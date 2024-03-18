Volkswagen, giriş seviyesi ID.1'i 2027'de piyasaya sürecek

20 bin euro altı hedefleniyor
Geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorularına cevap veren Schaefer, Volkswagen'in ID.1 için dört farklı proje üzerinde çalıştığını ifade etti. Yönetici, gelecek haftalarda yönetim kurulunun bu dört projeden birini seçeceğini açıkladı. Volkswagen, ID.1 için 20.000 euro'nun altında bir fiyat belirlemeye çalışacak.
Bu planlama kapsamında Volkswagen'in farklı markalar ile de el sıkışabileceği öne sürülmüştü. Hatta bu modelin maliyetlerini azaltmak için Volkswagen'in, Renault'nun kapısını çaldığı belirtiliyor. Fransız üretici aynı segmente Twingo ile giriş yapacak.
Daha önce de belirttiğimiz gibi, ID.1'in e-Up!'ın devamı niteliğinde olması bekleniyor. Modeli tasarımının da güncel ID modellerinin izinden gideceğini söylemek mümkün. Bununla birlikte Volkswagen ve Skoda'nın, Hindistan için farklı bir "küçük" model daha üreteceğini de hatırlatalım.
Volkswagen, ID.1'den önce ise, Polo boyutlarındaki ID2all'un üretim versiyonu piyasaya sürecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.