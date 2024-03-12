1092 beygirlik Porsche Taycan Turbo GT tanıtıldı: Tam bir pist canavarı

Tam Boyutta Gör Bu yılın başlarında Nürburgring'de Taycan prototipiyle elektrikli seri üretim otomobil tur rekoru kıran Porsche, şimdi de Taycan Turbo GT adlı son üretim versiyonunu Monterey, Kaliforniya'daki Laguna Seca'da tanıttı ve burada bir tur rekoru daha kırdı.

Porsche Taycan'ın en güçlü modeli olan Taycan Turbo GT, 1092 beygir güce sahip. Araç, Porsche'nin GT modellerinin mirasına uygun olarak bir dizi aerodinamik ve şasi yükseltmesiyle geliyor. Ayrıca opsiyonel Weissach paketi, arka koltukları ortadan kaldırıp karbon fiber bölmeyle değiştirerek ağırlığın azaltılmasına katkıda bulunuyor ve aracı iki koltuklu, pist odaklı bir yarış makinesine çeviriyor.

Yeni inverter ve arka elektrik motoru

Taycan Turbo GT, Taycan Turbo S'de kullanılan çift motorlu güç aktarım mekanizmasının yükseltilmiş bir versiyonuna sahip. Porsche mühendisleri, yarı iletken malzeme olarak silisyum karbür kullanan daha güçlü ve verimli bir pulse invertörü tarafından kontrol edilen yeni bir arka elektrik motoru eklediler. Ayrıca şanzıman oranını arttırdılar ve vites kutusunu daha dayanıklı hale getirdiler.

Sonuç olarak, otomobilin toplam gücü 777 beygire çıkarıldı. Kalkış kontrolü etkinleştirildiğinde bu değer 1019 beygire ve iki saniye boyunca 1092 beygire ulaşabiliyor. Bu rakamlar, Taycan Turbo GT'nin bugüne kadarki en güçlü seri üretim Porsche olduğunu ve diğer tüm Taycan versiyonlarını ve hatta 918 Spyder'ı geride bıraktığını gösteriyor. Ek olarak araç 1.340 Nm gibi inanılmaz bir tork üretebiliyor.

100 km/h hıza sadece 2,2 saniyede ulaşıyor

Porsche'ye göre yeni 2025 Taycan Turbo GT, 0-100 km/h hıza 2,2 saniyede, yeni opsiyonel Weissach paketiyle ise 2,1 saniyede ulaşabiliyor. 0-200 km/h hızlanma süresi ise sırasıyla 6,6 saniye ve 6,4 saniye olarak belirtiliyor. Otomobilin son hızı ise 306 km/h.

Aracın bir diğer öne çıkan özelliği ise Formula E yarışlarından esinlenilen, 10 saniye boyunca ekstra 160 beygir gücün kilidini açan Atak Modu. Standart Taycan'da zaten "geçmek için bas" işlevi bulunurken, Atak Modu daha belirgin bir destek sunuyor ve sağ tarafta bulunan kanat kullanılarak etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması daha kolay hale getirilmiş.

Daha Agresif Görünüm ve Revize Edilmiş Şasi

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Porsche Taycan Turbo GT, pist odaklı karakterini yeniden tasarlanan gövde kitiyle somutlaştırıyor. Gurney kapaklı adatif arka spoyler ilk bakışta göze çarpıyor. Weissach paketine sahip Taycan Turbo GT, alt gövdedeki hava deflektör elemanlarıyla birlikte toplam 220 kg bastırma kuvveti üretiyor.

Ek olarak, B sütunlarında, yan eteklerdeki ve ayna kapaklarındaki kaplamalarla uyumlu karbon fiber kaplamalar bulunuyor. Model, galeride yer alan yeni Soluk Mavi Metalik ve Mor Gökyüzü Metalik dahil olmak üzere altı renkte sunuluyor.

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Porsche Taycan Turbo GT, daha iyi kavrayan lastiklere ve yeni bir 21 inç hafif dövme jant ile geliyor. Daha güçlü frenler için ise seramik frenler tercih edilmiş.

Porsche, iç mekanda 18 yöne ayarlanabilen Adaptif Spor Koltuklar ve GT Spor direksiyon için Race-Tex ve siyah deri döşemeyi tercih etmiş. Koltuk başlıklarında ve orta konsolda Turbo GT amblemi yerleştirilmiş.

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Sınırları zorlamak isteyenler için sunulan Weissach paketi, ağırlık azaltmak amacıyla arka koltukları, analog saati, zemin ve bagaj paspaslarını ve yalıtım malzemesini kaldırarak performansı en üst seviyeye çıkarıyor. Bu önlemler, Taycan Turbo GT'yi Taycan Turbo S'den 71 kg'a kadar daha hafif hale getirerek güç-ağırlık oranını artırıyor.

Rekor Kıran Tur Süreleri

Porsche, Weissach paketine sahip Taycan Turbo GT'nin, Weathertech Raceway Laguna Seca'da 1:27.87'lik tur süresiyle "en hızlı elektrikli seri üretim otomobil" unvanına sahip olduğunu açıkladı. Bu rekor kıran tur, 23 Şubat 2024'te Porsche geliştirme pilotu Lars Kern'in direksiyonunda gerçekleşti. Ocak 2024'te, aynı sürücü tarafından sürülen Porsche Taycan Turbo GT'nin üretim öncesi prototipi, Nürburgring'de 7:07.55'lik olağanüstü bir tur süresine ulaşarak "en hızlı dört kapılı otomobil" unvanını kazanmıştı. Bu etkileyici başarıyla Taycan Turbo GT, Tesla Model S Plaid'i 18 saniye, Taycan Turbo S'yi 26 saniye geride bırakırken, hiper otomobil Rimac Nevera'nın derecesinden sadece 2,25 saniye geride kalıyor.

Porsche Taycan Turbo GT'nin teslimatlarının 2024 yazında başlaması bekleniyor. Fiyatlandırma, vergi, tapu, tescil, bayi masrafları ve 1.995 dolar teslimat ücreti hariç 230.000 dolardan başlıyor. Taycan Turbo S ile karşılaştırıldığında bu rakam 21.000 dolar daha yüksek. Dolayısıyla Porsche Taycan Turbo GT, en pahalı Taycan modeli olacak.

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1092 beygirlik Porsche Taycan Turbo GT tanıtıldı: En güçlü Taycan