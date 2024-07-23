Audi: "Elektriğe geçiş beklenenden uzun sürecek"

Otomotiv devleri, elektrik çağına geçiş konusunda eskisinden daha tutucu davranmaya başladı. Talebin azalması nedeniyle Q8 e-tron'u beklenenden daha erken bitirecek olan Audi, önümüzdeki süreçte %100 elektrikli modeller yerine şarj edilebilir hibrit (PHEV) modellere odaklanacak.
Autocar'a konuşan Audi CEO'su Gernot Döllner, Volkswagen Grubu'nun PHEV'leri elektrik çağına geçişte bir köprü olarak gördüğünü ve bu geçişin beklenenden daha uzun süreceğini söyledi. Bu sebeple Audi, gelecekte daha fazla PHEV model sunmaya başlayacak.
Elbette Audi'nin elektrikli araç planları tamamen rafa kalkmış değil. Mevcut ürün gamında dört elektrikli model bulunduran marka, ilerleyen süreçte yeni A6 e-tron ve A4 e-tron modelleriyle yelpazeyi genişletecek.
Audi dışında Mercedes, BMW, Ford, Kia ve Stellantis gibi şirketler de aynı sebeplerden dolayı hibrit araçlara yatırımlarını artıracaklarını açıklamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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