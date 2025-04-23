Yeni Lexus ES sedan, hibrit ve elektrikli motor seçenekleriyle tanıtıldı

Lexus, yeni nesil ES sedan modelini dünya prömiyeriyle tanıttı. Sekizinci nesil Lexus ES’nin örtüsü, Çin’de gerçekleştirilen 2025 Şanghay Otomobil Fuarı'nda kaldırıldı. Tam hibrit ve elektrikli motor seçenekleriyle tanıtılan Lexus ES sedan, önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye’de de satışa sunulacak.
Yeni Lexus ES modeli, yeni teknolojiler ile üst düzey konfor, performans ve güvenlik sunacak şekilde geliştirildi. ES’nin dünya çapında sahip olduğu sürüş kalitesi, sessizlik ve konfor gibi özellikleri daha da üst seviyeye taşındı.
Yeni Lexus ES, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni ES 300h modeli, 2.5 litrelik dört silindirli benzinli motoru elektrikli motoruyla kombine eden tam hibrit sisteme sahip. 201 HP güç üreten bu sistem, hem önden çekişli hem de dört çeker versiyonlarla Batı Avrupa pazarında sunulacak. Doğu Avrupa pazarında ise ES 350h versiyonu yer alacak. Aynı 2.5 litrelik benzinli motoru kullanan bu model, 247 HP gücünde ve yine iki farklı çekiş seçeneğiyle satışa sunulacak.
Her iki hibrit modelde de geliştirilmiş bir hibrit batarya bulunuyor. Lexus’a özgü kontrol algoritması sayesinde yüksek verimlilik ve güçlü ivmelenme bir arada sunulurken, artırılmış motor rijitliği sayesinde titreşimler azaltılarak daha sessiz ve rafine bir kabin ortamı sağlanıyor.
Lexus’un yeni nesil ES modeli, markanın geleceğe dönük tasarım vizyonunu yansıtan “Clean Tech x Elegance” felsefesiyle şekillendirildi. Lexus’un imzası haline gelen “spindle” ön panjur tasarım anlayışı, bu modelde “spindle body” formuna evrilerek elektrifikasyon gücünü çağrıştıran bir siluet yaratıyor. ES’nin yandan görünümü şık ve aerodinamik olmasıyla dikkat çekerken düşük bir ağırlık merkezini yansıtıyor.
Akıcı siluet, kabinin arkaya doğru keskin bir şekilde uzamasıyla “bagajsız” bir görünüme sahip. Aracın yüksekliği, genişliği ve uzunluğu da zarif bir tasarım elde edecek şekilde oluşturuldu. Yeni nesil ES, 165 mm daha uzun olacak şekilde 5,140 mm uzunluğa, 55 mm artışla 1,920 mm genişliğe ve yaklaşık 110 mm artışla 1,555 mm yüksekliğe sahip. Aks aralığı ise 80 mm artarak 2,950 mm’ye çıktı.
12.3 inç’lik dijital gösterge paneli ve 14 inç’lik merkezi dokunmatik ekran, yumuşak malzemeler ve dinamik ışık efektleri ise kalite algısını zirveye taşıyor. Ayrıca kabindeki yenilikçi gizli düğme özelliği, iç mekan kalitesini bir adım öteye taşıyan yenilikçi bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Bu teknoloji, Lexus’un misafirperverlik felsefesi Omotenashi’den ilham alarak, sade ve zarif bir tasarım anlayışıyla geliştirildi.
Yeni düğme tasarımı, gösterge panelinin kaplamasıyla kusursuz bir uyum içinde gizleniyor. Araç kapalıyken görünmeyen bu düğmeler, araç çalıştırıldığında aydınlanarak kullanıcıya sezgisel bir şekilde kendini gösteriyor. Yeni Lexus ES’in iç mekanı, teknolojiyi, konforu ve zarafeti mükemmel bir uyumla bir araya getirerek, hem sürücüye hem yolculara üst düzey bir deneyim sunuyor.
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TOGG varken heee
ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm
Videoyu açamıyorum :)
HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK
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