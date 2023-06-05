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    Tesla Model S Plaid, Nürburgring rekorunu geri aldı: İşte görüntüler

    Tesla Model S Plaid, 20,7 km'lik Nordschleife pistini 7 dakika 25,231 saniyede tamamlayarak yeni bir rekor kırdı. İşte Porsche Taycan'ı geride bırakan rekor denemesinden görüntüler. 
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    Tesla Model S Plaid, Nürburgring rekorunu geri aldı: İşte video Tam Boyutta Gör
    Tesla Model S Plaid, Almanya'nın ünlü Nürburgring yarış pistinde önemli bir başarıya imza attı. Yeni pist paketi ile Nordschleife pistini 7 dakika 25,231 saniyede tamamlayan elektrikli araç, daha önce Porsche Taycan'a kaptırdığı rekoru geri almayı başardı. İşte rekor denemesinden ilk görüntüler.

    Tesla Model S Plaid, Nürburgring rekorunu geri aldı

    Model S Plaid, 1.020 beygir güç sunan üç motorlu bir aktarma organına ev sahipliği yapıyor. Bir önceki rekorun sahibi Taycan Turbo S'in ise, 671 beygirlik güce sahip. Bununla birlikte Tesla'nın CEO'su Elon Musk, aracın fabrikadan çıktığı gibi hiçbir modifikasyon yapılmadan pistte yarıştığını dile getirdi. Ayrıca yetkili isim, bu rekorun 7 dakikadan daha kısa bir sürede tamamlanabileceğini belirtti.

    Öte yandan böyle bir sonuca sadece 10 aracın ulaştığını hatırlatalım. Bunların çoğu ise Model S Plaid'den daha küçük ve daha pahalı. Rekora dönecek olursak İsveçli sürücü Andreas Simonsen tarafından kullanılan Model S Plaid, Nordschleife pistini 7 dakika 25,231 saniyede ortalama 164.615 km/s hızla tamamladı. Aracın kaydettiği en yüksek hız ise 289 km/s oldu.

    Model S Plaid'in pist paketi, standart sürümden farklı olarak her köşede 16 inçten büyük karbon seramik fren rotorları, önde altı pistonlu ve arkada dört pistonlu kaliperler içeriyor. Ek olarak pist sürüşü için tasarlanmış fren hidroliği ve performans tekerlekleri bulunmakta. Ayrıca yenirekorun2020yılında Mercedes-Benz AMG GT 63 S tarafından kaydedilen 7:23'lük sürenin yalnızca 2 saniye gerisinde olduğunu belirtelim. 

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

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