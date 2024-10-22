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    Avrupa'da hibrit otomobil satışları benzinliyi geçti

    Avrupa Birliği (AB) yeni otomobil piyasasında eylül ayında hibrit araçların satışları yüzde 32,8 paya ulaşarak ilk defa benzinli modelleri geride bıraktı.       

    Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin eylül ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. Verilere göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları geçen ay 2023'ün aynı ayına göre yüzde 6,1 düşerek 809 bin 163 adet oldu.

    Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde yüzde 32,8'i hibrit, yüzde 29,8'i benzinli, yüzde 17,3'ü elektrikli, yüzde 10,4'ü dizel, yüzde 6,8'i fişli (Plug-In) hibrit ve yüzde 2,9'u diğer yakıt türlerinin kullanıldığı araçlar olarak belirlendi. Böylece, eylül ayında satılan yeni otomobillerde hibritin payı ilk defa benzinli modelleri geçti.

    Avrupa'da hibrit otomobil satışları benzinliyi geçti Tam Boyutta Gör
    Ayrıca, tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı da yüzde 56,9'u buldu. Elektrikli otomobil satışları eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artarak 139 bin 702 oldu. Elektrikli otomobil satışları bu yılın ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 5,8 gerileyerek 1 milyon 47 bin 869 adet seviyesine indi.

    Yeni otomobil satışları eylülde geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 7, Fransa'da yüzde 11,1, İtalya'da yüzde 10,7 azaldı. Öte yandan, ocak-eylül döneminde toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,6 artarak 7 milyon 989 bin 776'ya ulaştı.

    Üreticilere göre, eylül ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 216 bin 577 araçla Volkswagen Grubu yaptı. Volkswagen Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 120 bin 582 otomobil sattı. Renault Grubu, 88 bin 149 yeni otomobille üçüncü sırada yer aldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 3 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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