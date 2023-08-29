2024 Skoda Superb ve Kodiaq'ın iç mekan görüntüleri paylaşıldı

Tam Boyutta Gör 2024 Skoda Superb ve Kodiaq, günümüzde moda haline gelen büyük ekranlarıyla dikkat çekiyor. Ancak neyse ki en azından bazı fonksiyonlar için hala döner düğme şeklindeki kontrollerin varlığını sürdürdüğünü görmekteyiz. Ortadaki havalandırma menfezlerinin altında yer alan bu düğmeler "Smart Dials" olarak adlandırılmış.

Sağ ve solda yer alan düğmeler sıcaklık, koltuk ısıtma ve soğutma gibi kontroller için ayrılırken ortadaki düğme fan hızı, havanın yönü, ses ayarı, sürüş modu ayarı ve haritayı yakınlaştırma gibi farklı ayarlar için kullanılabiliyor. Bu fonksiyonlar arasında geçiş yapmak için düğmeye basarak ilgili fonksiyona geçiş yapmak yeterli oluyor. Söz konusu ayarlar, multimedya sistemi üzerinden kişiselleştirilebiliyor.

Yeni Skoda Kodiaq ve Superb'in konsolunda 13 inçlik büyük bir dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Sürücünün önünde ise head-up display ile desteklenen 10 inçlik dijital gösterge paneli mevcut. Konsoldaki en büyük değişim ise orta konsolda yer alan vites seçininin direksiyon simidinin arkasındaki kolona taşınmış olması diyebiliriz. Bu değişimi son dönemdeki birçok yeni otomobilde görmeye başladık.

Tam Boyutta Gör Yukarıda sözünü ettiğimiz bu değişim, Skoda tasarımcılarının orta konsolda daha temiz bir alan ve daha bol depolama alanı oluşturabilmesini sağlamış. Bu alanda aktif soğutma özelliğine sahip 15 W kablosuz cep telefonu şarj ünitesi de mevcut. Bunların dışında, masaj fonksiyonuna sahip ergonomik koltuklar, ambiyans aydınlatması, dikiz aynası üzerindeki USB C girişi ve koyu krom detaylar da konsolda dikkat çeken detaylar arasında.

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Yeni Superb ve Kodiaq'ın yaşan alanları benzer olsa da bazı farklılıklar da söz konusu. Örneğin; Kodiaq'ın cep telefonu şarj ünitesinde iki cihazlık yer varken Superb'de tek cihaz için alan sunuluyor. Ayrıca, Superb'in konsolunda boydan boya uzanan dikey şeritlere sahip tasarım dikkat çekerken Kodiaq modelinde bu detay yerine daha fazla deri yüzey kullanıldığını görmekteyiz.

Yeni Skoda Superb ve Kodiaq, sonbahar aylarında tanıtılacak ve önümüzdeki yıl satışa sunulacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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2024 Skoda Superb ve Kodiaq'ın iç mekan görüntüleri paylaşıldı