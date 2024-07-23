Audi: "Elektriğe geçiş beklenenden uzun sürecek"

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Otomotiv devleri, elektrik çağına geçiş konusunda eskisinden daha tutucu davranmaya başladı. Talebin azalması nedeniyle Q8 e-tron'u beklenenden daha erken bitirecek olan Audi, önümüzdeki süreçte %100 elektrikli modeller yerine şarj edilebilir hibrit (PHEV) modellere odaklanacak.

Autocar'a konuşan Audi CEO'su Gernot Döllner, Volkswagen Grubu'nun PHEV'leri elektrik çağına geçişte bir köprü olarak gördüğünü ve bu geçişin beklenenden daha uzun süreceğini söyledi. Bu sebeple Audi, gelecekte daha fazla PHEV model sunmaya başlayacak.

Tam Boyutta Gör Detaylar henüz açıklanmadı fakat Audi, hibritlere yönelik talebin de bilincinde olarak PHEV modelleri için yeni bir içten yanmalı motor ailesi tasarladı. Daha büyük batarya sayesinde 100 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunabilecek olan bu modeller yeni çok yönlü PPC platformunu kullanacak.

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Elbette Audi'nin elektrikli araç planları tamamen rafa kalkmış değil. Mevcut ürün gamında dört elektrikli model bulunduran marka, ilerleyen süreçte yeni A6 e-tron ve A4 e-tron modelleriyle yelpazeyi genişletecek.

Audi dışında Mercedes, BMW, Ford, Kia ve Stellantis gibi şirketler de aynı sebeplerden dolayı hibrit araçlara yatırımlarını artıracaklarını açıklamıştı.

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