Yeni Volkswagen Multivan, eHybrid motoruyla yakında Türkiye'ye geliyor

- Plug-in hybrid ile konforlu yolculuklar
- Seçilebilir elektrikli ve hybrid sürüş modları
- Euro NCAP testinde Multivan’a 5 Yıldız
- Yorumlar
Yeni nesliyle daha fazla dijital özellik ve yüksek teknolojili sürüş destek sistemleri sunan Volkswagen Multivan, sürüş konforu ve tasarım açısından da yeni standartlar belirliyor. Tüm bu yenilikçi özelliklerle yeni Multivan, kalabalık ailelere olduğu kadar aracını işyeri olarak kullananlar için de premium bir yolculuk sunuyor.
Plug-in hybrid ile konforlu yolculuklar
Plug-in hybrid (şarj edilebilir hibrit) çekiş sistemine sahip olan yeni Volkswagen Multivan, hem içten yanmalı benzinli motora (TSI) hem de elektrik motoruna sahip. Multivan eHybrid, elektrik gücüyle çalışarak özellikle kısa yolculukların emisyonsuz sürüşe dönüşmesini sağlayacak şekilde tasarlandı.
13 kWh’lik lityum-iyon batarya sayesinde araç, tamamen elektrik gücüyle günlük mesafelerde kullanılabiliyor. TSI motor, 130 km/s’in üzerindeki hızlarda devreye giriyor. 10,4 kWh net batarya kapasitesine sahip model 3,6 kW AC şarj ile 3 saat 40 dakikada şarj olabiliyor.
Seçilebilir elektrikli ve hybrid sürüş modları
Plug-in hybrid bataryası uygun şekilde şarj edilirse, şehir içinde tamamen elektrikle yaklaşık 50 km’lik bir menzilde kullanılabiliyor. Böylelikle, sürüş keyfi ve sıfır emisyon arasında bir uzlaşma arayan modern aileler için mükemmel bir seçim haline geliyor.
Yeni Multivan'ın özellikleri arasında son teknoloji sürüş destek ve bilgi-eğlence sistemleri, "IQ. Light" LED Matrix farlar, "Dundrod" 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar, 7 koltuklu esnek ve geniş yaşam alanı, panoramik cam tavan yer alıyor. Yeniden tasarlanan dış tasarımı ve iç mekanıyla Yeni Multivan, kullanıcılarına günlük kullanıma uygun, konforlu ve geniş bir yaşam alanı sunuyor.
Euro NCAP testinde Multivan’a 5 Yıldız
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi