Tam Boyutta Gör Alman otomobil üreticisi Volkswagen, ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Rivian'a 5 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyurdu. Şirketlerden yapılan ortak açıklamada, Rivian ve Volkswagen'in araç yazılım teknolojisi geliştirmek için ortak girişim kurmayı planladığı kaydedildi.

Volkswagen ve Rivian birlikte çalışacaklar

Açıklamada, Volkswagen'in başlangıçta 1 milyar dolar olmak üzere Rivian'a 4 milyar dolara kadar planlanan ek yatırımla toplamda 5 milyar dolar yatırım yapacağı belirtildi. Ortaklığın Rivian ve Volkswagen Grubu için yazılım geliştirme sürecini hızlandıracağı bildirildi.

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Her iki şirketin de birbirini tamamlayan güçlü yönlerini birleştirmesine, küresel çapta ölçeği artırarak ve inovasyonu hızlandırarak araç başına maliyetin düşürülmesine olanak sağlamasının beklendiği ifade edildi.

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Volkswagen, Rivian'a 5 Milyar dolar yatırım yapıyor