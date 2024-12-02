Türkiye’de elektrikli araç sayısı yüzde 158, şarj noktaları ise yüzde 144 arttı

Verilere göre toplam şarj soketi sayısı ekimde 24 bin 334’e yükseldi. Bu sayı geçtiğimiz yılın aynı döneminde sadece 9 bin 975’ti. Bu vesileyle yıldan yıla olan artış ise yüzde 144 oldu. Toplam DC şarj soket sayısı ise 9 bin 305’e yükseldi. AC soket sayısı ise 15.029 oldu. Toplam şarj soketinin neredeyse yüzde 40’ı DC soket oldu, bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 27’ydi.
Bu şarj ağlarının işletmecilerine döndüğümüzde ise Zes, toplamda 4 bin 73 soket ile açık ara zirvede bulunuyor. Bu ağın büyük kısmını AC soketler oluştururken 926 adeti DC hızlı şarj destekli. Zes, DC soket bakımından Türkiye’nin en büyük üçüncü ağına sahipken zirvede 1.561 DC soket ile Eşarj bulunuyor. Onu ise 1112 DC soket ile Trugo takip ediyor.