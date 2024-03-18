Volkswagen, giriş seviyesi ID.1'i 2027'de piyasaya sürecek

Tam Boyutta Gör Volkswagen, e-up! isimli modelinin yerini alacak yeni giriş seviyesi elektrikli otomobili üzerinde çalışmaya başladı. Markanın CEO'su Thomas Schaefer, "ID.1" adını alacak modelin 2027 yılında resmen piyasada olacağını açıkladı.

20 bin euro altı hedefleniyor

Geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorularına cevap veren Schaefer, Volkswagen'in ID.1 için dört farklı proje üzerinde çalıştığını ifade etti. Yönetici, gelecek haftalarda yönetim kurulunun bu dört projeden birini seçeceğini açıkladı. Volkswagen, ID.1 için 20.000 euro'nun altında bir fiyat belirlemeye çalışacak.

Bu planlama kapsamında Volkswagen'in farklı markalar ile de el sıkışabileceği öne sürülmüştü. Hatta bu modelin maliyetlerini azaltmak için Volkswagen'in, Renault'nun kapısını çaldığı belirtiliyor. Fransız üretici aynı segmente Twingo ile giriş yapacak.

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Daha önce de belirttiğimiz gibi, ID.1'in e-Up!'ın devamı niteliğinde olması bekleniyor. Modeli tasarımının da güncel ID modellerinin izinden gideceğini söylemek mümkün. Bununla birlikte Volkswagen ve Skoda'nın, Hindistan için farklı bir "küçük" model daha üreteceğini de hatırlatalım.

Volkswagen, ID.1'den önce ise, Polo boyutlarındaki ID2all'un üretim versiyonu piyasaya sürecek.

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