Makyajlı 2024 Volkswagen Golf'te manuel şanzıman seçeneği olmayacak

Önümüzdeki yıl satışa sunulması planlanan makyajlı Volkswagen Golf'te tasarım tarafındaki dokunuşların yanı sıra daha güncel hibrit motorlar, güncellenen dijital fonksiyonlar ve daha büyük ekranlarla revize edilen bir iç mekan göreceğiz. Ayrıca Volkswagen, araç filosunun ortalama CO2 emisyonlarını düşürmek için yeni Golf'ü sadece DSG şanzımanla sunmayı planlıyor.
Alman üreticinin Ar-Ge merkezinden gelen bilgiler, Golf'ün multimedya sisteminin hızlandırılması için çalışmalar yapıldığını gösteriyor. 2021 yılının sonunda Qualcomm yonga setinin daha gelişmiş Samsung birimiyle değiştirilmesiyle bu konudaki ilk adım atılmıştı. Ancak görünen o ki dahası var ve Alman marka yeni jenerasyonda yazılım sorunlarıyla gündeme gelen modeli için köklü bir teknoloji revizyonu planlıyor.
Daha önce makyajlı Volkswagen Golf'ün kabinini gösteren fotoğraflar ortaya çıkmıştı. Malzeme kalitesinin iyileştirileceği alanda büyük multimedya ekranı ilk göze çarpan detaylar arasında. Alttaki klima kontrol birimi de gece kullanımı için ışıklandırılmış. Bunların dışında multimedya sistemindeki dijital menünün basitleştirildiği ve erişim kolaylığı adına ikonların büyüdüğü belirtiliyor. Ayrıca müşteri talepleri doğrultusunda direksiyon üzerindeki dokunmatik kontrollerin de fiziksele geri döndürüldüğü görülüyor.
Verilen bilgiye göre Volkswagen, Golf'ün yeni emisyon kurallarıyla baş edebilmesi için diğer motorlardaki elektrik desteğinin dozunu da artıracak. 1.0 litre üç silindirli ve 1.5 litre dört silindirli benzinli motorların gücü aynı kalacak. Hafif hibrit eTSI modellerde ise hem performans hem de ekonomi adına elektrik gücü artırılacak. 2.0 litre dört silindirli benzinli ve dizel motorlarda da hafif hibrit desteği bulunacak. Ayrıca Golf GTI ve Golf R modelleri de hafif hibrit desteği alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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