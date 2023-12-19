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    Zeekr, 15 dk şarjla 500 km menzil sunan bataryasını tanıttı

    Çinli marka, yeni bataryasının sağlamlığını test etmek için de 22 tonluk silindir ile üzerinden geçme, 48 saat su altında tutma ve -45 derece soğukta 8 saat bekletme gibi ilginç yöntemlere başvurdu.

    Çinli otomotiv devi Geely'nin lüks elektrikli otomobil markası Zeekr, yeni lityum demir fosfat (LFP) batarya paketini duyurdu. Tamamen markanın kendi bünyesinde geliştirilen batarya, 800V elektrik mimarisi sayesinde ultra hızlı şarj desteği sunarak 15 dakika şarjla 500 km menzil iddiası taşıyor.

    Zeekr'ın kış aylarındaki soğuk hava koşullarında dahi birçok rakibinden daha iyi şarj performansı gösterdiğini iddia ettiği yeni batarya paketi Geely'nin Çin'deki batarya fabrikasında üretilecek ve ilk olarak Zeekr 007 isimli elektrikli sedan modelinde kullanılacak. Söz konusu modelin teslimatları ocak ayında başlayacak ancak ilk satışa sunulacak modellerde bu bataryanın bulunup bulunmayacağı henüz netlik kazanmış değil.

    Zeekr, 15 dk şarjla 500 km menzil sunan bataryasını tanıttı Tam Boyutta Gör
    LFP bataryalar, nikel-manganez-kobalt (NMC) katotlu bataryalara göre daha ucuz, daha uzun ömürlü ve daha güvenli olmasıyla biliniyor. Buna karşın hücre bazındaki enerji yoğunlukları NMC bataryalara göre epey düşük kalıyor. Üreticiler de bununla başa çıkabilmek için batarya paketlerinde enerjinin depolanabileceği daha fazla alan yaratacak tasarımlar ortaya koymaya çalışıyor.

    Zeekr da bu konuda benzer bir yol izlemiş ve hem yeni geliştirilen materyaller hem de basitleştirilen yapısal tasarım ile yeni batarya paketi içerisindeki hacim kullanımını yüzde 83,7'ye ulaştırmayı başarmış. Çinli marka bu değerin LFP batarya üreten birçok global şirketinkinden daha yüksek olduğu konusunda iddialı.

    Zeekr, 15 dk şarjla 500 km menzil sunan bataryasını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Peki enerji yoğunluğunun bu şekilde artırılması, dayanıklılığı ile bilinen LFP bataryaların bu özelliğini ortadan kaldırıyor mu? Zeekr'a göre bu sorunun cevabı "hayır". Şirket bu iddiasının arkasını da batarya paketlerinin Çin Ulusal Motorlu Taşıt Kalite Kontrol ve Test Merkezi tarafından yürütülen çivi penetrasyonu da dahil olmak üzere altı sıkı güvenlik testinden geçmesine dayandırıyor.

    Elbette Zeekr, yüksek hızlı şarj özelliğine sahip LFP bataryalar geliştiren ilk şirket değil. Çinli batarya devi CATL de ağustos ayında 10 dakika şarjla 400 km menzile ulaşan yüksek hızlı LFP batarya teknolojisini duyurmuştu. Görünen o ki yakın gelecekte elektrikli araçlarla ilgili menzil endişesi ortadan kalkmış olacak.

    Aşağıdaki videoda Zeekr'ın yeni batarya paketini hangi koşullarda test ettiğini izleyebilirsiniz:

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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