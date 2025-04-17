Yılın otomobil ödülleri açıklandı: Elektrikli araçlar damga vurdu

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Tam Boyutta Gör 2025 World Car Awards (2025 Dünya Otomobil Ödülleri) sonuçları New York Otomobil Fuarı'nda açıklandı ve bu yılın kazananları otomotiv endüstrisindeki küresel dönüşümün altını bir kez daha çizdi. Kazananların neredeyse tamamının elektrikli araçlardan oluşması dikkat çekerken, bir diğer dikkat çekici unsur ise bu araçların çoğunun ABD'de henüz satışa sunulmaması. 30 ülkeden 96 otomotiv gazetecisinden oluşan jüri tarafından belirlenen ödüllerin sahipleri şu şekilde:

Yılın otomobili: Kia EV3

Bu yılın "Dünyada Yılın Otomobili" unvanı, Kia’nın tamamen elektrikli kompakt SUV modeli EV3’e gitti. BMW X3 ve Hyundai Inster gibi güçlü rakiplerini geride bırakan EV3, markanın geçtiğimiz yıl EV9 ile elde ettiği başarıyı bir adım ileri taşıdı. EV3, 605 km'ye kadar segment lideri bir menzile sahip ve 31 dakikada yüzde 10-80 şarj olabiliyor. Kia EV3, son verilere göre birçok Avrupa ülkesinde elektrikli araç satışlarında ilk onda yer alıyor.

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Genel olarak Kia, 2020 yılından bu yana jüri tarafından şu ödüllere layık görülmüştü: 2024’te EV9 modeliyle "Yılın Otomobili" ve "Yılın Elektrikli Aracı", 2023’te EV6 GT modeliyle "Yılın Performans Otomobili", 2020’de ise Telluride modeliyle "Yılın Otomobili" ve Soul EV modeliyle "Yılın Şehir Otomobili" ödüllerini aldı.

Lüks segmentin lideri: Volvo EX90

Tam Boyutta Gör 2025’in "Dünyada Yılın Lüks Otomobili" ödülünü ise Volvo EX90 kazandı. Porsche Macan ve Panamera gibi iddialı rakiplerini geride bırakan bu elektrikli crossover, 111 kWh batarya paketi, çift motorlu dört çeker sistemi ve 402 beygir gücüyle dikkat çekiyor. 5.7 saniyede 0’dan 96 km/s hıza çıkan EX90, tam şarjla yaklaşık 499 kilometre menzil sunuyor.

Yılın elektriklisi: Hyundai Inster

Tam Boyutta Gör "Yılın Elektrikli Aracı" ödülü Hyundai'nin kompakt şehir SUV'si Inster'a (veya bazı pazarlarda bilinen adıyla Casper Electric) gitti. Küçük boyutları ve 113 beygirlik elektrikli motoruyla özellikle Asya pazarlarında ilgi görüyor. Inster'in hızlı şarj kabiliyeti, yaklaşık 30 dakikada yüzde 10-80 oranında şarj sağlarken aracın menzilli ise 370 km'ye kadar uzanıyor. Öte yandan elektrikli Kia EV3, yılın otomobili seçilirken bu kategoride de aslında doğal lider olması mantıklı olurdu.

Tam Boyutta Gör "Yılın Şehir Otomobili" ise Çinli üretici BYD’nin uygun fiyatlı elektrikli modeli Seagull / Dolphin Mini oldu. Çin'de 10.000 doların altında bir fiyatla satılan bu model, 405 kilometreye kadar menzil sunan "Intelligent Driving Edition" versiyonuyla öne çıkıyor.

Yılın tasarımı: Volkswagen ID. Buzz

Tam Boyutta Gör 2025’in "Yılın Otomobil Tasarımı" ödülü, nostaljik tasarımı modern teknolojiyle buluşturan Volkswagen ID. Buzz’a verildi. Birkaç yıldır piyasada olmasına rağmen hâlâ dikkat çeken bu elektrikli minibüs, Kia EV3 ve Toyota Land Cruiser gibi güçlü tasarım rakiplerini geride bıraktı.

Son kale Porsche 911 GTS

Tam Boyutta Gör Elektrikli modellerin damga vurduğu ödüllerde tek içten yanmalı (ama hibrit destekli) model Porsche 911 GTS, "Yılın Performans Otomobili" unvanıyla öne çıktı. 3.6 litrelik turbo beslemeli düz altı motor, elektrikli motor ve küçük batarya paketiyle 532 beygir güç üreten araç, 0’dan 96 km/s hıza sadece 2.9 saniyede ulaşıyor ve 312 km/s son hıza sahip.

Ödüllerin neredeyse tamamının elektrikli araçlara gitmesi, otomotiv sektörünün dönüşümünü net şekilde gösterirken; bu araçların çoğunun ödüllerin verildiği ABD pazarında bulunmaması ironik bir durum yarattı. Tedarik zinciri sorunları, ticaret politikaları ve gümrük tarifeleri gibi etkenler, küresel ödülleri kazanan birçok modelin ABD yollarına çıkmasını engelliyor.

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Yılın otomobil ödülleri açıklandı: Elektrikli araçlar damga vurdu