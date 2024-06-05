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Tam Boyutta Gör Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, onay/tescil gerektiren ödeme işlemlerinde kontrollü bir ortam sağlaması amaçlanan FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi'nin kullanıma açıldığını duyurdu.

Söz konusu servis öncelikli olarak ikinci el araç alım satım işlemleri olmak üzere, işlemdeki taraflara güvence sağlanmasına ihtiyaç duyulan farklı iş modellerinde kullanılabilecek. FAST Güvenli Ödeme İşlemi ilk aşamada 2 milyon TL işlem limiti dahilinde kullanılabilecek.

FAST Güvenli Ödeme İşlemi nedir❓

FAST Sistemi üzerine inşa edilmiş bir aracılık hizmeti olan Güvenli Ödeme İşlemi, yetkili kuruluşlar tarafından onay/tescil gerektiren işlemler için yapılacak para transferlerinde süreçler tamamlanıncaya kadar tutarın FAST katılımcısı bir kuruluş nezdinde bekleterek işlemin taraflarına güvence sağlıyor.

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Bu hizmet ile ödemeyi gönderecek olan kullanıcıya onay/tescil işlemi tamamlanmadan bedelin karşı tarafa aktarılmayacağı, ödemeyi alacak olan kullanıcıya ise onay/tescil işlemi gerçekleştiğinde bedelin hesabına geçeceği garanti ediliyor.

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İkinci el araç satışı için FAST Güvenli Ödeme İşlemi devrede