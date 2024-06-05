Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Türkiye'de model çeşitliliği arttıkça elektrikli otomobilleri tercih eden tüketici sayısı da artıyor. Geçen yıla göre satışları yüzde 200'ün üzerinde artan elektrikli otomobillerin payı yüzde 7 seviyesinin üzerine çıktı. Peki 2024 yılında Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller hangileri?

Son aylarda uyguladığı kredi kampanyasının büyük etkisini gören Togg T10X, böylece teş başına mayıs ayında 4.140 adet, ilk beş aylık süreçte ise 11.288 satışla ilk sıraya yerleşti. İkinci sırada ise Türkiye'de en çok merak edilen elektrikli modellerden biri olan SsangYong Torres EVX yer alıyor. En çok satılan elektrikli otomobillerde ilk beş sıra, BMW ve Mercedes gibi lüks markalarla tamamlanıyor.

Türkiye'de büyük çıkış yapan Tesla Model Y, aradan geçen süreçte vergi avantajını kaybedip fiyatı yükselinde arka sıralara geriledi ve mayıs ayında sadece 10 adet satabildi. Ancak marka, düşük ÖTV dilimine giren Model Y versiyonunu sahaya sürerek ciddi oranda sipariş aldı. Bunun etkisi olarak haziran ayından itibaren Tesla'yı yeniden üst sıralarda görme ihtimalimiz yüksek.

2024 yılı Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller⚡

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Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller 2024🥇 Sıra Model Adet 1. Togg T10X 11.288 2. SsangYong Torres EVX 2.119 3. BMW i5 1.305 4. BMW iX1 939 5. Mercedes EQB 854 6. MG4 818 7. Volvo XC40 741 8. Hyundai Ioniq 6 685 9. BYD Atto 3 623 10. Renault Megane E-TECH 537

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Bu yıl Türkiye'ye gelmesi merakla beklenen otomobillerden biri de Citroen e-C3. 1 milyon TL civarında fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanan modelle ilgili gelişmeleri DonanımHaber olarak siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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2024 yılında Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller