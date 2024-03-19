Yeni Audi Q6 e-tron ve SQ6 e-tron tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Audi'nin elektrifikasyon süreci tamamen yeni Q6 e-tron ve SQ6 e-tron ile devam ediyor. Ürün gamında Q4'ün üzerinde konumlandırılacak olan modelin yıl bitmeden satışa sunulması planlanıyor.
Yeni Audi Q6 e-tron, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni Audi Q6 e-tron, %100 elektrikli bir otomobil olduğu için kapalı bir şekilde tasarlanan Singleframe panjura sahip. Kaslı ön kaputun ucunda ise ince gündüz LED'leri ve ana aydınlatmalardan oluşan bölünmüş far tasarımı karşımıza çıkıyor. Tampondaki dikey hava girişleri ve merkez hava girişinin tasarımı da Q6 e-tron'un sportif duruşunu destekliyor.
Aydınlatmalardan bahsetmişken yeni Audi Q6 e-tron'un hem öndeki gündüz LED'lerinde hem de arkadaki stoplarında aktif dijital ışık imzasına sahip olduğunu belirtelim. Bu da ışık imzasının değiştirilebilmesini ve hatta diğer yol kullanıcılarıyla iletişim kurulabilmesini sağlıyor. Bu kapsamda, önde ve arkada kazalarla ilgili diğer sürücüleri uyarmak için tasarlanan iletişim ışığı görev yapıyor.
Yeni Audi Q6 e-tron; 4771 mm uzunluğa, 1993 mm genişliğe, 1648 mm yüksekliğe ve 2899 mm aks mesafesine sahip. Karşılaştırma olarak Q4'ten 18 cm daha uzun ve yaklaşık 14 cm daha fazla aks mesafesine sahip olduğunu söylemek mümkün. 526 litre bagaj hacmi sunan modelde arka koltuklar katlanınca bu değer 1529 litreye kadar çıkıyor. Buna ek olarak, ön kaputun altında da 64 litrelik bir depolama alanı mevcut.
İç mekan
Güç ve menzil
Premium Platform Electric (PPE) üzerine inşa edilen Audi Q6 e-tron'da yeni geliştirilen lityum iyon batarya paketi kullanılmış. 12 modül ve 180 prizmatik hücreden oluşan bataryanın toplam kapasitesi 100 kWsa. Bu da elektrikli SUV'a WLTP'ye göre 625 km'ye kadar sürüş menzili sağlıyor. 800V elektrik mimarisiyle donatılan modelde 270 kW DC hızlı şarj desteği söz konusu. Bu sayede 10 dakika şarjla 255 km menzil elde edilirken %10-80 arası dolum da 21 dakika sürüyor.
Yeni Audi Q6 e-tron, bu yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak. Almanya'daki fiyatları 74,700 eurodan başlıyor. SQ6 e-tron ise 93,800 euro başlangıç fiyatına sahip.
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.