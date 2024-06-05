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    2024 yılında Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller

    ODMD tarafından güncel verilerin açıklanmasıyla yılın ilk beş aylık döneminde en çok tercih edilen elektrikli otomobiller de belli oldu. Togg, büyük farkla listenin en başında yer alıyor.

    Türkiye'de model çeşitliliği arttıkça elektrikli otomobilleri tercih eden tüketici sayısı da artıyor. Geçen yıla göre satışları yüzde 200'ün üzerinde artan elektrikli otomobillerin payı yüzde 7 seviyesinin üzerine çıktı. Peki 2024 yılında Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller hangileri?

    Son aylarda uyguladığı kredi kampanyasının büyük etkisini gören Togg T10X, böylece teş başına mayıs ayında 4.140 adet, ilk beş aylık süreçte ise 11.288 satışla ilk sıraya yerleşti. İkinci sırada ise Türkiye'de en çok merak edilen elektrikli modellerden biri olan SsangYong Torres EVX yer alıyor. En çok satılan elektrikli otomobillerde ilk beş sıra, BMW ve Mercedes gibi lüks markalarla tamamlanıyor.

    Türkiye'de büyük çıkış yapan Tesla Model Y, aradan geçen süreçte vergi avantajını kaybedip fiyatı yükselinde arka sıralara geriledi ve mayıs ayında sadece 10 adet satabildi. Ancak marka, düşük ÖTV dilimine giren Model Y versiyonunu sahaya sürerek ciddi oranda sipariş aldı. Bunun etkisi olarak haziran ayından itibaren Tesla'yı yeniden üst sıralarda görme ihtimalimiz yüksek.

    2024 yılı Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller⚡

    2024 yılında Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller Tam Boyutta Gör

    Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller 2024🥇
    Sıra Model Adet
    1. Togg T10X 11.288
    2. SsangYong Torres EVX 2.119
    3. BMW i5 1.305
    4. BMW iX1 939
    5. Mercedes EQB 854
    6. MG4 818
    7. Volvo XC40 741
    8. Hyundai Ioniq 6 685
    9. BYD Atto 3 623
    10. Renault Megane E-TECH 537

    Bu yıl Türkiye'ye gelmesi merakla beklenen otomobillerden biri de Citroen e-C3. 1 milyon TL civarında fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanan modelle ilgili gelişmeleri DonanımHaber olarak siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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