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    Güvenli sürüş için lastiklerde nitrojen gazı kullanımı öneriliyor

    Michelin Grubu çatısı altında 157’ye varan servis noktası ile lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, sürücülerin güvenli sürüş gerçekleştirmesi için lastiklerde nitrojen dolumunu öneriyor.
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    Güvenli sürüş için lastiklerde nitrojen gazı kullanımı öneriliyor Tam Boyutta Gör
    Hareketsiz bir gaz olan nitrojen, tozdan, yağdan ve nemden etkilenmezken, havadan daha sabit bir gaz olduğu için basınç kaybını da azaltıyor. Nitrojen gazıyla şişirilen bir lastiğin inmesi, hava ile yapılan şişirmeye göre 4 kat daha yavaş oluyor. Bu sayede hava ile şişirilmiş lastiklere oranla daha güvenli, daha uzun ömürlü ve çevre dostu olan nitrojen gazı, havayla şişirilmiş bir lastiğe göre çok daha yavaş inerek yuvarlanma direncinin artmasını önlüyor ve yakıt tasarrufu sağlıyor.

    Öte yandan nitrojen gazı, lastik basınç değerini uzun süre sabit tutarak lastiklerin erken aşınma riskini de en aza indirgiyor. Bu da tıpkı lastikler gibi jantların ve yürüyen aksamın da daha uzun süre korunduğu anlamına geliyor. Üstelik nitrojen gazı ile şişirilmiş lastikler, araçlardaki yakıt tüketimini azaltarak sera etkisi yaratan gazların emisyonunu düşürüyor ve çevreyi koruyor. 

    Lastikte doğru basınç hayat kurtarıyor

    Güvenli sürüş için lastiklerde nitrojen gazı kullanımı öneriliyor Tam Boyutta Gör
    Araç lastikleri, sürücü ve yolculara maksimum performans ve fayda sağlayacak şekilde en son teknolojiyle üretilse de bu faydayı sağlamak için araç üreticilerinin tavsiye ettiği uygun ebatlarda doğru lastik seçimi ve doğru basınç değerlerini kullanmak gerekiyor. En son teknolojiyle üretilmiş en kaliteli lastik dahi, araç üreticilerinin tavsiye ettiği doğru basınç değerlerine sahip değilse yeteri kadar fayda sağlayamadığı gibi sürüş güvenliğini de tehlikeye atıyor.

    Euromaster Türkiye Genel Müdürü Guillaume Wisselman ise konuyla ilgili olarak, “Biz Euromaster olarak sürüş güvenliği, yakıt tasarrufu ve lastikten optimum fayda sağlamak adına sürücülere lastik basıncını düzenli kontrol ettirmelerini ve daha uzun süre doğru basınçla ilerlemek için lastiklerini nitrojen gazıyla şişirtmelerini öneriyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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