2025 yılında kurulu fotovoltaik enerji kapasitesi 756 GW olacak

GlobalData tarafından yayınlanan yeni rapora göre 2016 yılında 271,4 GW seviyesinde olan fotovoltaik güneş enerjisi kapasitesi %13,1’lik bileşik yıllık büyüme oranı ile 2025 yılında 756,1 GW seviyesine ulaşacak. Aslında bu büyüme 2006-2015 yılları arasında gerçekleşen %50’lik bileşik yıllık büyüme oranıyla kıyaslandığında, büyüme oranında büyük bir düşüş yaşanacağı anlamına geliyor ancak her geçen yıl inşa edilen güneş istasyonları miktarında artış görüldüğü düşünüldüğünde, büyüme hızının azalacak olması gayet doğal bir süreç.

GlobalData’nın projeksiyonlarına göre bu süreç içerisinde Çin’in küresel yenilenebilir enerji pazarındaki payı yükselmeye devam edecek. Halihazırda dünyadaki kurulu fotovoltaik güneş enerjisi kapasitesinin %19,7’sine sahip olan ülke, 2025 yılına gelindiğine bu payı %31,3’e çıkaracak. Fotovoltaik güneş enerjisi kapasitesinde %18,7 bileşik yıllık büyüme oranıyla 2025’te 236,7 GW kurulu kapasiteye sahip olması beklenen ülkenin şu anda 60,5 GW’lık kurulu kapasitesi bulunmakta.

Çin’de gerçekleşecek bu hızlı büyümenin arkasında, yenilenebilir enerjiyi teşvik edici çevreci devlet politikalarının büyük rol oynaması bekleniyor. Çin’deki büyüme ile birlikte dünya yenilenebilir enerji pazarının da bu büyüme rüzgarından etkilenmesi bekleniyor.

ABD ve Kanada’nın aynı süreçte, yani 2016-2025 yılları arasında, yenilenebilir enerjide sırasıyla %14,6 ve %10,6’lık bileşik yıllık büyüme oranı yakalaması bekleniyor.

Ayrıca COP21 etkinliğinde kurulan Uluslararası Güneş Enerjisi Birliği gibi organizasyonlar sayesinde de küresel yenilenebilir enerji yatırımlarının ve kurulu kapasitelerinin artması beklenmekte.

http://cleantechnica.com/2016/06/28/global-installed-solar-pv-capacity-will-surpass-756-gw-2025-globaldata/