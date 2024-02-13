2025 Audi S3: Yenilenen tasarım, daha güçlü motor ve fazlası

Tam Boyutta Gör Yaklaşık dört yıldır piyasada olan mevcut nesil Audi S3 için yenilenme zamanı geldi. Audi, makyajlanan S3'ü sedan ve hatchback formunda alışıldık Audi Sport kamuflajıyla gösterdi. Bir makyaj operasyonu olmasına rağmen S3 ailesinde mekanik güncellemeler de var.

Yeni Audi S3'ün kalbinde 2.0 litre turbo benzinli motorun güncellenmiş bir versiyonu bulunuyor. Dört silindirli TFSI motor 329 hp maksimum güç ve 420 Nm maksimum tork üretiyor. Bu da makyaj öncesine göre 23 beygir güç ve 20 Nm tork artışı yaşandığı anlamına geliyor. Makyajlı S3 bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 4,7 saniyede tamamlarken son hızı da 250 km/s ile sınırlı olarak karşımıza çıkıyor.

Güncellenen motorun kombine edildiği 7 ileri çift kavramalı şanzımanda da iyileştirmeler yapılmış. Tam gaz hızlanma esnasında yarıya indirilen vites geçiş süreleri sayesinde performanslı kompakt modelin daha atik olması sağlanmış. Daha da önemlisi, makyajla birlikte S3 ailesine RS3'ten alınan arka tork yönlendirme sistemi dahil edilmiş. Özel bir drift modu olmasa da bu sistemin S3'ü daha eğlenceli hale getireceği aşikar.

Tam Boyutta Gör Yenilenen Audi S3 modelinde artırılan gücün bir karşılığı olarak ön tekerleklerde daha büyük frenler kullanılmış. 357 mm'lik diskler artık eskisine göre 4 mm daha kalın. Yeni çift pistonlu kaliperlerin görev yaptığı modelde 19 inçlik jantlar Falken'ın 235/35 lastikleriyle çevrelenmiş.

Makyajlı S3'ün dış tasarımına baktığımızda elden geçirilen ön panjur ve konumu değiştirilen logo ilk bakışta dikkat çekiyor. Yenilenen LED farlar ve sportif ön tamponun da yer aldığı modelin arkasında daha köşeli reflektörler, yeni stop lamblaları, agresif difüzör ve Akrapovic egzoz görev yapıyor.

Yeni S3 ailesinin ne zaman satışa sunulacağı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

2025 Audi S3: Yenilenen tasarım, daha güçlü motor ve fazlası