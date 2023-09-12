Yeni Peugeot E-3008 tanıtıldı: 700 km menzilli fastback SUV!

- 2024 Peugeot E-3008, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Şarj, ısı pompası ve rejenerasyon sistemi🔽
- Peugeot E-3008 dış tasarım🚗
- Peugeot E-3008 iç tasarım🔽
- Yorumlar
Marka için bazı ilkleri beraberinde getiren yeni 3008, ilk olarak %100 elektrikli versiyonuyla karşımıza çıkıyor. Stellantis Grubu'nun STLA Medium platformunu kullanan ilk seri üretim model olan yeni E-3008; Allure ve GT donanım seviyeleri, üç opsiyon paketi ve üç farklı güç aktarma kombinasyonuyla tercih edilebilecek.
2024 Peugeot E-3008, özellikleriyle neler sunuyor❓
2024 model Peugeot E-3008'ün ilk versiyonunda 73 kWsa net kapasiteye sahip 400V nikel-manganez-kobalt (NMC) batarya kullanılıyor. Söz konusu batarya, ön aksa entegre, 157 kW (210 hp) güç ve 343 Nm tork üreten sürekli mıknatıslı senkron motora güç veriyor. Bu kombinasyonla yeni Peugeot E-3008, WLTP'ye göre 525 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor.
Peugeot E-3008'in Uzun Menzil versiyonu ise 98 kWsa net kapasiteye sahip daha büyük bir bataryadan güç alıyor. Yine ön aksa entegre edilen motor bu kez 170 kW (230 hp) güç ve 343 Nm tork üretiyor. Çift motor opsiyonuna sahip olmayan bu versiyon, WLTP'ye göre 700 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor. Normal, Eko ve Spor modunun sunulduğu aracın çift motorlu versiyonlarında bunlara ek olarak 4WD modu da bulunuyor.
Şarj, ısı pompası ve rejenerasyon sistemi🔽
Verimliliği artırmak adına standart olarak ısı pompasıyla gelen yeni Peugeot E-3008'de üç seviyeli (Low, Moderate, Increased) rejeneratif fren sistemi de mevcut. Bu modlar, direksiyon simidinin arkasına entegre edilen kulakçıklar ile değiştirilebiliyor. Low, içten yanmalı motorlu araçlardakiyle benzer bir deneyim sunarken diğer iki moddaki rejenerasyon seviyesi arka stop lambalarını otomatik olarak yakmaya yetecek kadar artıyor.
Peugeot E-3008 dış tasarım🚗
Yeni Peugeot 3008, standart SUV görünümünden sıyrılarak son dönemde moda halini alan fastback-SUV benzeri bir silüetle karşımıza çıkıyor. Söz konusu model, 4.54 metre uzunluğa, 1.89 metre genişliğe ve 1.64 metre yüksekliğe sahip. Ön bölümde pençe şeklindeki gündüz LED'leri, onlarla uyumlu görünen ince farlar ve büyük Peugeot logosunun yer aldığı çerçevesiz panjur tasarımı dikkat çekiyor.
Yeni Peugeot E-3008'in tüm versiyonlarında Pixel LED olarak adlandırılan adaptif LED farlar standart olarak geliyor. Hava sürtünme katsayısı 0,28 olarak açıklanan modelin aerodinamik performansına jantlar da katkı sağlıyor. Teknik ve geometrik tasarımlarıyla 19 inç veya 20 inç jantların ortasında yeni Peugeot logosu yer alıyor. Arkada ise GT versiyonlarında 3D olmak üzere üç pençeli ışık imzasıyla dinamik bir tasarım sunuluyor.
Peugeot E-3008 iç tasarım🔽
Peugeot'nun yeni kokpit tasarımında vites düğmesinin üst tarafa, motor start-stop tuşunun hemen yanına taşındığını görmekteyiz. Sağ tarafta ise kokpitle bir bütün gibi görünen ince havalandırma ızgaraları ve kişiselleştirilebilen hızlı menülerin yer aldığı i-Toggle paneli bulunuyor. Orta konsolda da çift kapaklı depolama bölümü, iki adet bardaklık, elektronik park freni, kablosuz şarj ünitesi ve çeşitli kontroller yer alıyor.
Peugeot E-3008'in AGR onaylı ön koltuklarında ısıtma özelliği tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunuluyor. Havalandırma, masaj ve yolcunun boyutuna uyum sağlamak için şişen veya sönen uyarlanabilir yan destekler ise opsiyon listesinde yer alıyor. Peugeot E-3008'in bagaj hacmi 520 litre. Bu değerin önceki nesil ile aynı olması dikkat çekici. 4WD versiyonlarda ise bagaj hacmi 470 litreye düşüyor. Bunun dışında iç mekanda toplam 34 litreye varan farklı depolama alanları da mevcut.
Yeni Peugeot E-3008, sadece Fransa’daki Sochaux Fabrikası’nda üretilecek ve Şubat 2024’ten itibaren kademeli olarak Avrupa pazarlarında satışa sunulacak.
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.