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    Yeni Peugeot 3008'in kokpit tasarımı ortaya çıktı: "Panoramic i-Cockpit"

    Eylül ayında resmi olarak tanıtılması planlanan 2024 Peugeot 3008'de yepyeni bir kokpit yerleşimine geçiş yapılacak. 3008'in ardından diğer modeller de bu tasarımı kullanmaya başlayacak.
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    2024 Peugeot 3008'in kokpiti ortaya çıktı: 'Panoramic i-Cockpit' Tam Boyutta Gör
    Fransız otomobil üreticisi Peugeot, son yıllarda ortaya koyduğu tasarım felsefesiyle büyük beğeni topluyor. Özellikle otomobillerin iç mekânındaki i-Cockpit tasarımı fazlasıyla dikkat çekiyor. Şimdi ise Peugeot, yeni "Panoramic i-Cockpit" adını verdiği tasarım ile bu konuda yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

    İlk kez yeni Peugeot 3008'de kullanılacağı açıklanan yeni kokpit tasarımı, markanın panoramik ekran adını verdiği yüksek çözünürlüğe sahip 21 inç kavisli panel ile karşımıza çıkıyor. Dijital gösterge ve multimedya ekranları bu panel üzerinde toplanıyor. Onun hemen altında ise dokunmatik fonksiyon tuşlarına sahip GT logolu yeni direksiyon simidi göze çarpıyor.

    Peugeot'nun yeni kokpit tasarımında vites düğmesinin üst tarafa, motor start-stop tuşunun hemen yanına taşındığını görmekteyiz. Sağ tarafta ise kokpitle bir bütün gibi görünen ince havalandırma ızgaraları ve kişiselleştirilebilen hızlı menülerin yer aldığı i-Toggle paneli bulunuyor. Orta konsolda da çift kapaklı depolama bölümü, iki adet bardaklık, elektronik park freni, kablosuz şarj ünitesi ve çeşitli kontroller yer alıyor.

    Yeni Peugeot 3008

    2024 Peugeot 3008'in kokpiti ortaya çıktı: 'Panoramic i-Cockpit' Tam Boyutta Gör
    Markadan yapılan açıklamaya göre yeni 3008, bu yılın eylül ayında resmi olarak tanıtılacak. Söz konusu modelin e-3008 adı verilen %100 elektrikli versiyonla geleceğini biliyoruz. e-3008, Stellantis Grubu'nun STLA Medium platformunu kullanan ilk model olacak.

    Popüler C-SUV modelinin elektrikli versiyonunda (çift motor dahil) üç farklı güç seçeneği ve 700 kilometre gibi etkileyici bir seviyeye varan sürüş menzili sunulacak. 3008'de tam elektrikli versiyonun yanı sıra yenilikçi 48V hafif hibrit sistem gibi içten yanmalı motora sahip seçenekler de göreceğiz.

    Yeni Peugeot 3008, dış tasarımında CES 2023'te tanıtılan Inception konseptinden ilham alacak. Elektrikli versiyonun da gelmesiyle birlikte 3008'in alışıldık SUV gövde tipinden ziyade daha dinamik bir fastback SUV tasarımıyla karşılaşmamız mümkün. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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