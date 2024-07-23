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    Audi: "Elektriğe geçiş beklenenden uzun sürecek"

    Elektrikli otomobillerin büyüme hızı düşünce, şirketlerin dikkati de hibritlere, özellikle PHEV yani şarj edilebilir hibrit modellere kaymaya başladı.           

    Otomotiv devleri, elektrik çağına geçiş konusunda eskisinden daha tutucu davranmaya başladı. Talebin azalması nedeniyle Q8 e-tron'u beklenenden daha erken bitirecek olan Audi, önümüzdeki süreçte %100 elektrikli modeller yerine şarj edilebilir hibrit (PHEV) modellere odaklanacak.

    Autocar'a konuşan Audi CEO'su Gernot Döllner, Volkswagen Grubu'nun PHEV'leri elektrik çağına geçişte bir köprü olarak gördüğünü ve bu geçişin beklenenden daha uzun süreceğini söyledi. Bu sebeple Audi, gelecekte daha fazla PHEV model sunmaya başlayacak.

    Audi: 'Elektriğe geçiş beklenenden uzun sürecek' Tam Boyutta Gör
    Detaylar henüz açıklanmadı fakat Audi, hibritlere yönelik talebin de bilincinde olarak PHEV modelleri için yeni bir içten yanmalı motor ailesi tasarladı. Daha büyük batarya sayesinde 100 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunabilecek olan bu modeller yeni çok yönlü PPC platformunu kullanacak.

    Elbette Audi'nin elektrikli araç planları tamamen rafa kalkmış değil. Mevcut ürün gamında dört elektrikli model bulunduran marka, ilerleyen süreçte yeni A6 e-tron ve A4 e-tron modelleriyle yelpazeyi genişletecek.

    Audi dışında Mercedes, BMW, Ford, Kia ve Stellantis gibi şirketler de aynı sebeplerden dolayı hibrit araçlara yatırımlarını artıracaklarını açıklamıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    audi, elektrikli otomobil ve
    4 etiket daha hibrit phev Teknoloji Haberleri Yaşam
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