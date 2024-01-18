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    Yeni Hyundai Kona Elektrik N Line, daha agresif tasarımla geldi

    Hyundai'nin N-Line versiyonuna sahip ilk elektrikli otomobili olan yeni Kona Elektrik, dış tasarımdaki sportif detayları, siyah tavan opsiyonu ve iç mekandaki spor koltuklarıyla dikkat çekiyor.

    Koreli üretici Hyundai, yenilenen elektrikli crossover modeli Kona Elektrik'in sportif N-Line versiyonunu görücüye çıkardı. Buradaki "N" takısı sizleri yanıltmasın çünkü iç ve dış tasarımdaki dokunuşların dışında otomobilde bir performans artışı bulunmuyor.

    Hyundai Kona Elektrik N-Line'ın dış tasarımında daha agresif bir görünüm sunan ön-arka tamponlar, siyah yan ayna kapakları ve özel çift renkli 19 inçlik alaşımlı jantlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, Kona Elektrik N-Line'da daha alt versiyonlarda bulunmayan siyah tavan özelliği de opsiyon olarak sunuluyor. N-Line dokunuşu iç mekanda da direksiyon simidi, metal pedallar, siyah tavan döşemesi ve sportif koltuklarla devam ediyor.

    Yeni Hyundai Kona Elektrik N Line, daha agresif tasarımla geldi Tam Boyutta Gör
    İngiltere'de 40 bin pounddan başlayan fiyatlarla, N Line ve N Line S olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunulan otomobilin ilk versiyonunda bu sportif koltuklar kumaş kaplı olarak geliyor. N Line S'te ise Alcantara ve deri karışımı döşemeler kullanılıyor. Her iki seçenekte de kırmızı dikişler ve ön-arka koltuk ısıtma mevcut ancak S versiyonda koltuk soğutma, elektrikli ayarlanabilir koltuklar, çift bölgeli klima ve Bose ses sistemi gibi ekstra özellikler devreye giriyor.

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi N Line takısı güç aktarma sistemi için bir değişiklik getirmiyor. Söz konusu modelde ön tekerleklere güç veren 160 kW'lık (215 hp) bir elektrik motoru ve 65 kWsa'lik batarya paketi kullanılıyor. 400V şarj altyapısına sahip olan bu versiyon, tek şarjla 514 kilometreye kadar menzil sunuyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 7,8 saniyede tamamlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 2 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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