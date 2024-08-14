2025 Zeekr 007 tanıtıldı: "Dünyanın en hızlı şarj olan otomobili"

2025 Zeekr 007, iki farklı batarya ile geliyor: 75 kWsa Golden Battery ve 100 kWsa CATL Qilin Battery. Markanın kendi bünyesinde geliştirilen Golden Battery, lityum demir fosfat katotlu bir batarya. İkinci nesilden itibaren şarj hızı 4.5C'den 5.5C'ye çıkarılan batarya bu sayede yüzde 10'dan yüzde 80'e sadece 10.5 dakikada şarj oluyor. Bu da ilk nesline göre 4.5 dakika daha hızlı olduğu anlamına geliyor.
Zeekr, ikinci nesil itibarıyla Golden Battery'nin bir üçlü lityum bataryadan daha hızlı şarj olduğunu ve "dünyanın en hızlı şarj olan seri üretim bataryası" olduğunu iddia ediyor. Söz konusu batarya ayrıca oldukça güvenli. Zeekr, bataryanın ilk neslini zorlu testlerden geçirerek güvenliğini kanıtlamıştı. -45 derecede 8 saat bekletme, alevlerin içine atma gibi süreçlerden geçen batarya tekrar araca takılmış ve hala sorunsuz çalıştığı gözlemlenmişti.
Elektrikli otomobildeki bir diğer güncelleme de yeni akıllı kokpit sistemi oldu. Zeekr OS AI adı verilen yeni sistem, araçtaki tüm sistemlerin kabindeki herhangi bir yerden sesle kontrol edilebilmesini sağlıyor. Sesli komutları yerine getiren sistem ayrıca gerekli durumlarda aktif önerilerde de bulunabiliyor. Zeekr ayrıca bu sistemin 720 derecelik bir algıya sahip olduğunu belirtiyor. Bu da otomobilin dışında 360 derecelik bir görüş açısına sahip olmasının yanı sıra kabinde de 360 derecelik bir görüş açısına sahip olduğu anlamına geliyor.
Otomobilin üzerindeki kozmetik güncellemeler sınırlı. Yeni 20 inç jant tasarımları ve siyah renkli 19 inç çok kollu jantlar bu yeniliklere örnek gösterilebilir. Bunun yanı sıra iç mekandaki yeni renk seçenekleri de gelen güncellemeler arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.