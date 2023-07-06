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    2024 Mercedes CLE Coupe tanıtıldı: İki kapılı coupe rekabetinde taze kan

    Mercedes, tamamen yeni modeli CLE Coupe'yi gururla sunar! Mevcut ürün gamında yer alan C-Serisi ve E-Serisi coupe modellerin yerini alacak olan model, bu segmentte Mercedes için taze kan olacak.
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    2024 Mercedes CLE Coupe tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    2024 Mercedes CLE Coupe'de şimdilik sadece 48V hafif hibrit destekli motorlar mevcut. Sistemdeki elektrik motorunun gücü önceki versiyonlara göre 15 kW'dan 17 kW'a çıkarılmış. Tork desteği ise 200 Nm olarak karşımıza çıkıyor. İlerleyen süreçte şarj edilebilir hibrit seçenek de devreye girecek. Şu an geliştirme aşamasında olduğu açıklanan bu versiyonla ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

    Yeni Mercedes CLE, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Avrupa'daki ürün gamı, dizel tarafındaki tek seçenek olan dört silindirli OM 654 M motorla başlıyor. Değişken geometrili turboya sahip olan 2.0 litrelik motor, 197 hp güç ve 440 Nm tork üretiyor. Yine dört silindirli diğer bir seçenek ise CLE 200. 201 hp güç ve 320 Nm tork üreten 2.0 litrelik turbu benzinli motorlu seçeneğin 0-100 km/s hızlanması 7,4 saniye sürerken son hızı da 240 km/s. Sözünü ettiğimiz her iki seçenek de sadece arkadan itişli olarak kullanılabiliyor.

    Mercedes'in özel 4MATIC dört tekerlekten çekiş sistemini kullanan versiyonlar CLE 200 4MATIC ile başlıyor. Bir üst basamakta ise 255 beygir güç ve 400 Nm tork üreten CLE 300 4MATIC var. Performanslı AMG versiyonları kendini gösterene dek tercih edilebilecek en güçlü versiyon ise CLE 450 4MATIC. 3.0 litre altı silindirli motoruyla 376 beygir güç ve 500 Nm tork üreten bu model, 0-100 km/s hızlanmasını 4,4 saniyede tamamlıyor. Son hız ise 250 km/s ile sınırlı. Mercedes CLE Coupe'nin tüm versiyonlarında dokuz vitesli 9G-Tronic otomatik şanzıman standart.

    2024 Mercedes CLE Coupe tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    2024 Mercedes CLE Coupe'nin dış tasarımı bizleri pek fazla şaşırtmıyor. Genel olarak mevcut C-Serisi ile aynı çizgide kalan fakat daha sportif detaylarla işlenen gövdenin iç tarafında da benzer bir durum söz konusu. Orta konsolun bir uzantısı olan 12.3 inç dokunmatik multimedya ekranı ve 11.9 inç dijital gösterge paneli, bu alanda ilk göze çarpan detaylar.

    Yeni E-Serisi'nde olduğu gibi TikTok ve Zoom gibi uygulamalar sisteme entegre. Koltuklar da C-Serisi ile benzer ancak tamamen CLE'ye özel tasarlanmış. Koltuk başlıklarının her birinde Dolby Atmos deneyimini yükseltmek için iki adet hoparlör kullanılmış.

    Yeni Mercedes CLE, 2.0 litre motor seçeneğiyle Ekim ayından itibaren Türkiye'de de satışa sunulacak. İlerleyen süreçte, fotoğraflarda göreceğiniz Cabrio versiyonlarını da yollarda göreceğiz. Yeni CLE'nin yerini aldığı modellere göre boyut karşılaştırması aşağıdaki gibi. İç tarafta, özellikle arka tarafta C-Serisi Coupe'ye göre daha ferah bir yaşam alanı mevcut. Bagaj kapasitesi de 420 litre olarak karşımıza çıkıyor.

    - CLE Coupe C-Serisi Coupe E-Serisi Coupe
    Uzunluk (mm) 4850 +164 +15
    Genişlik (mm) 1860 +50 0
    Yükseklik (mm) 1428 +23 -2
    Aks mesafesi (mm) 2865 +25 -8

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 33 dakika önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 gün önce

    teskurler super kurye

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

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    DreamSs 2 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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