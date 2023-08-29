Ek MTV'nin ödeme süresi uzatıldı

2023 ek MTV ilk taksit ödeme süresi uzatıldı
“Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler neticesinde, 7456 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (5) numaralı fıkrası hükmü uyarınca 31 Ağustos 2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gereken ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin ödeme süresi 06 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.”
Ek MTV düzenlemesi ilk duyurulduğunda büyük tepkiye neden olmuş ve CHP tarafından iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne taşınmıştı. Konuyla ilgili henüz bir gelişme yaşanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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