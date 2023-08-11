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    Makyajlı 2024 Volkswagen Golf'te manuel şanzıman seçeneği olmayacak

    Volkswagen Golf'ün dış tasarımında ufak dokunuşlar planlayan Alman üretici, iç mekanda da müşteri talepleri doğrultusunda güncellemeler yapacak. Motor gamında da elektriğin dozu artacak.
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    2024 Volkswagen Golf'te manuel şanzıman seçeneği olmayacak Tam Boyutta Gör
    Volkswagen Golf 8 pazardaki üçüncü yılını doldurmak üzere. Haliyle makyaj operasyonu için hazırlıklar başladı. Alman üretici, Golf'ün 50'nci yaşını önümüzdeki yıl tanıtacağı makyajlı versiyonla kutlayacak. Autocar'ın haberine göre, yenilenen Golf, popüler modelin son içten yanmalı motorlu versiyonu olabilir.

    Önümüzdeki yıl satışa sunulması planlanan makyajlı Volkswagen Golf'te tasarım tarafındaki dokunuşların yanı sıra daha güncel hibrit motorlar, güncellenen dijital fonksiyonlar ve daha büyük ekranlarla revize edilen bir iç mekan göreceğiz. Ayrıca Volkswagen, araç filosunun ortalama CO2 emisyonlarını düşürmek için yeni Golf'ü sadece DSG şanzımanla sunmayı planlıyor.

    Alman üreticinin Ar-Ge merkezinden gelen bilgiler, Golf'ün multimedya sisteminin hızlandırılması için çalışmalar yapıldığını gösteriyor. 2021 yılının sonunda Qualcomm yonga setinin daha gelişmiş Samsung birimiyle değiştirilmesiyle bu konudaki ilk adım atılmıştı. Ancak görünen o ki dahası var ve Alman marka yeni jenerasyonda yazılım sorunlarıyla gündeme gelen modeli için köklü bir teknoloji revizyonu planlıyor.

    2024 Volkswagen Golf'te manuel şanzıman seçeneği olmayacak Tam Boyutta Gör
    Makyajlı Golf için yeni sürüş asistan teknolojileri de planlanıyor. Bunlardan bir tanesi de otomatik park fonksiyonuyla güncellenen Park Asistanı olacak. Bu da Golf kullanıcılarının sadece düz bir çizgide değil direksiyon müdahalesi de gerektiren park manevralarını akıllı telefon vasıtasıyla uzaktan gerçekleştirebilmesini sağlayacak. Golf ayrıca 50 metreye kadar olan park manevralarını kaydedip kendi kendine de park yapabilecek.

    Daha önce makyajlı Volkswagen Golf'ün kabinini gösteren fotoğraflar ortaya çıkmıştı. Malzeme kalitesinin iyileştirileceği alanda büyük multimedya ekranı ilk göze çarpan detaylar arasında. Alttaki klima kontrol birimi de gece kullanımı için ışıklandırılmış. Bunların dışında multimedya sistemindeki dijital menünün basitleştirildiği ve erişim kolaylığı adına ikonların büyüdüğü belirtiliyor. Ayrıca müşteri talepleri doğrultusunda direksiyon üzerindeki dokunmatik kontrollerin de fiziksele geri döndürüldüğü görülüyor.

    2024 Volkswagen Golf'te manuel şanzıman seçeneği olmayacak Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, makyaj operasyonunda Golf'ün şarj edilebilir hibrit motorlarına odaklanacak. eHybrid ve GTE versiyonlarında 1.4 litre dört silindirli motorlar yerine EA211 Evo kodlu 1.5 litre turbo dört silindirli motorlara geçiş yapılacak. Bu geçiş kapsamında daha fazla güç ve daha büyük batarya kapasitesi ile 100 kilometreye varan saf elektrikli sürüş menzili görebileceğimiz belirtiliyor.

    Verilen bilgiye göre Volkswagen, Golf'ün yeni emisyon kurallarıyla baş edebilmesi için diğer motorlardaki elektrik desteğinin dozunu da artıracak. 1.0 litre üç silindirli ve 1.5 litre dört silindirli benzinli motorların gücü aynı kalacak. Hafif hibrit eTSI modellerde ise hem performans hem de ekonomi adına elektrik gücü artırılacak. 2.0 litre dört silindirli benzinli ve dizel motorlarda da hafif hibrit desteği bulunacak. Ayrıca Golf GTI ve Golf R modelleri de hafif hibrit desteği alacak.

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