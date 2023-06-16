Yeni Volkswagen Multivan, eHybrid motoruyla yakında Türkiye'ye geliyor

Tam Boyutta Gör Volkswagen Ticari Araç’ın çok yönlü kullanıma uygun premium modeli yeni Multivan’ın Türkiye pazarına sunulmasına sayılı günler kaldı. Yeni Volkswagen Multivan’ın temmuz ayı içerisinde 218 beygirlik 1.4 TSI eHybrid motor ile Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

Yeni nesliyle daha fazla dijital özellik ve yüksek teknolojili sürüş destek sistemleri sunan Volkswagen Multivan, sürüş konforu ve tasarım açısından da yeni standartlar belirliyor. Tüm bu yenilikçi özelliklerle yeni Multivan, kalabalık ailelere olduğu kadar aracını işyeri olarak kullananlar için de premium bir yolculuk sunuyor.

Plug-in hybrid ile konforlu yolculuklar

Plug-in hybrid (şarj edilebilir hibrit) çekiş sistemine sahip olan yeni Volkswagen Multivan, hem içten yanmalı benzinli motora (TSI) hem de elektrik motoruna sahip. Multivan eHybrid, elektrik gücüyle çalışarak özellikle kısa yolculukların emisyonsuz sürüşe dönüşmesini sağlayacak şekilde tasarlandı.

13 kWh’lik lityum-iyon batarya sayesinde araç, tamamen elektrik gücüyle günlük mesafelerde kullanılabiliyor. TSI motor, 130 km/s’in üzerindeki hızlarda devreye giriyor. 10,4 kWh net batarya kapasitesine sahip model 3,6 kW AC şarj ile 3 saat 40 dakikada şarj olabiliyor.

Seçilebilir elektrikli ve hybrid sürüş modları

Tam Boyutta Gör Yeni Multivan’da E-modu ve Hybrid modu olmak üzere iki farklı sürüş seçeneği yer alıyor. E-modunda yüksek voltajlı (HV) bataryadan güç alan elektrik motoruyla ön tekerleklere güç iletiliyor. Hem elektrikli hem de içten yanmalı motorun kombinasyonuyla gerçekleşen Hybrid sürüş modunda ise, sürücü mevcut şarj seviyesini seçebiliyor, şarj rezerve edebiliyor ve yüksek voltajlı (HV) bataryanın şarj seviyesini artırıp azaltabiliyor.

Plug-in hybrid bataryası uygun şekilde şarj edilirse, şehir içinde tamamen elektrikle yaklaşık 50 km’lik bir menzilde kullanılabiliyor. Böylelikle, sürüş keyfi ve sıfır emisyon arasında bir uzlaşma arayan modern aileler için mükemmel bir seçim haline geliyor.

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Yeni Multivan'ın özellikleri arasında son teknoloji sürüş destek ve bilgi-eğlence sistemleri, "IQ. Light" LED Matrix farlar, "Dundrod" 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar, 7 koltuklu esnek ve geniş yaşam alanı, panoramik cam tavan yer alıyor. Yeniden tasarlanan dış tasarımı ve iç mekanıyla Yeni Multivan, kullanıcılarına günlük kullanıma uygun, konforlu ve geniş bir yaşam alanı sunuyor.

Euro NCAP testinde Multivan’a 5 Yıldız

Tam Boyutta Gör Yeni Multivan dünyaca bilinen güvenlik testi Euro NCAP’te, en yüksek puanları alarak “5 Yıldız”la derecelendirilme başarısını gösterdi. Yeni Multivan, çok sayıdaki yeni teknoloji sürüş destek sistemlerine sahip kapsamlı donanımı sayesinde özellikle yetişkin yolcuların korunması, çocukların güvenliği ve kaza önleme konularında müfettişleri mükemmel derecelerle etkiledi.

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Yeni Volkswagen Multivan çok yakında Türkiye'ye geliyor