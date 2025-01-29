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    2025'te küresel elektrikli araç satışlarının 20 milyonu aşması bekleniyor

    Araştırma şirketi Rho Motion, geçen yıl Avrupa'da elektrikli araç satışlarının %3 düşmesine ve Trump'un ABD'deki yeni politikalarına rağmen küresel satışların bu pazarlarda da artacağını öngörüyor.

    Dünyanın önde gelen elektrikli araç araştırma şirketi Rho Motion, yapılan tahminlere göre 2025 yılında küresel elektrikli araç satışlarının %18 büyüme ile 20 milyon adedi aşacağını söyledi.

    Bu büyüme, önemli pazarlarda değişen mevzuatlar eşliğinde gerçekleşecek. Çin'in küresel büyümedeki öncü rolünü sürdüreceği belirtilirken Avrupa Birliği'nin devreye alacağı sıkı emisyon standartlarının da bu pazardaki elektrikli araca geçiş sürecini hızlandıracağı düşünülüyor. Amerika'da ise yeni başkan Trump'ın kararlarının etkili olacağı bir yıl göreceğimiz açık fakat buna rağmen istikrarlı büyüme beklentisi sürüyor.

    2025'te elektrikli araç satışlarının 20 milyonu aşması bekleniyor Tam Boyutta Gör
    Rho Motion, Çin'in 2025 yılında 12,9 milyon elektrikli araç satışı gerçekleştirerek lokomotif pazar konumunu sürdürmesini bekliyor. Bu da 2024 yılına göre %17'lik bir artışı temsil ediyor. Ülkenin bu alandaki üstünlüğünün BYD ve Great Wall Motors gibi önde gelen üreticilerin farklı ülkelerde üretim tesisleri kurarak uluslararası pazarlara agresif bir şekilde açılmasıyla pekişeceği ifade ediliyor.

    İç pazarda ise 2025 yılında da devam ettirilecek olan takas (eski aracın yeni elektrikli araçla değiştirilmesine 2730 dolara kadar) desteğinin yüksek tüketici talebini destekleyeceği belirtiliyor.

    Avrupa'da ise 2024 yılında elektrikli araç satışları %3 düşmüş olsa da bu yıla yönelik tahminler yeni emisyon standartlarının yürürlüğe girmesiyle birlikte %15 büyüme olacağını gösteriyor. Sıkı emisyon hedeflerini tutturamayan üreticiler toplamda 10 milyar euroya varan cezalarla karşı karşıya kalacak.

    Amerika ve Kanada'da da 2025 yılında elektrikli araç satışlarının %16 büyüyerek 2,1 milyon adede ulaşması bekleniyor. Başkan Donald Trump'ın elektrikli araç tarifelerini kaldırmak gibi olası bir politika izlemesi söz konusu ancak üreticiler 2025 yılına yönelik planlarını şimdiden belirledikleri için bu durumun kısa vadede etkilerinin sınırlı olacağı düşünülüyor.

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