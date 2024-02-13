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    Anlık Bildirim

    2025 Audi S3: Yenilenen tasarım, daha güçlü motor ve fazlası

    Makyaj hazırlığında olan Audi S3; ekstra 23 beygir güç sunan benzinli motoru, daha büyük frenleri ve RS3'ten alınan arka tork yönlendirme sistemi gibi güncellemelerle dikkat çekiyor.
    2025 Audi S3: Yenilenen tasarım, daha güçlü motor ve fazlası Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık dört yıldır piyasada olan mevcut nesil Audi S3 için yenilenme zamanı geldi. Audi, makyajlanan S3'ü sedan ve hatchback formunda alışıldık Audi Sport kamuflajıyla gösterdi. Bir makyaj operasyonu olmasına rağmen S3 ailesinde mekanik güncellemeler de var.

    Yeni Audi S3'ün kalbinde 2.0 litre turbo benzinli motorun güncellenmiş bir versiyonu bulunuyor. Dört silindirli TFSI motor 329 hp maksimum güç ve 420 Nm maksimum tork üretiyor. Bu da makyaj öncesine göre 23 beygir güç ve 20 Nm tork artışı yaşandığı anlamına geliyor. Makyajlı S3 bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 4,7 saniyede tamamlarken son hızı da 250 km/s ile sınırlı olarak karşımıza çıkıyor.

    Güncellenen motorun kombine edildiği 7 ileri çift kavramalı şanzımanda da iyileştirmeler yapılmış. Tam gaz hızlanma esnasında yarıya indirilen vites geçiş süreleri sayesinde performanslı kompakt modelin daha atik olması sağlanmış. Daha da önemlisi, makyajla birlikte S3 ailesine RS3'ten alınan arka tork yönlendirme sistemi dahil edilmiş. Özel bir drift modu olmasa da bu sistemin S3'ü daha eğlenceli hale getireceği aşikar. 

    2025 Audi S3: Yenilenen tasarım, daha güçlü motor ve fazlası Tam Boyutta Gör
    Yenilenen Audi S3 modelinde artırılan gücün bir karşılığı olarak ön tekerleklerde daha büyük frenler kullanılmış. 357 mm'lik diskler artık eskisine göre 4 mm daha kalın. Yeni çift pistonlu kaliperlerin görev yaptığı modelde 19 inçlik jantlar Falken'ın 235/35 lastikleriyle çevrelenmiş.

    Makyajlı S3'ün dış tasarımına baktığımızda elden geçirilen ön panjur ve konumu değiştirilen logo ilk bakışta dikkat çekiyor. Yenilenen LED farlar ve sportif ön tamponun da yer aldığı modelin arkasında daha köşeli reflektörler, yeni stop lamblaları, agresif difüzör ve Akrapovic egzoz görev yapıyor.

    Yeni S3 ailesinin ne zaman satışa sunulacağı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 6 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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