2025 Zeekr 007 tanıtıldı: "Dünyanın en hızlı şarj olan otomobili"

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Tam Boyutta Gör Çinli Zeekr, tasarımı ve özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken 007 isimli elektrikli sedan modelini 2025 model yılı için yenileyerek daha da etkileyici hale getirdi. 13 Ağustos'ta resmi tanıtımı yapılan modeldeki en önemli değişiklik ikinci nesil Golden Battery oldu.

2025 Zeekr 007, iki farklı batarya ile geliyor: 75 kWsa Golden Battery ve 100 kWsa CATL Qilin Battery. Markanın kendi bünyesinde geliştirilen Golden Battery, lityum demir fosfat katotlu bir batarya. İkinci nesilden itibaren şarj hızı 4.5C'den 5.5C'ye çıkarılan batarya bu sayede yüzde 10'dan yüzde 80'e sadece 10.5 dakikada şarj oluyor. Bu da ilk nesline göre 4.5 dakika daha hızlı olduğu anlamına geliyor.

Zeekr, ikinci nesil itibarıyla Golden Battery'nin bir üçlü lityum bataryadan daha hızlı şarj olduğunu ve "dünyanın en hızlı şarj olan seri üretim bataryası" olduğunu iddia ediyor. Söz konusu batarya ayrıca oldukça güvenli. Zeekr, bataryanın ilk neslini zorlu testlerden geçirerek güvenliğini kanıtlamıştı. -45 derecede 8 saat bekletme, alevlerin içine atma gibi süreçlerden geçen batarya tekrar araca takılmış ve hala sorunsuz çalıştığı gözlemlenmişti.

Tam Boyutta Gör Bataryanın yanı sıra 2025 model Zeekr 007'nin performansı da iyileştirildi. Arkadan itişli versiyonlar artık 0-100 km/s hızlanmasını 5.4 saniyede değil 5 saniyede tamamlıyor. Dört tekerlekten çekişli versiyonlarda ise 0.1 saniye iyileşme ile bu süre 3.4 saniyeye çekilmiş. Zeekr 007'nin en güçlü versiyonu 0-100 km/s hızlanmasını 2.84 saniyede tamamlıyor.

Elektrikli otomobildeki bir diğer güncelleme de yeni akıllı kokpit sistemi oldu. Zeekr OS AI adı verilen yeni sistem, araçtaki tüm sistemlerin kabindeki herhangi bir yerden sesle kontrol edilebilmesini sağlıyor. Sesli komutları yerine getiren sistem ayrıca gerekli durumlarda aktif önerilerde de bulunabiliyor. Zeekr ayrıca bu sistemin 720 derecelik bir algıya sahip olduğunu belirtiyor. Bu da otomobilin dışında 360 derecelik bir görüş açısına sahip olmasının yanı sıra kabinde de 360 derecelik bir görüş açısına sahip olduğu anlamına geliyor.

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Tam Boyutta Gör Yeni Zeekr 007'de Haohan akıllı sürüş 2.0 sistemi görev yapıyor. Lidar ve 30'un üzerinde sensörden güç alan bu sistem, iki adet Nvidia Orin X yonga setiyle toplam 508 TOPS işlem gücüne sahip. Zeekr 007, bu sistem sayesinde kavşaklarda gerçekleşebilecek 30 farklı senaryodan yüzde 95'in üzerinde geçiş başarısına sahip. 1000 yeni trafik senaryosu ve otomatik park özelliğinin iyileştirilmesi de yapılan güncellemeler arasında.

Otomobilin üzerindeki kozmetik güncellemeler sınırlı. Yeni 20 inç jant tasarımları ve siyah renkli 19 inç çok kollu jantlar bu yeniliklere örnek gösterilebilir. Bunun yanı sıra iç mekandaki yeni renk seçenekleri de gelen güncellemeler arasında.

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