği artırmak adına uzayan veya geri katlanabilen tasarıma sahip. Araçtaki aerodinamik tasarıma sahip jantlar da Goodyear iş birliğiyle geliştirilen, geri dönüştürülmüş kauçuktan yapılan lastiklerle çevrili.

    Opel Experimental EV'nin fütüristik iç mekanı, günümüz otomobillerinde bolca kullanılan ekranlardan tamamen temizlenmiş şekilde karşımıza çıkıyor. Bunun yerine hologramlar ve ön cam boyunca uzanan bir head up display kullanılıyor. Sürücü, orta konsoldaki kişiselleştirilebilir kontroller veya yapay zekayla desteklenen sesli komutlar vasıtasıyla "Pure Experience" adı verilen multimedya sistemine erişim sağlayabiliyor.

    İşte Opel'in geleceği! Yeni Experimental EV konsepti tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Opel, konseptteki 3D örgülü kumaşlara sahip koltukların olağanüstü konfor sağladığını belirtiyor. Konseptin bir diğer ilginç özelliği de döşemelerde elektrokromik kumaşların kullanılmış olması. Basit bir ifadeyle, malzemeye duruma göre renk değiştirebilen LED'ler yerleştirilmiş diyebiliriz. Bu özellik, başka bir araç kör noktaya girdiğinde sürücüyü uyarmak gibi güvenlik amacıyla da kullanılabiliyor.

    Konseptin güç, batarya kapasitesi veya menziliyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak STLA platformunun tek veya çift elektrik motorlu sürüş konfigürasyonunu ve 700 km'ye kadar menzili desteklediğini biliyoruz. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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