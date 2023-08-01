2024 Nissan Z Nismo tanıtıldı: 420 hp güç ve pist odaklı güncellemeler

Yeni Nissan Z Nismo, özellikleriyle neler sunuyor❓
2024 Nissan Z Nismo'nun kaputu altına baktığımızda twin turbo 3.0 litre V6'dan alınan gücün 405 PS'ten 420 PS'e çıkarıldığını görmekteyiz. Maksimum tork değeri ise 475 Nm'den 520 Nm seviyesine taşınmış. Yeni Z Nismo'nun motoru, maksimum torkunu 2000 ila 5200 d/d gibi geniş bir aralıkta sunabiliyor.
Yeni Z Nismo'da direksiyonun ve gövdenin burulma direnci artırılırken, yol tutuş tarafında yapılan ayarlamalar da sürücünün istediği çizgiyi daha iyi takip etmesini sağlıyor. Özel Nismo frenler de sürücünün istediği tam teşekküllü spor sürüşü gerçekleştirmeye yardımcı oluyor. İkonik spor otomobilde, farklı sürüş senaryolarına uyacak şekilde Nismo'ya özel SPORT+ modu da dahil olmak üzere üç farklı sürüş modu bulunuyor.
Standart Nissan Z'nin sade ve sportif iç mekanını temel alan yaşam alanında sürücünün daha iyi odaklanmasına yardımcı olacak şekilde renk ve malzeme tercihi yapılmış. Nismo için özel olarak geliştirilen Recaro spor koltuklarda ise kaymaz ve yüksek kaliteli deri ve siyah delikli Alcantara kombinasyonu tercih edilmiş.
Yeni Nissan Z Nismo'nun Japonya'daki fiyatı 9.200.400 Yen (1.73 milyon TL) olarak açıklandı. Söz konusu model, önümüzdeki sonbaharda ABD'de satışa sunulacak ancak fiyatı henüz belli değil.
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