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    Türkiye’de elektrikli araç sayısı yüzde 158, şarj noktaları ise yüzde 144 arttı

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ekim ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre elektrikli araç sayısı yüzde 158, şarj noktaları ise yüzde 144 arttı.
    Elektrikli araç sayısı yüzde 158, şarj noktaları yüzde 144 arttı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de elektrikli araçlar hızla yaygınlaşırken buna paralel şekilde şarj istasyonu sayıları da hızla artıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ekim ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporunu yayınladı. Buna göre, Türkiye'de toplam şarj noktası (soket) sayısı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 4,1 artışla 24 bin 334 adede ulaştı. Toplam kurulu güç ise 1.568 MW oldu.

    Elektrikli araç sayısı bir yılda yüzde 158 arttı

    Elektrikli araç sayısı yüzde 158, şarj noktaları yüzde 144 arttı Tam Boyutta Gör
    Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri raporuna göre Türkiye'de elektrikli araç sayısı ekimde 155 bin 319'a ulaştı. Bu sayı, eylül ayında 146 bin 965 olarak gerçekleşmişti. Dolayısıyla aylık bazda yüzde 5,7 oranında artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ise artış yüzde 158 olarak gerçekleşti. Bir yıl önce ekim ayında elektrikli araç sayısı 60 bin 216 olmuştu.

    Şarj soketi sayısı 24 bini geçti

    Elektrikli araç sayısı yüzde 158, şarj noktaları yüzde 144 arttı Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere şarj istasyonları DC hızlı şarj ve AC standart şarj olmak üzere ikiye ayrılıyor. Türkiye, özellikle 2024 yılında elektrikli araç şarj istasyonlarında DC soket sayısını güçlü bir şekilde artırmayı başardı.

    Verilere göre toplam şarj soketi sayısı ekimde 24 bin 334’e yükseldi. Bu sayı geçtiğimiz yılın aynı döneminde sadece 9 bin 975’ti. Bu vesileyle yıldan yıla olan artış ise yüzde 144 oldu. Toplam DC şarj soket sayısı ise 9 bin 305’e yükseldi. AC soket sayısı ise 15.029 oldu. Toplam şarj soketinin neredeyse yüzde 40’ı DC soket oldu, bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 27’ydi.

    Elektrikli araç sayısı yüzde 158, şarj noktaları yüzde 144 arttı Tam Boyutta Gör
    Bunlara ek olarak güçlerine göre şarj soketlerine baktığımızda 1-11 kW aralığında 2.883 adet, 12-22 kW aralığında 11.723 adet, 23-50 kW aralığında 513 adet, 51-150 kW aralığında 4.913 adet ve 151 kW’tan fazla 3.408 adet soket bulunuyor.

    Bu şarj ağlarının işletmecilerine döndüğümüzde ise Zes, toplamda 4 bin 73 soket ile açık ara zirvede bulunuyor. Bu ağın büyük kısmını AC soketler oluştururken 926 adeti DC hızlı şarj destekli. Zes, DC soket bakımından Türkiye’nin en büyük üçüncü ağına sahipken zirvede 1.561 DC soket ile Eşarj bulunuyor. Onu ise 1112 DC soket ile Trugo takip ediyor.

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