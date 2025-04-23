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    Yeni Lexus ES sedan, hibrit ve elektrikli motor seçenekleriyle tanıtıldı

    Şanghay'da örtüsü kaldırılan yeni nesil Lexus ES, selefine göre çok daha gelişmiş bir sürüş deneyimi, konfor ve sessizlik sunmak için geliştirildi.                 

    Lexus, yeni nesil ES sedan modelini dünya prömiyeriyle tanıttı. Sekizinci nesil Lexus ES’nin örtüsü, Çin’de gerçekleştirilen 2025 Şanghay Otomobil Fuarı'nda kaldırıldı. Tam hibrit ve elektrikli motor seçenekleriyle tanıtılan Lexus ES sedan, önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye’de de satışa sunulacak.

    Yeni Lexus ES modeli, yeni teknolojiler ile üst düzey konfor, performans ve güvenlik sunacak şekilde geliştirildi. ES’nin dünya çapında sahip olduğu sürüş kalitesi, sessizlik ve konfor gibi özellikleri daha da üst seviyeye taşındı.

    Yeni Lexus ES, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2025 Lexus ES tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni nesil Lexus ES, hem tam hibrit hem de bataryalı elektrikli motor seçeneklerine sahip olacak. Önden çekişli ve dört çeker sürüş alternatifleri ile sunulacak ES, farklı teknolojilerle karbon ayak izini azaltmak isteyen kullanıcılara çeşitli seçenekler sağlayacak.

    Yeni ES 300h modeli, 2.5 litrelik dört silindirli benzinli motoru elektrikli motoruyla kombine eden tam hibrit sisteme sahip. 201 HP güç üreten bu sistem, hem önden çekişli hem de dört çeker versiyonlarla Batı Avrupa pazarında sunulacak. Doğu Avrupa pazarında ise ES 350h versiyonu yer alacak. Aynı 2.5 litrelik benzinli motoru kullanan bu model, 247 HP gücünde ve yine iki farklı çekiş seçeneğiyle satışa sunulacak.

    Her iki hibrit modelde de geliştirilmiş bir hibrit batarya bulunuyor. Lexus’a özgü kontrol algoritması sayesinde yüksek verimlilik ve güçlü ivmelenme bir arada sunulurken, artırılmış motor rijitliği sayesinde titreşimler azaltılarak daha sessiz ve rafine bir kabin ortamı sağlanıyor.

    2025 Lexus ES tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni ES ürün gamında yer alan iki bataryalı elektrikli versiyondan biri olan ES 350e, önden çekişli olarak 224 hp güç sunarken, ES 500e ise dört tekerlekten çekişli olarak 343 hp güce sahip olacak. Söz konusu modellerin batarya kapasitesi ve menzil değerleri ise henüz paylaşılmadı.

    Lexus’un yeni nesil ES modeli, markanın geleceğe dönük tasarım vizyonunu yansıtan “Clean Tech x Elegance” felsefesiyle şekillendirildi. Lexus’un imzası haline gelen “spindle” ön panjur tasarım anlayışı, bu modelde “spindle body” formuna evrilerek elektrifikasyon gücünü çağrıştıran bir siluet yaratıyor. ES’nin yandan görünümü şık ve aerodinamik olmasıyla dikkat çekerken düşük bir ağırlık merkezini yansıtıyor.

    Akıcı siluet, kabinin arkaya doğru keskin bir şekilde uzamasıyla “bagajsız” bir görünüme sahip. Aracın yüksekliği, genişliği ve uzunluğu da zarif bir tasarım elde edecek şekilde oluşturuldu. Yeni nesil ES, 165 mm daha uzun olacak şekilde 5,140 mm uzunluğa, 55 mm artışla 1,920 mm genişliğe ve yaklaşık 110 mm artışla 1,555 mm yüksekliğe sahip. Aks aralığı ise 80 mm artarak 2,950 mm’ye çıktı.

    2025 Lexus ES tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Fazlalıklardan arındırılmış detaylarla şekillenen iç tasarım, sade, temiz ve sofistike bir atmosfer yaratıyor. Kabinin üst bölümü ferah ve açık bir görüş sunarken, alt bölge yolcuları saran bir yapı ile güvenli ve konforlu bir alan sağlıyor. Yeni ES’nin kabini de Lexus’un Tazuna kokpit felsefesiyle şekillendi. Tüm kontroller ve bilgi kaynakları, sadece en küçük el ve göz hareketiyle algılanacak şekilde konumlandırıldı.

    12.3 inç’lik dijital gösterge paneli ve 14 inç’lik merkezi dokunmatik ekran, yumuşak malzemeler ve dinamik ışık efektleri ise kalite algısını zirveye taşıyor. Ayrıca kabindeki yenilikçi gizli düğme özelliği, iç mekan kalitesini bir adım öteye taşıyan yenilikçi bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Bu teknoloji, Lexus’un misafirperverlik felsefesi Omotenashi’den ilham alarak, sade ve zarif bir tasarım anlayışıyla geliştirildi.

    Yeni düğme tasarımı, gösterge panelinin kaplamasıyla kusursuz bir uyum içinde gizleniyor. Araç kapalıyken görünmeyen bu düğmeler, araç çalıştırıldığında aydınlanarak kullanıcıya sezgisel bir şekilde kendini gösteriyor. Yeni Lexus ES’in iç mekanı, teknolojiyi, konforu ve zarafeti mükemmel bir uyumla bir araya getirerek, hem sürücüye hem yolculara üst düzey bir deneyim sunuyor. 

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    S
    simyacı35 2 saat önce

    TOGG varken heee

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    gladiator08 22 saat önce

    ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm

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    Sharjor 1 gün önce

    Videoyu açamıyorum :)

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    fatih3453 1 gün önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

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    TheJudgé 1 gün önce

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