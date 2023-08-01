2024 Nissan Z Nismo tanıtıldı: 420 hp güç ve pist odaklı güncellemeler

Tam Boyutta Gör Nissan bugün Japonya'da Fairlady Z modelinin 2024 model yılı versiyonu ile birlikte ailenin en agresif üyesi yeni Nissan Z Nismo'yu görücüye çıkardı. Nismo'ya özel kırmızı detaylarla bezeli gri ve siyah renk kombinasyonuyla dikkat çeken model, ikonik otomobili performans açısından bir üst noktaya konumlandırıyor.

Yeni Nissan Z Nismo, özellikleriyle neler sunuyor❓

2024 Nissan Z Nismo'nun kaputu altına baktığımızda twin turbo 3.0 litre V6'dan alınan gücün 405 PS'ten 420 PS'e çıkarıldığını görmekteyiz. Maksimum tork değeri ise 475 Nm'den 520 Nm seviyesine taşınmış. Yeni Z Nismo'nun motoru, maksimum torkunu 2000 ila 5200 d/d gibi geniş bir aralıkta sunabiliyor.

Tam Boyutta Gör Nissan Z Nismo, 420 PS güç ve arkadan itiş kombinasyonunu manuel şanzımanla tamamlamak hoş olabilirdi ancak otomobilin sadece 9 ileri otomatik şanzımanla tercih edilebildiğini buraya not olarak ekleyelim. Yine Nismo'ya özel olarak şanzımanın vites geçiş tepkileri ve dayanıklılığı artırılmış. Bu sayede daha seri vites geçişlerinin önü açılmış.

Yeni Z Nismo'da direksiyonun ve gövdenin burulma direnci artırılırken, yol tutuş tarafında yapılan ayarlamalar da sürücünün istediği çizgiyi daha iyi takip etmesini sağlıyor. Özel Nismo frenler de sürücünün istediği tam teşekküllü spor sürüşü gerçekleştirmeye yardımcı oluyor. İkonik spor otomobilde, farklı sürüş senaryolarına uyacak şekilde Nismo'ya özel SPORT+ modu da dahil olmak üzere üç farklı sürüş modu bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Aerodinamik odaklı güncellemelerin de bolca kullanıldığı otomobilde ön panjur, tamponlar, çamurluk çıtaları, marşpiyel korumaları, arka spoyler ve arka LED sis lambaları Nismo'ya özel olarak geliştirilmiş. Ön ızgara örgüsü, aynı zamanda 2024 Nissan GT-R modelinde de kullanılan, düşük hava akış direnci olan petek şeklinde tasarlanmış. Parlak siyah renkteki 19 inç dövme alüminyum jantlar da artırılan genişliğine rağmen 9 radyal kollu tasarımı sayesinde daha hafif olmasıyla öne çıkıyor.

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Standart Nissan Z'nin sade ve sportif iç mekanını temel alan yaşam alanında sürücünün daha iyi odaklanmasına yardımcı olacak şekilde renk ve malzeme tercihi yapılmış. Nismo için özel olarak geliştirilen Recaro spor koltuklarda ise kaymaz ve yüksek kaliteli deri ve siyah delikli Alcantara kombinasyonu tercih edilmiş.

Yeni Nissan Z Nismo'nun Japonya'daki fiyatı 9.200.400 Yen (1.73 milyon TL) olarak açıklandı. Söz konusu model, önümüzdeki sonbaharda ABD'de satışa sunulacak ancak fiyatı henüz belli değil.

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2024 Nissan Z Nismo tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri