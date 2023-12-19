Zeekr, 15 dk şarjla 500 km menzil sunan bataryasını tanıttı

Çinli otomotiv devi Geely'nin lüks elektrikli otomobil markası Zeekr, yeni lityum demir fosfat (LFP) batarya paketini duyurdu. Tamamen markanın kendi bünyesinde geliştirilen batarya, 800V elektrik mimarisi sayesinde ultra hızlı şarj desteği sunarak 15 dakika şarjla 500 km menzil iddiası taşıyor.
Zeekr'ın kış aylarındaki soğuk hava koşullarında dahi birçok rakibinden daha iyi şarj performansı gösterdiğini iddia ettiği yeni batarya paketi Geely'nin Çin'deki batarya fabrikasında üretilecek ve ilk olarak Zeekr 007 isimli elektrikli sedan modelinde kullanılacak. Söz konusu modelin teslimatları ocak ayında başlayacak ancak ilk satışa sunulacak modellerde bu bataryanın bulunup bulunmayacağı henüz netlik kazanmış değil.
Zeekr da bu konuda benzer bir yol izlemiş ve hem yeni geliştirilen materyaller hem de basitleştirilen yapısal tasarım ile yeni batarya paketi içerisindeki hacim kullanımını yüzde 83,7'ye ulaştırmayı başarmış. Çinli marka bu değerin LFP batarya üreten birçok global şirketinkinden daha yüksek olduğu konusunda iddialı.
Elbette Zeekr, yüksek hızlı şarj özelliğine sahip LFP bataryalar geliştiren ilk şirket değil. Çinli batarya devi CATL de ağustos ayında 10 dakika şarjla 400 km menzile ulaşan yüksek hızlı LFP batarya teknolojisini duyurmuştu. Görünen o ki yakın gelecekte elektrikli araçlarla ilgili menzil endişesi ortadan kalkmış olacak.
Aşağıdaki videoda Zeekr'ın yeni batarya paketini hangi koşullarda test ettiğini izleyebilirsiniz:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.