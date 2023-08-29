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    Ek MTV'nin ödeme süresi uzatıldı

    Bu yıl bir defaya mahsus olmak üzere alınacak olan ek MTV ödemesi için ilk taksitin 31 Ağustos 2023'e kadar ödenmesi gerekiyordu. Gelir İdaresi Başkanlığı, bu sürenin uzatıldığını duyurdu.
    Ek MTV'nin ödeme süresi uzatıldı Tam Boyutta Gör
    Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 31 Ağustos’ta sona erecek olan birinci taksit ödemesi, 6 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    2023 ek MTV ilk taksit ödeme süresi uzatıldı

    “Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler neticesinde, 7456 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (5) numaralı fıkrası hükmü uyarınca 31 Ağustos 2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gereken ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin ödeme süresi 06 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.”

    Ek MTV düzenlemesi ilk duyurulduğunda büyük tepkiye neden olmuş ve CHP tarafından iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne taşınmıştı. Konuyla ilgili henüz bir gelişme yaşanmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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