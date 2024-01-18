Yeni Hyundai Kona Elektrik N Line, daha agresif tasarımla geldi

Koreli üretici Hyundai, yenilenen elektrikli crossover modeli Kona Elektrik'in sportif N-Line versiyonunu görücüye çıkardı. Buradaki "N" takısı sizleri yanıltmasın çünkü iç ve dış tasarımdaki dokunuşların dışında otomobilde bir performans artışı bulunmuyor.
Hyundai Kona Elektrik N-Line'ın dış tasarımında daha agresif bir görünüm sunan ön-arka tamponlar, siyah yan ayna kapakları ve özel çift renkli 19 inçlik alaşımlı jantlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, Kona Elektrik N-Line'da daha alt versiyonlarda bulunmayan siyah tavan özelliği de opsiyon olarak sunuluyor. N-Line dokunuşu iç mekanda da direksiyon simidi, metal pedallar, siyah tavan döşemesi ve sportif koltuklarla devam ediyor.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi N Line takısı güç aktarma sistemi için bir değişiklik getirmiyor. Söz konusu modelde ön tekerleklere güç veren 160 kW'lık (215 hp) bir elektrik motoru ve 65 kWsa'lik batarya paketi kullanılıyor. 400V şarj altyapısına sahip olan bu versiyon, tek şarjla 514 kilometreye kadar menzil sunuyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 7,8 saniyede tamamlıyor.
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.