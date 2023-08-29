2024 Skoda Superb ve Kodiaq'ın iç mekan görüntüleri paylaşıldı

Sağ ve solda yer alan düğmeler sıcaklık, koltuk ısıtma ve soğutma gibi kontroller için ayrılırken ortadaki düğme fan hızı, havanın yönü, ses ayarı, sürüş modu ayarı ve haritayı yakınlaştırma gibi farklı ayarlar için kullanılabiliyor. Bu fonksiyonlar arasında geçiş yapmak için düğmeye basarak ilgili fonksiyona geçiş yapmak yeterli oluyor. Söz konusu ayarlar, multimedya sistemi üzerinden kişiselleştirilebiliyor.
Yeni Skoda Kodiaq ve Superb'in konsolunda 13 inçlik büyük bir dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Sürücünün önünde ise head-up display ile desteklenen 10 inçlik dijital gösterge paneli mevcut. Konsoldaki en büyük değişim ise orta konsolda yer alan vites seçininin direksiyon simidinin arkasındaki kolona taşınmış olması diyebiliriz. Bu değişimi son dönemdeki birçok yeni otomobilde görmeye başladık.
Yeni Superb ve Kodiaq'ın yaşan alanları benzer olsa da bazı farklılıklar da söz konusu. Örneğin; Kodiaq'ın cep telefonu şarj ünitesinde iki cihazlık yer varken Superb'de tek cihaz için alan sunuluyor. Ayrıca, Superb'in konsolunda boydan boya uzanan dikey şeritlere sahip tasarım dikkat çekerken Kodiaq modelinde bu detay yerine daha fazla deri yüzey kullanıldığını görmekteyiz.
Yeni Skoda Superb ve Kodiaq, sonbahar aylarında tanıtılacak ve önümüzdeki yıl satışa sunulacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.