Yeni Peugeot E-3008 tanıtıldı: 700 km menzilli fastback SUV!

Tam Boyutta Gör Üçüncü nesil Peugeot 3008, uzun bir bekleyişin ardından bugün resmi olarak tanıtıldı. Bambaşka bir tasarım, yeni teknolojiler ve %100 elektrikli E-3008 versiyonuyla gelen 2024 Peugeot 3008, önümüzdeki yılın başından itibaren kademeli olarak Avrupa'da satışa sunulacak.

Marka için bazı ilkleri beraberinde getiren yeni 3008, ilk olarak %100 elektrikli versiyonuyla karşımıza çıkıyor. Stellantis Grubu'nun STLA Medium platformunu kullanan ilk seri üretim model olan yeni E-3008; Allure ve GT donanım seviyeleri, üç opsiyon paketi ve üç farklı güç aktarma kombinasyonuyla tercih edilebilecek.

2024 Peugeot E-3008, özellikleriyle neler sunuyor❓

2024 model Peugeot E-3008'ün ilk versiyonunda 73 kWsa net kapasiteye sahip 400V nikel-manganez-kobalt (NMC) batarya kullanılıyor. Söz konusu batarya, ön aksa entegre, 157 kW (210 hp) güç ve 343 Nm tork üreten sürekli mıknatıslı senkron motora güç veriyor. Bu kombinasyonla yeni Peugeot E-3008, WLTP'ye göre 525 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor.

Tam Boyutta Gör Yeni elektrikli Peugeot 3008'in bir üst versiyonunda 73 kWsa'lik batarya çift elektrik motoruna güç veriyor. Bu versiyonda, öndeki motora ek olarak arka aksta 83 kW (111 hp) güç ve 166 Nm tork üreten bir motor daha bulunuyor. Bu sayede toplamda 320 hp güç açığa çıkarken, bu versiyonun sürüş menzili de ilk versiyonla aynı olacak şekilde 525 km olarak açıklanmış durumda.

Peugeot E-3008'in Uzun Menzil versiyonu ise 98 kWsa net kapasiteye sahip daha büyük bir bataryadan güç alıyor. Yine ön aksa entegre edilen motor bu kez 170 kW (230 hp) güç ve 343 Nm tork üretiyor. Çift motor opsiyonuna sahip olmayan bu versiyon, WLTP'ye göre 700 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor. Normal, Eko ve Spor modunun sunulduğu aracın çift motorlu versiyonlarında bunlara ek olarak 4WD modu da bulunuyor.

Şarj, ısı pompası ve rejenerasyon sistemi🔽

Tam Boyutta Gör 2024 Peugeot E-3008, sol arka çamurlukta bulunan şarj girişi üzerinden AC veya DC olarak şarj edilebiliyor. AC şarjda üç fazlı kaynakran 11 kW'a kadar standart olarak şarj edilebilen modelde 22 kW üç farzlı şarjı destekleyen cihaz da opsiyon olarak sunuluyor. 160 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip olan bataryalar yüzde 20'den yüzde 80 doluma yarım saat civarında ulaşıyor. Ayrıca, V2L (vehicle to load) teknolojisi ile E-3008'in bataryasını farklı elektronik cihazlara güç vermek için kullanmak da mümkün.

Verimliliği artırmak adına standart olarak ısı pompasıyla gelen yeni Peugeot E-3008'de üç seviyeli (Low, Moderate, Increased) rejeneratif fren sistemi de mevcut. Bu modlar, direksiyon simidinin arkasına entegre edilen kulakçıklar ile değiştirilebiliyor. Low, içten yanmalı motorlu araçlardakiyle benzer bir deneyim sunarken diğer iki moddaki rejenerasyon seviyesi arka stop lambalarını otomatik olarak yakmaya yetecek kadar artıyor.

Peugeot E-3008 dış tasarım🚗

Yeni Peugeot 3008, standart SUV görünümünden sıyrılarak son dönemde moda halini alan fastback-SUV benzeri bir silüetle karşımıza çıkıyor. Söz konusu model, 4.54 metre uzunluğa, 1.89 metre genişliğe ve 1.64 metre yüksekliğe sahip. Ön bölümde pençe şeklindeki gündüz LED'leri, onlarla uyumlu görünen ince farlar ve büyük Peugeot logosunun yer aldığı çerçevesiz panjur tasarımı dikkat çekiyor.

Yeni Peugeot E-3008'in tüm versiyonlarında Pixel LED olarak adlandırılan adaptif LED farlar standart olarak geliyor. Hava sürtünme katsayısı 0,28 olarak açıklanan modelin aerodinamik performansına jantlar da katkı sağlıyor. Teknik ve geometrik tasarımlarıyla 19 inç veya 20 inç jantların ortasında yeni Peugeot logosu yer alıyor. Arkada ise GT versiyonlarında 3D olmak üzere üç pençeli ışık imzasıyla dinamik bir tasarım sunuluyor.

Peugeot E-3008 iç tasarım🔽

Tam Boyutta Gör 2024 Peugeot E-3008, "Panoramic i-Cockpit" adı verilen yeni kokpit düzeniyle dikkat çekiyor. Yüksek çözünürlüğe sahip 21 inç kavisli panel ile karşımıza çıkan bu alanda dijital gösterge ve multimedya ekranları bulunuyor. Allure versiyonunda, yeni Peugeot i-Cockpit standart olarak, panoramik ekran altında tek bir panele entegre edilen iki adet 10 inçlik dijital ekrandan oluşuyor ve 21 inçlik panelle aynı etkiyi veriyor. GT, standart olarak yukarıda sözünü ettiğimiz 21 inçlik bir ekranla donatılıyor.

Peugeot'nun yeni kokpit tasarımında vites düğmesinin üst tarafa, motor start-stop tuşunun hemen yanına taşındığını görmekteyiz. Sağ tarafta ise kokpitle bir bütün gibi görünen ince havalandırma ızgaraları ve kişiselleştirilebilen hızlı menülerin yer aldığı i-Toggle paneli bulunuyor. Orta konsolda da çift kapaklı depolama bölümü, iki adet bardaklık, elektronik park freni, kablosuz şarj ünitesi ve çeşitli kontroller yer alıyor.

Peugeot E-3008'in AGR onaylı ön koltuklarında ısıtma özelliği tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunuluyor. Havalandırma, masaj ve yolcunun boyutuna uyum sağlamak için şişen veya sönen uyarlanabilir yan destekler ise opsiyon listesinde yer alıyor. Peugeot E-3008'in bagaj hacmi 520 litre. Bu değerin önceki nesil ile aynı olması dikkat çekici. 4WD versiyonlarda ise bagaj hacmi 470 litreye düşüyor. Bunun dışında iç mekanda toplam 34 litreye varan farklı depolama alanları da mevcut.

Yeni Peugeot E-3008, sadece Fransa’daki Sochaux Fabrikası’nda üretilecek ve Şubat 2024’ten itibaren kademeli olarak Avrupa pazarlarında satışa sunulacak.

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2024 Peugeot E-3008 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri