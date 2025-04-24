Yeni Mazda EZ-60 SUV, Şanghay'da sahneye çıktı

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Tam Boyutta Gör Mazda, Çin başta olmak üzere global pazarda satışa sunacağı yeni SUV modeli EZ-60'ı Şanghay Otomobil Fuarı'nda tanıttı. %100 elektrikli ve menzil uzatıcı (EREV) versiyonları bulunan yeni Mazda EX-60, Çin dışında Mazda CX-6e ismiyle satılacak.

Mazda EZ-60; 4850 mm uzunluğa, 1935 mm genişliğe, 1620 mm yüksekliğe ve 2902 mm aks mesafesine sahip. Gövde tasarımında Arata konseptinden ilham alan modelin burun kısmındaki geniş hava girişi, bölünmüş far tasarımı, aydınlatılmış logosu, dijital yan aynaları, geniş omuz çizgisi ve gizli kapı kolları dikkat çekiyor. Ayrıca, çift renkli gövde tasarımı sayesinde ortaya çıkan "yüzer tavan" konsepti de göze çarpan tasarım detayları arasında yer alıyor.

EZ-60'ın iç mekanında dijital odaklı bir yaklaşım benimsenmiş. 26.45 inçlik 5K ultra geniş ekran; araç bilgileri, eğlence ve iklim kontrolü gibi işlevleri tek bir panelde birleştiriyor. Minimalist kokpit tasarımı sayesinde neredeyse tüm fiziksel düğmeler kaldırılmış; bunun yerine dokunmatik ve sesli komut sistemleri öne çıkıyor. Arka koltuk yolcuları da kendi ekranları üzerinden konfor ve medya ayarlarını yapabiliyor. Opsiyonel olarak sunulan 23 hoparlörlü Dolby Atmos ses sistemi, sinema kalitesinde ve etkileyici bir ses deneyimi vadediyor.

Tam Boyutta Gör EZ-60, 350 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Arka koltuklar yatırıldığında bu hacim 2.036 litreye kadar genişletilebiliyor. Tamamen elektrikli versiyonda ayrıca 126 litrelik bir ön bagaj da bulunuyor. Günlük kullanım için çeşitli akıllı saklama alanları da kabin içerisine entegre edilmiş durumda.

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Changan’ın, Deepal S07 modelinde de kullanılan EPA platformu üzerine inşa edilen EZ-60, iki elektrikli konfigürasyonla geliyor. Menzil uzatıcı versiyon, yalnızca jeneratör olarak görev yapan 72 kW gücünde 1.5 litrelik bir motoru, 190 kW’lık bir elektrik motoru ve 31.73 kWsa kapasiteli LFP (lityum demir fosfat) bataryayı bir araya getiriyor. Bu yapı, CLTC'ye göre 160 km saf elektrikli menzil sunuyor. Tamamen elektrikli (BEV) versiyonun teknik detayları henüz açıklanmadı ancak 600 kilometreye kadar sürüş menzili sunacağı ifade ediliyor.

EZ-60, güvenlik tarafında da iddialı. Standart olarak dokuz hava yastığıyla gelen model, beş HD kamera, beş milimetrik dalga radarı ve on iki ultrasonik sensörle desteklenen L2 seviye sürüş destek sistemi sayesinde 360 derece çevresel farkındalık sunuyor. CATL ve CALB ile birlikte geliştirilen batarya koruma sistemi, sekiz katmanlı güvenlik önlemleriyle donatılmış ve 2026’da yürürlüğe girecek regülasyonları şimdiden karşılayacak şekilde tasarlanmış.

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Yeni Mazda EZ-60 SUV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri