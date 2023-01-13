Tam Boyutta Gör Otomobil tutkunlarının hayalini süsleyen ikonik modellerden biri olan Nissan GT-R yenilendi. 2024 Nissan GT-R, tasarım olarak hiç değişmemiş gibi görünse de bazı ufak dokunuşlara ev sahipliği yapıyor.

Nissan'dan yapılan açıklamaya göre, mühendisler ön panjurda kullanılan yapıyı incelemiş ve hem soğutmayı iyileştirmek hem de sürtünmeyi azaltmak için daha ince bir tasarıma geçmeye karar vermiş. GT-R Nismo'da ise kuğu boynuna benzer desteklere ve yüzde 10 daha büyük yüzey alanına sahip yeni bir arka kanat kullanılmış.

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GT-R Nismo'da ayrıca yeni bir ön lip, arka difüzör ve küçük kanatlara sahip. Nissan, 0.26 Cd'lik hava sürtünme katsayısının değişmediğini ancak bu iyileştirmelerin yere basma kuvvetini artırarak aracın aerodinamik performansını artırdığını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör 2024 Nissan GT-R ailesinde GT-R T-spec isimli özel versiyon da dönüş yapıyor. GT-R Premium'u temel alan bu versiyonda retro renkler, altın renkli detaylara sahip 20 inç dövme jantlar ve GT-R Nismo'dan alınan karbon seramik frenler bulunuyor. Bunlara ek olarak daha geniş ön çamurluklar, Nismo ayarında dinamik kontrol sistemi ve versiyona özel rozetler de özellikler arasında yer alıyor.

GT-R'ın kaputu altında, alışık olduğumuz 3.8 litre twin turbo V6 motor 565 hp güç ve 632 Nm tork sunmaya devam ediyor. Söz konusu motor, 6 ileri çift kavramalı şanzımanla dört tekerleğe birden güç veriyor. GT-R Nismo ise VR38DET motorun güncellenmiş bir versiyonundan 600 hp güç ve 651 Nm tork alıyor. Motor değişmemiş ancak süspansiyon tarafında yapılan iyileştirmeler ve yeni sınırlı kaydırmalı ön diferansiyel, bu noktada adı geçen güncellemeler arasında bulunuyor.

Yenilenen Nissan GT-R, önümüzdeki ilkbaharda Japonya'da satışa sunulacak. GT-R Nismo ise yaz aylarında ekibe dahil olacak.

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2024 Nissan GT-R tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri