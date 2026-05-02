GTA 6'da ürün yerleştirme olmayacak: Kurgusal devasa dünya!

Tam Boyutta Gör Take-Two Interactive'in CEO'su Strauss Zelnick, Grand Theft Auto 6'da ürün yerleştirme olmayacağına dair güvence verdi ve bu kararın birkaç nedenini açıkladı.

GTA 6'da markalar ve mekanlar kurgusal olacak

iicon 2026 konferansında Zelnick'e, GTA 6’da oyun içi reklamlarının olup olmayacağın ilişkin bilgi vermesi istendi. Zelnick, “Markalarla ortak iş yapma ihtimali bile söz konusu değil” diyerek, tüm Grand Theft Auto evreninin hiciv ve kurgusal mekanlar ve markalar üzerine kurulu olduğunu ve gerçek dünya ürünlerinin tanıtılmasının nihayetinde oyun deneyimini olumsuz etkileyeceğini açıkladı. Ayrıca marka ortaklıklarında zorlama ortaklıklar yapmanın iyi sonuçlanmadığını da hatırlattı.

Bu arada Rockstar, 2019'dan beri çalışanlara 2.1 milyar dolardan fazla ödeme yaptı ve Grand Theft Auto 6'nın toplam üretim maliyetinin Kasım ayındaki çıkışına kadar 3 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu, GTA 6'yı Cyberpunk 2077 ve Red Dead Redemption 2 gibi oyunları geride bırakarak gelmiş geçmiş en pahalı oyun yapacak. GTA 6 çıkış tarihi 19 Kasım olarak belirlendi ve fiziksel sürümle piyasaya sürülecek. Oyunun pazarlama çalışmaları yaz ayında başlayacak.

