Zeekr, 15 dk şarjla 500 km menzil sunan bataryasını tanıttı

Çinli otomotiv devi Geely'nin lüks elektrikli otomobil markası Zeekr, yeni lityum demir fosfat (LFP) batarya paketini duyurdu. Tamamen markanın kendi bünyesinde geliştirilen batarya, 800V elektrik mimarisi sayesinde ultra hızlı şarj desteği sunarak 15 dakika şarjla 500 km menzil iddiası taşıyor.

Zeekr'ın kış aylarındaki soğuk hava koşullarında dahi birçok rakibinden daha iyi şarj performansı gösterdiğini iddia ettiği yeni batarya paketi Geely'nin Çin'deki batarya fabrikasında üretilecek ve ilk olarak Zeekr 007 isimli elektrikli sedan modelinde kullanılacak. Söz konusu modelin teslimatları ocak ayında başlayacak ancak ilk satışa sunulacak modellerde bu bataryanın bulunup bulunmayacağı henüz netlik kazanmış değil.

Tam Boyutta Gör LFP bataryalar, nikel-manganez-kobalt (NMC) katotlu bataryalara göre daha ucuz, daha uzun ömürlü ve daha güvenli olmasıyla biliniyor. Buna karşın hücre bazındaki enerji yoğunlukları NMC bataryalara göre epey düşük kalıyor. Üreticiler de bununla başa çıkabilmek için batarya paketlerinde enerjinin depolanabileceği daha fazla alan yaratacak tasarımlar ortaya koymaya çalışıyor.

Zeekr da bu konuda benzer bir yol izlemiş ve hem yeni geliştirilen materyaller hem de basitleştirilen yapısal tasarım ile yeni batarya paketi içerisindeki hacim kullanımını yüzde 83,7'ye ulaştırmayı başarmış. Çinli marka bu değerin LFP batarya üreten birçok global şirketinkinden daha yüksek olduğu konusunda iddialı.

Tam Boyutta Gör Peki enerji yoğunluğunun bu şekilde artırılması, dayanıklılığı ile bilinen LFP bataryaların bu özelliğini ortadan kaldırıyor mu? Zeekr'a göre bu sorunun cevabı "hayır". Şirket bu iddiasının arkasını da batarya paketlerinin Çin Ulusal Motorlu Taşıt Kalite Kontrol ve Test Merkezi tarafından yürütülen çivi penetrasyonu da dahil olmak üzere altı sıkı güvenlik testinden geçmesine dayandırıyor.

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Elbette Zeekr, yüksek hızlı şarj özelliğine sahip LFP bataryalar geliştiren ilk şirket değil. Çinli batarya devi CATL de ağustos ayında 10 dakika şarjla 400 km menzile ulaşan yüksek hızlı LFP batarya teknolojisini duyurmuştu. Görünen o ki yakın gelecekte elektrikli araçlarla ilgili menzil endişesi ortadan kalkmış olacak.

Aşağıdaki videoda Zeekr'ın yeni batarya paketini hangi koşullarda test ettiğini izleyebilirsiniz:

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Zeekr, 15 dk şarjla 500 km menzil sunan bataryasını tanıttı