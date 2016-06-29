Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2025 yılında kurulu fotovoltaik enerji kapasitesi 756 GW olacak

GlobalData tarafından yayınlanan geleceğe yönelik projeksiyona göre 2025 yılında kurulu fotovoltaik güneş enerjisi kapasitesi küresel bazda 756,1 GW seviyesine ulaşacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6b
1
3
Alternatif Enerji
Buğra Ünal
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
GlobalData tarafından yayınlanan yeni rapora göre 2016 yılında 271,4 GW seviyesinde olan fotovoltaik güneş enerjisi kapasitesi %13,1’lik bileşik yıllık büyüme oranı ile 2025 yılında 756,1 GW seviyesine ulaşacak. Aslında bu büyüme 2006-2015 yılları arasında gerçekleşen %50’lik bileşik yıllık büyüme oranıyla kıyaslandığında, büyüme oranında büyük bir düşüş yaşanacağı anlamına geliyor ancak her geçen yıl inşa edilen güneş istasyonları miktarında artış görüldüğü düşünüldüğünde, büyüme hızının azalacak olması gayet doğal bir süreç.
GlobalData’nın projeksiyonlarına göre bu süreç içerisinde Çin’in küresel yenilenebilir enerji pazarındaki payı yükselmeye devam edecek. Halihazırda dünyadaki kurulu fotovoltaik güneş enerjisi kapasitesinin %19,7’sine sahip olan ülke, 2025 yılına gelindiğine bu payı %31,3’e çıkaracak. Fotovoltaik güneş enerjisi kapasitesinde %18,7 bileşik yıllık büyüme oranıyla 2025’te 236,7 GW kurulu kapasiteye sahip olması beklenen ülkenin şu anda 60,5 GW’lık kurulu kapasitesi bulunmakta.
Çin’de gerçekleşecek bu hızlı büyümenin arkasında, yenilenebilir enerjiyi teşvik edici çevreci devlet politikalarının büyük rol oynaması bekleniyor. Çin’deki büyüme ile birlikte dünya yenilenebilir enerji pazarının da bu büyüme rüzgarından etkilenmesi bekleniyor.
ABD ve Kanada’nın aynı süreçte, yani 2016-2025 yılları arasında, yenilenebilir enerjide sırasıyla %14,6 ve %10,6’lık bileşik yıllık büyüme oranı yakalaması bekleniyor.
Ayrıca COP21 etkinliğinde kurulan Uluslararası Güneş Enerjisi Birliği gibi organizasyonlar sayesinde de küresel yenilenebilir enerji yatırımlarının ve kurulu kapasitelerinin artması beklenmekte.

http://cleantechnica.com/2016/06/28/global-installed-solar-pv-capacity-will-surpass-756-gw-2025-globaldata/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
personalcomputer 3 yıl
Yenilenebilir enerji olanaklarını arttırmak lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
A.F.Y.D 3 yıl
güneş panellerinin artması iyi olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 3 yıl
Rx 480 incelemesi bugün yayınlanmayacak herhalde?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl TP-Link Neffos C5 "Segmentinde Karar" akıllı telefonu inceliyoruz 3 yıl En hızlı internet bağlantısı hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada? 3 yıl Google, reklamları kişiselleştirmenize olanak tanıyor 3 yıl iPhone’u ile evlenen adam 3 yıl ZTE Axon 7, Avrupa pazarına adım atıyor 3 yıl Google arama sonuçlarında artık deprem bilgileri de yer alacak 3 yıl Facebook, Haber Kaynağı’nı bir kez daha değiştiriyor 3 yıl Güvenlik kameraları ile devasa DDoS saldırısı 3 yıl SanDisk, 256GB kapasiteli microSD kartlarını duyurdu 3 yıl Windows 10 yıldönümü güncellemesinin çıkış tarihi belli oldu 3 yıl Twitch, PayPal'ın yerine geçecek yeni bağış sistemini duyurdu 3 yıl Akıllı billboard’larla otoyollarda reklam dönemi başlıyor 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1060, 7 Temmuz’da geliyor 3 yıl Şok iddia: AMD Radeon RX 480 ekran kartı, PCI güç standartlarını karşılamıyor 3 yıl MIUI 8.0 sürümüne geçiş için Ağustos ayı duyuruldu 3 yıl İşte insanlığı Mars'a götürecek dev roket motorunun inanılmaz denemesi (VİDEO) 3 yıl Evinize özel IMAX salonu kurdurmanın bedeli 400 bin dolar 3 yıl AMD Radeon RX 480 inceleme videosu 3 yıl ZTE Nubia Z11 duyuruldu: Sonsuz havuz efekti ve Cristiano Ronaldo 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN 2025 yılında kurulu fotovoltaik enerji kapasitesi 756 GW olacak Sonraki Samsung Galaxy Note 7 bataryasında yeni iddia 3 yıl Doom, ilk büyük güncellemesini 30 Haziran’da alıyor 3 yıl Microsoft, Windows 10 ısrarından vazgeçti 3 yıl Terör saldırılarından görüntüleri sosyal ağlarda paylaşanlara ceza gelebilir 3 yıl Atatürk Havalimanı'na yapılan saldırı sosyal medyayı vurdu 3 yıl Microsoft'tan ilgi çekici el takibi teknolojisi 3 yıl Dell’den 70 inçlik interaktif tahta 3 yıl Türkiye DDOS saldırılarına en çok kaynak olan üçüncü ülke 3 yıl Braun’dan DonanımHaber kullanıcılarına hediye traş makinesi: son 3 gün 3 yıl Açık kaynak Microsoft .NET Core 1.0 sürümü duyuruldu 3 yıl Google harita servislerinin görüntü kalitesi artırılıyor 3 yıl Game of Thrones'un sezon finali reyting rekorları kırdı 3 yıl AMD Radeon RX 480 fiyat bilgileri gelmeye başladı 3 yıl Asus ZenUI arayüzü indirilebilir durumda 3 yıl Oukitel’den 7000mAh bataryalı akıllı telefon 3 yıl Google Fit büyük yeniliklerle güncellendi 3 yıl Arktika’da bu yıl veya gelecek yıl deniz buzulları yok olabilir 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1060 internete sızdırıldı 3 yıl Braun Beard Trimmer BT5090 Saç sakal şekillendirici inceleme videosu 3 yıl Volkswagen dizel skandalında uzlaşma için ABD'de $15 milyar harcayacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim