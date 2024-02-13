2025 Audi S3: Yenilenen tasarım, daha güçlü motor ve fazlası

Yeni Audi S3'ün kalbinde 2.0 litre turbo benzinli motorun güncellenmiş bir versiyonu bulunuyor. Dört silindirli TFSI motor 329 hp maksimum güç ve 420 Nm maksimum tork üretiyor. Bu da makyaj öncesine göre 23 beygir güç ve 20 Nm tork artışı yaşandığı anlamına geliyor. Makyajlı S3 bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 4,7 saniyede tamamlarken son hızı da 250 km/s ile sınırlı olarak karşımıza çıkıyor.
Güncellenen motorun kombine edildiği 7 ileri çift kavramalı şanzımanda da iyileştirmeler yapılmış. Tam gaz hızlanma esnasında yarıya indirilen vites geçiş süreleri sayesinde performanslı kompakt modelin daha atik olması sağlanmış. Daha da önemlisi, makyajla birlikte S3 ailesine RS3'ten alınan arka tork yönlendirme sistemi dahil edilmiş. Özel bir drift modu olmasa da bu sistemin S3'ü daha eğlenceli hale getireceği aşikar.
Makyajlı S3'ün dış tasarımına baktığımızda elden geçirilen ön panjur ve konumu değiştirilen logo ilk bakışta dikkat çekiyor. Yenilenen LED farlar ve sportif ön tamponun da yer aldığı modelin arkasında daha köşeli reflektörler, yeni stop lamblaları, agresif difüzör ve Akrapovic egzoz görev yapıyor.
Yeni S3 ailesinin ne zaman satışa sunulacağı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.