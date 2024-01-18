Koreli üretici Hyundai, yenilenen elektrikli crossover modeli Kona Elektrik'in sportif N-Line versiyonunu görücüye çıkardı. Buradaki "N" takısı sizleri yanıltmasın çünkü iç ve dış tasarımdaki dokunuşların dışında otomobilde bir performans artışı bulunmuyor.

Hyundai Kona Elektrik N-Line'ın dış tasarımında daha agresif bir görünüm sunan ön-arka tamponlar, siyah yan ayna kapakları ve özel çift renkli 19 inçlik alaşımlı jantlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, Kona Elektrik N-Line'da daha alt versiyonlarda bulunmayan siyah tavan özelliği de opsiyon olarak sunuluyor. N-Line dokunuşu iç mekanda da direksiyon simidi, metal pedallar, siyah tavan döşemesi ve sportif koltuklarla devam ediyor.

Tam Boyutta Gör İngiltere'de 40 bin pounddan başlayan fiyatlarla, N Line ve N Line S olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunulan otomobilin ilk versiyonunda bu sportif koltuklar kumaş kaplı olarak geliyor. N Line S'te ise Alcantara ve deri karışımı döşemeler kullanılıyor. Her iki seçenekte de kırmızı dikişler ve ön-arka koltuk ısıtma mevcut ancak S versiyonda koltuk soğutma, elektrikli ayarlanabilir koltuklar, çift bölgeli klima ve Bose ses sistemi gibi ekstra özellikler devreye giriyor.

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Yukarıda da belirttiğimiz gibi N Line takısı güç aktarma sistemi için bir değişiklik getirmiyor. Söz konusu modelde ön tekerleklere güç veren 160 kW'lık (215 hp) bir elektrik motoru ve 65 kWsa'lik batarya paketi kullanılıyor. 400V şarj altyapısına sahip olan bu versiyon, tek şarjla 514 kilometreye kadar menzil sunuyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 7,8 saniyede tamamlıyor.

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Yeni Hyundai Kona Elektrik N Line, daha agresif tasarımla geldi