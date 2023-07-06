2024 Mercedes CLE Coupe tanıtıldı: İki kapılı coupe rekabetinde taze kan

Yeni Mercedes CLE, özellikleriyle neler sunuyor❓
Avrupa'daki ürün gamı, dizel tarafındaki tek seçenek olan dört silindirli OM 654 M motorla başlıyor. Değişken geometrili turboya sahip olan 2.0 litrelik motor, 197 hp güç ve 440 Nm tork üretiyor. Yine dört silindirli diğer bir seçenek ise CLE 200. 201 hp güç ve 320 Nm tork üreten 2.0 litrelik turbu benzinli motorlu seçeneğin 0-100 km/s hızlanması 7,4 saniye sürerken son hızı da 240 km/s. Sözünü ettiğimiz her iki seçenek de sadece arkadan itişli olarak kullanılabiliyor.
Mercedes'in özel 4MATIC dört tekerlekten çekiş sistemini kullanan versiyonlar CLE 200 4MATIC ile başlıyor. Bir üst basamakta ise 255 beygir güç ve 400 Nm tork üreten CLE 300 4MATIC var. Performanslı AMG versiyonları kendini gösterene dek tercih edilebilecek en güçlü versiyon ise CLE 450 4MATIC. 3.0 litre altı silindirli motoruyla 376 beygir güç ve 500 Nm tork üreten bu model, 0-100 km/s hızlanmasını 4,4 saniyede tamamlıyor. Son hız ise 250 km/s ile sınırlı. Mercedes CLE Coupe'nin tüm versiyonlarında dokuz vitesli 9G-Tronic otomatik şanzıman standart.
Yeni E-Serisi'nde olduğu gibi TikTok ve Zoom gibi uygulamalar sisteme entegre. Koltuklar da C-Serisi ile benzer ancak tamamen CLE'ye özel tasarlanmış. Koltuk başlıklarının her birinde Dolby Atmos deneyimini yükseltmek için iki adet hoparlör kullanılmış.
Yeni Mercedes CLE, 2.0 litre motor seçeneğiyle Ekim ayından itibaren Türkiye'de de satışa sunulacak. İlerleyen süreçte, fotoğraflarda göreceğiniz Cabrio versiyonlarını da yollarda göreceğiz. Yeni CLE'nin yerini aldığı modellere göre boyut karşılaştırması aşağıdaki gibi. İç tarafta, özellikle arka tarafta C-Serisi Coupe'ye göre daha ferah bir yaşam alanı mevcut. Bagaj kapasitesi de 420 litre olarak karşımıza çıkıyor.
|-
|CLE Coupe
|C-Serisi Coupe
|E-Serisi Coupe
|Uzunluk (mm)
|4850
|+164
|+15
|Genişlik (mm)
|1860
|+50
|0
|Yükseklik (mm)
|1428
|+23
|-2
|Aks mesafesi (mm)
|2865
|+25
|-8
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.
Fururlar oni purada :)