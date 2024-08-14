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    2025 Zeekr 007 tanıtıldı: "Dünyanın en hızlı şarj olan otomobili"

    İkinci nesil Golden Battery ile donatılan 2025 model Zeekr 007, bu sayede 5.5C'ye çıkarılan şarj hızı ile yüzde 10'dan yüzde 80'e sadece 10,5 dakikada şarj oluyor.
    2025 Zeekr 007 tanıtıldı: 'Dünyanın en hızlı şarj olan otomobili' Tam Boyutta Gör
    Çinli Zeekr, tasarımı ve özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken 007 isimli elektrikli sedan modelini 2025 model yılı için yenileyerek daha da etkileyici hale getirdi. 13 Ağustos'ta resmi tanıtımı yapılan modeldeki en önemli değişiklik ikinci nesil Golden Battery oldu.

    2025 Zeekr 007, iki farklı batarya ile geliyor: 75 kWsa Golden Battery ve 100 kWsa CATL Qilin Battery. Markanın kendi bünyesinde geliştirilen Golden Battery, lityum demir fosfat katotlu bir batarya. İkinci nesilden itibaren şarj hızı 4.5C'den 5.5C'ye çıkarılan batarya bu sayede yüzde 10'dan yüzde 80'e sadece 10.5 dakikada şarj oluyor. Bu da ilk nesline göre 4.5 dakika daha hızlı olduğu anlamına geliyor.

    Zeekr, ikinci nesil itibarıyla Golden Battery'nin bir üçlü lityum bataryadan daha hızlı şarj olduğunu ve "dünyanın en hızlı şarj olan seri üretim bataryası" olduğunu iddia ediyor. Söz konusu batarya ayrıca oldukça güvenli. Zeekr, bataryanın ilk neslini zorlu testlerden geçirerek güvenliğini kanıtlamıştı. -45 derecede 8 saat bekletme, alevlerin içine atma gibi süreçlerden geçen batarya tekrar araca takılmış ve hala sorunsuz çalıştığı gözlemlenmişti.

    2025 Zeekr 007 tanıtıldı: 'Dünyanın en hızlı şarj olan otomobili' Tam Boyutta Gör
    Bataryanın yanı sıra 2025 model Zeekr 007'nin performansı da iyileştirildi. Arkadan itişli versiyonlar artık 0-100 km/s hızlanmasını 5.4 saniyede değil 5 saniyede tamamlıyor. Dört tekerlekten çekişli versiyonlarda ise 0.1 saniye iyileşme ile bu süre 3.4 saniyeye çekilmiş. Zeekr 007'nin en güçlü versiyonu 0-100 km/s hızlanmasını 2.84 saniyede tamamlıyor.

    Elektrikli otomobildeki bir diğer güncelleme de yeni akıllı kokpit sistemi oldu. Zeekr OS AI adı verilen yeni sistem, araçtaki tüm sistemlerin kabindeki herhangi bir yerden sesle kontrol edilebilmesini sağlıyor. Sesli komutları yerine getiren sistem ayrıca gerekli durumlarda aktif önerilerde de bulunabiliyor. Zeekr ayrıca bu sistemin 720 derecelik bir algıya sahip olduğunu belirtiyor. Bu da otomobilin dışında 360 derecelik bir görüş açısına sahip olmasının yanı sıra kabinde de 360 derecelik bir görüş açısına sahip olduğu anlamına geliyor.

    2025 Zeekr 007 tanıtıldı: 'Dünyanın en hızlı şarj olan otomobili' Tam Boyutta Gör
    Yeni Zeekr 007'de Haohan akıllı sürüş 2.0 sistemi görev yapıyor. Lidar ve 30'un üzerinde sensörden güç alan bu sistem, iki adet Nvidia Orin X yonga setiyle toplam 508 TOPS işlem gücüne sahip. Zeekr 007, bu sistem sayesinde kavşaklarda gerçekleşebilecek 30 farklı senaryodan yüzde 95'in üzerinde geçiş başarısına sahip. 1000 yeni trafik senaryosu ve otomatik park özelliğinin iyileştirilmesi de yapılan güncellemeler arasında.

    Otomobilin üzerindeki kozmetik güncellemeler sınırlı. Yeni 20 inç jant tasarımları ve siyah renkli 19 inç çok kollu jantlar bu yeniliklere örnek gösterilebilir. Bunun yanı sıra iç mekandaki yeni renk seçenekleri de gelen güncellemeler arasında.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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