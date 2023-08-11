Güvenli sürüş için lastiklerde nitrojen gazı kullanımı öneriliyor

Öte yandan nitrojen gazı, lastik basınç değerini uzun süre sabit tutarak lastiklerin erken aşınma riskini de en aza indirgiyor. Bu da tıpkı lastikler gibi jantların ve yürüyen aksamın da daha uzun süre korunduğu anlamına geliyor. Üstelik nitrojen gazı ile şişirilmiş lastikler, araçlardaki yakıt tüketimini azaltarak sera etkisi yaratan gazların emisyonunu düşürüyor ve çevreyi koruyor.
Lastikte doğru basınç hayat kurtarıyor
Euromaster Türkiye Genel Müdürü Guillaume Wisselman ise konuyla ilgili olarak, “Biz Euromaster olarak sürüş güvenliği, yakıt tasarrufu ve lastikten optimum fayda sağlamak adına sürücülere lastik basıncını düzenli kontrol ettirmelerini ve daha uzun süre doğru basınçla ilerlemek için lastiklerini nitrojen gazıyla şişirtmelerini öneriyoruz” değerlendirmesinde bulundu.