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    Yeni Audi Q6 e-tron ve SQ6 e-tron tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunulması planlanan yeni Audi Q6 e-tron, sportif tasarımı, aktif ışık imzası, 800V elektrik mimarisi ve 625 km'ye kadar sürüş menzili gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

    Audi'nin elektrifikasyon süreci tamamen yeni Q6 e-tron ve SQ6 e-tron ile devam ediyor. Ürün gamında Q4'ün üzerinde konumlandırılacak olan modelin yıl bitmeden satışa sunulması planlanıyor.

    Yeni Audi Q6 e-tron, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Audi Q6 e-tron, %100 elektrikli bir otomobil olduğu için kapalı bir şekilde tasarlanan Singleframe panjura sahip. Kaslı ön kaputun ucunda ise ince gündüz LED'leri ve ana aydınlatmalardan oluşan bölünmüş far tasarımı karşımıza çıkıyor. Tampondaki dikey hava girişleri ve merkez hava girişinin tasarımı da Q6 e-tron'un sportif duruşunu destekliyor.

    Aydınlatmalardan bahsetmişken yeni Audi Q6 e-tron'un hem öndeki gündüz LED'lerinde hem de arkadaki stoplarında aktif dijital ışık imzasına sahip olduğunu belirtelim. Bu da ışık imzasının değiştirilebilmesini ve hatta diğer yol kullanıcılarıyla iletişim kurulabilmesini sağlıyor. Bu kapsamda, önde ve arkada kazalarla ilgili diğer sürücüleri uyarmak için tasarlanan iletişim ışığı görev yapıyor.

    2025 Audi Q6 e-tron tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yandan bakıldığında geniş çamurluklarıyla kaslı görünümünü sürdüren yeni Audi Q6 e-tron'da 18 inç jantlar bulunurken S line versiyonları 19 inç jant setiyle satılıyor. Müşteriler ayrıca siyah detayların yoğunlukta olduğu bir tasarım paketi de satın alabiliyor. SQ6 e-tron ise siyah fren kaliperleri ve 20 inç jantlar gibi detaylarla farkını ortaya koyuyor.

    Yeni Audi Q6 e-tron; 4771 mm uzunluğa, 1993 mm genişliğe, 1648 mm yüksekliğe ve 2899 mm aks mesafesine sahip. Karşılaştırma olarak Q4'ten 18 cm daha uzun ve yaklaşık 14 cm daha fazla aks mesafesine sahip olduğunu söylemek mümkün. 526 litre bagaj hacmi sunan modelde arka koltuklar katlanınca bu değer 1529 litreye kadar çıkıyor. Buna ek olarak, ön kaputun altında da 64 litrelik bir depolama alanı mevcut.

    İç mekan

    2025 Audi Q6 e-tron tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Elektrikli SUV'un iç mekanında bolca ekran bizleri karşılıyor. Konsolu domine eden panoramik kokpit, 11.9 inç dijital gösterge paneli ve 14.5 inç dokunmatik multimedya ekranından oluşuyor. Android Automotive işletim sistemini temel alan multimedya sisteminde dijital asistan da görev yapıyor. Bu ekranlar yeterli gelmezse, müşteriler artırılmış gerçeklik destekli head-up display ve 10.9 inç ön yolcu ekranını da satın alabiliyor.

    Güç ve menzil

    Premium Platform Electric (PPE) üzerine inşa edilen Audi Q6 e-tron'da yeni geliştirilen lityum iyon batarya paketi kullanılmış. 12 modül ve 180 prizmatik hücreden oluşan bataryanın toplam kapasitesi 100 kWsa. Bu da elektrikli SUV'a WLTP'ye göre 625 km'ye kadar sürüş menzili sağlıyor. 800V elektrik mimarisiyle donatılan modelde 270 kW DC hızlı şarj desteği söz konusu. Bu sayede 10 dakika şarjla 255 km menzil elde edilirken %10-80 arası dolum da 21 dakika sürüyor.

    2025 Audi Q6 e-tron tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Audi Q6 e-tron, 285 kW (382 hp) güce sahip ve 0-100 km/s hızlanmasını 5,9 saniyede tamamlıyor. Otomobilin son hızı ise 210 km/s ile sınırlandırılmış. SQ6 e-tron ise 360 kW (483 hp) güç sunuyor ancak bu değer kalkış kontrol özelliğiyle bir süreliğine 380 kW'a (510 hp) kadar çıkabiliyor. Bu sayede SQ6 e-tron 0-100 km/s hızlanmasını 4,3 saniyede tamamlarken son hızı da 230 km/s ile sınırlandırılmış bir şekilde karşımıza çıkıyor.

    Yeni Audi Q6 e-tron, bu yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak. Almanya'daki fiyatları 74,700 eurodan başlıyor. SQ6 e-tron ise 93,800 euro başlangıç fiyatına sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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