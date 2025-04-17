Yılın otomobil ödülleri açıklandı: Elektrikli araçlar damga vurdu

Bu yılın "Dünyada Yılın Otomobili" unvanı, Kia’nın tamamen elektrikli kompakt SUV modeli EV3’e gitti. BMW X3 ve Hyundai Inster gibi güçlü rakiplerini geride bırakan EV3, markanın geçtiğimiz yıl EV9 ile elde ettiği başarıyı bir adım ileri taşıdı. EV3, 605 km'ye kadar segment lideri bir menzile sahip ve 31 dakikada yüzde 10-80 şarj olabiliyor. Kia EV3, son verilere göre birçok Avrupa ülkesinde elektrikli araç satışlarında ilk onda yer alıyor.
Genel olarak Kia, 2020 yılından bu yana jüri tarafından şu ödüllere layık görülmüştü: 2024’te EV9 modeliyle "Yılın Otomobili" ve "Yılın Elektrikli Aracı", 2023’te EV6 GT modeliyle "Yılın Performans Otomobili", 2020’de ise Telluride modeliyle "Yılın Otomobili" ve Soul EV modeliyle "Yılın Şehir Otomobili" ödüllerini aldı.
Lüks segmentin lideri: Volvo EX90
Yılın elektriklisi: Hyundai Inster
Yılın tasarımı: Volkswagen ID. Buzz
Son kale Porsche 911 GTS
Ödüllerin neredeyse tamamının elektrikli araçlara gitmesi, otomotiv sektörünün dönüşümünü net şekilde gösterirken; bu araçların çoğunun ödüllerin verildiği ABD pazarında bulunmaması ironik bir durum yarattı. Tedarik zinciri sorunları, ticaret politikaları ve gümrük tarifeleri gibi etkenler, küresel ödülleri kazanan birçok modelin ABD yollarına çıkmasını engelliyor.