- 2024 yılı Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller⚡
- Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller 2024🥇
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Türkiye'de model çeşitliliği arttıkça elektrikli otomobilleri tercih eden tüketici sayısı da artıyor. Geçen yıla göre satışları yüzde 200'ün üzerinde artan elektrikli otomobillerin payı yüzde 7 seviyesinin üzerine çıktı. Peki 2024 yılında Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller hangileri?
Son aylarda uyguladığı kredi kampanyasının büyük etkisini gören Togg T10X, böylece teş başına mayıs ayında 4.140 adet, ilk beş aylık süreçte ise 11.288 satışla ilk sıraya yerleşti. İkinci sırada ise Türkiye'de en çok merak edilen elektrikli modellerden biri olan SsangYong Torres EVX yer alıyor. En çok satılan elektrikli otomobillerde ilk beş sıra, BMW ve Mercedes gibi lüks markalarla tamamlanıyor.
Türkiye'de büyük çıkış yapan Tesla Model Y, aradan geçen süreçte vergi avantajını kaybedip fiyatı yükselinde arka sıralara geriledi ve mayıs ayında sadece 10 adet satabildi. Ancak marka, düşük ÖTV dilimine giren Model Y versiyonunu sahaya sürerek ciddi oranda sipariş aldı. Bunun etkisi olarak haziran ayından itibaren Tesla'yı yeniden üst sıralarda görme ihtimalimiz yüksek.
2024 yılı Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller⚡
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Togg T10X
|11.288
|2.
|SsangYong Torres EVX
|2.119
|3.
|BMW i5
|1.305
|4.
|BMW iX1
|939
|5.
|Mercedes EQB
|854
|6.
|MG4
|818
|7.
|Volvo XC40
|741
|8.
|Hyundai Ioniq 6
|685
|9.
|BYD Atto 3
|623
|10.
|Renault Megane E-TECH
|537
Bu yıl Türkiye'ye gelmesi merakla beklenen otomobillerden biri de Citroen e-C3. 1 milyon TL civarında fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanan modelle ilgili gelişmeleri DonanımHaber olarak siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.