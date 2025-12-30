Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Dijital platformlar hayatımıza girdiği günden beri her yıl yüzlerce yeni dizi izleyici karşısına çıkıyor. Nitekim 2026^da da bu durum değişmeyecek. Bir yandan TV kanalları, diğer yandan dijital platformlar derken yine yüzlerce dizi ekranlara gelecek. Ancak tabii bunların arasından daha şimdiden sıyrılan, gerek konuları gerekse kadrolarıyla merak uyandıran yapımlar var. Bu listede, 2026'da izleyici ile buluşacak yeni diziler arasından en dikkat çekici 20 yapımı derledik.

2026'da Başlayacak Heyecan Verici Yeni Diziler 📺

2026'da yeni bir Game of Thrones dizisinden ilgi çekici çizgi-roman uyarlamalarına kadar birbirinden farklı diziler izleyicileri bekliyor. İşte 2026'da başlayacak en dikkat çekici 20 yeni dizi:

1️⃣ A Knight of the Seven Kingdoms

Tam Boyutta Gör House of the Dragon'dan sonra hayata geçirilen ikinci Game of Thrones spin-off'u (yan dizisi) olan A Knight of the Seven Kingdoms, Ocak ayında izleyici ile buluşacak.

Tür : Fantastik, Macera

: Fantastik, Macera Platform : HBO Max

: HBO Max Yayın Tarihi: 18 Ocak

George R.R. Martin'in Dunk & Egg kitaplarından uyarlanan A Knight of the Seven Kingdoms, orijinal seride anlatılan olayların yaklaşık 100 yıl öncesinde geçiyor. Hikâye, Westeros’un efsanevi şövalyelerinden olan Ser Duncan the Tall ile yaveri Egg’in maceralarını anlatıyor. Taht üzerinde hak iddia edebilecek Targaryen ailesi üyelerinden olan Aegon V Targaryen (Egg) ile Ser Duncan’ın Westeros boyunca uzanan maceralarını anlatacak olan dizi, Westeros’un geçmişini ve taht savaşlarından önceki düzeni daha detaylı şekilde görmemizi sağlayacak.

2️⃣ Blade Runner 2099

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen bilim-kurgu serileri arasında yer alan Blade Runner, yolculuğunu TV ekranlarında sürdürecek.

Tür : Bilim-Kurgu, Drama, Aksiyon

: Bilim-Kurgu, Drama, Aksiyon Platform : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Yayın Tarihi: 2026

Usta yönetmen Ridley Scott'ın yapımcılığında hayata geçirilen dizi, bugüne kadar çıkan iki filmin doğrudan devamı niteliğinde olacak. Hikâyeyi bu kez 50 yıl ileriye saran dizi, bütün hayatını kaçarak geçirdiği için kılık değiştirip farklı kimliklere bürünme konusunda ustalaşan Cora'ya odaklanıyor. Kardeşi için huzurlu bir hayat kurmak isteyen Cora, bu amacına ulaşmak için Olwen adlı bir Blade Runner ile işbirliği yapıyor. Ne var ki Cora ve Olwen, tüm şehrin kaderini etkileyebilecek bir komplonun içine çekiliyor.

3️⃣ Neuromancer

Tam Boyutta Gör William Gibson'ın cyberpunk türüne öncülük eden bilim kurgu klasiği Neuromancer, önümüzdeki yıl dizi uyarlamasıyla ekranlara gerlecek..

Tür : Bilim-Kurgu

: Bilim-Kurgu Platform : Apple TV

: Apple TV Yayın Tarihi: 2026

Bilim kurgu edebiyatının en prestijli ödülleri olan Nebula, Hugo ve Philip K. Dick ödüllerinin üçünü de kazanabilen tek roman olma özelliğini taşıyan Neuromancer, yakın gelecekte geçiyor ve Henry Case adlı hacker'ı takip ediyor. Kendisine teklif edilen hackleme işini kabul eden Henry Case, bir yalanlar ağının içine çekildiği bu iş sırasında güçlü bir yapay zeka ile temas kuruyor. Cyberpunk türünün şekillenmesine öncülük eden romanlardan olan Neuromancer, bugün teknoloji literatürüne girmiş olan "Cyberspace", "Matrix", "ICE" gibi pek çok ifadenin çıkış noktası. Öte yandan roman, The Matrix filminin de en önemli esin kaynakları arasında yer alıyor.

4️⃣ Cape Fear

Tam Boyutta Gör Martin Scorsese imzalı film uyarlamasıyla akıllara kazınan Cape Fear, şimdi de diziye uyarlanıyor. Üstelik dizinin yapımcıları arasında Scorsese ve Steven Spielberg de yer alıyor.

Tür : Gerilim, Suç

: Gerilim, Suç Platform : Apple TV

: Apple TV Yayın Tarihi: 2026

Cape Fear’ın bu yeni versiyonunda Max Cady’yi (filmde Robert De Niro'nun canlandırdığı karakter) Javier Bardem canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda ona Amy Adams ve Patrick Wilson eşlik ediyor. Dizinin yaratıcısı ise Nick Antosca (The Act). Cape Fear, geçmişlerinde tanıdıkları bir seri katil hapisten çıkınca, kendilerini bir anda tehdit altında bulan bir çifte odaklanyor.

5️⃣ Masumiyet Müzesi

Tam Boyutta Gör Orhan Pamuk’un dünyaca ünlü romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi, önümüzdeki yıl Netflix'te izleyici ile buluşacak.

Tür : Drama

: Drama Platform : Netflix

: Netflix Yayın Tarihi: 2026

Masumiyet Müzesi, İstanbul’un zengin ailelerinden gelen Kemal ile yoksul ve uzak akrabası Füsun’un 1970’lerde başlayan fırtınalı ve uzun aşk hikayesini anlatıyor. Aşkı için herkesi karşısına alan Kemal, sevdiği genç kadının küpelerini, tokalarını hatta içtiği sigaraların izmaritlerini toplamaya başlar… Aşk başımıza bir kaza gibi gelen ve bizi yolumuzdan çıkaran bir takıntı ve bir acı mıdır, yoksa masum ve büyük bir mutluluk mu? Başrollerde Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir var.

6️⃣ Young Sherlock

Tam Boyutta Gör Daha önce Robert Downey Jr.'lı Sherlock Holmes filmlerini yöneten Guy Ritchie, şimdi de meşhur dedektifin gençlik yıllarına odaklanıyor.

Tür : Gizem, Aksiyon

: Gizem, Aksiyon Platform : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Yayın Tarihi: 4 Mart

Andy Lane’in beğeni kazanan Young Sherlock Holmes kitaplarından uyarlanan dizi, 1870'lerde geçiyor ve genç Sherlock Holmes'ün ilk cinayet davasına odaklanıyor. Dizide Sherlock'u genç oyuncu Hero Fiennes Tiffin canlandırıyor. İngiliz oyuncu daha önce The Ministry of Ungentlemanly Warfare filminde de Guy Ritchie ile çalışmıştı. Oyuncu kadrosunda ona Dónal Finn, Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Max Irons ve usta oyuncu Colin Firth gibi isimler eşlik ediyor.

7️⃣ Lanterns

DC çizgi-romanlarının sevilen kahramanlarından olan Green Lantern, HBO yapımı bu dizide çok daha gerçekçi bir zeminde ele alınacak.

Tür : Süper Kahraman, Drama

: Süper Kahraman, Drama Platform : HBO

: HBO Yayın Tarihi: 2026

Lanterns, çizgi-romanlarda Green Lantern olarak karşımıza çıkan iki karakter olan Hal Jordan ve John Stewart'a odaklanıyor. HBO yapımı bu dizinin, alışıldık süper kahraman filmlerinden ziyade True Detective gibi yapımlara benzeyeceği söyleniyor. Daha tecrübeli bir kahraman olan Hal Jordan ile genç John Stewart, önemli bir gizemi çözmek için ABD'nin batısına doğru yolculuk edecek.

8️⃣ Spider-Noir

Tam Boyutta Gör Örümcek-Adam çizgi romanlarıyla bağlantılı diziler hazırlamak için Sony ile anlaşan Amazon, bu dizilerin ilki olan Spider-Noir'ı önümüzdeki yıl izleyicilerin beğenisine sunacak.

Tür : Süper Kahraman, Suç

: Süper Kahraman, Suç Platform : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Yayın Tarihi: 2026

Dizi, Spider-Man: Into the Spider-Verse'te gördüğümüz a lternatif Örümcek-Adam tasvirlerinden biri olan Spider-Man Noir'a odaklanıyor. O filmde bu karakteri seslendiren Nicolas Cage, bu kez fiziki olarak da karaktere hayat veriyor. Film noir estetiğiyle çekilen bu siyah-beyaz dizi, 1930'lar New York'unda geçiyor. Artık Örümcek-Adam kostümünü rafa kaldırıp özel dedektiflik yapmakta olan Spider-Man Noir, şehir yeni bir tehditle karşı karşıya gelince eski hayatına geri dönmek zorunda kalıyor.

9️⃣ Vought Rising

Tam Boyutta Gör The Boys ile aynı evrende geçen dizilere önümüzdeki yıl bir yenisi daha eklenecek. Vought Rising adını taşıyan dizi, hikâyeyi geçmişe taşıyacak.

Tür : Süper Kahraman, Fantastik

: Süper Kahraman, Fantastik Platform : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Yayın Tarihi: 2026

1950'lerde geçen dizi, The Boys'ta sözde süper kahramanları kontrol eden dev şirket olarak gördüğümüz Vought'un kuruluş ve yükseliş hikâyesini anlatacak. Daha önce ana dizide de gördüğümüz Soldier Boy (Jensen Ackles) ve Stormfront (Aya Cash), bu dizinin ana karakterleri arasında yer alacak.

🔟 Carrie

Tam Boyutta Gör Stephen King'in daha önce sinemaya da uyarlanan romanı Carrie, bu kez bir dizi uyarlamasıyla ekranlara geliyor. Üstelik projenin başında The Haunting of Hill House ve Midnight Mass gibi dikkat çekici işlere imza atan Mike Flanagan var.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Platform : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Yayın Tarihi: 2026

Carrie, 1976 yapımı filmi değil, Stephen King'in o filme de kaynaklık eden romanını konu alıyor. Liseye bir türlü uyum sağlayamayan Carrie White, bir yandan evde baskıcı annesiyle baş etmeye çalışırken, diğer yandan okulda akran zorbalığına uğruyor. Tüm bunlara bir de babasının kaybı eklenince, Carrie'nin içinde büyüyen karanlık ölümcül bir hâl alıyor.

En heyecanla beklenen 2026 filmleri 1 gün önce eklendi

11) Crystal Lake

Tam Boyutta Gör 2026'da dizi uyarlamasını izleyeceğimiz tek korku klasiği Carrie olmayacak. 13. Cuma (Friday the 13th) serisinin geçmişine ışık tutan Crystal Lake de önümüzdeki yıl izleyici ile buluşacak.

Tür : Korku

: Korku Platform : Peacock

: Peacock Yayın Tarihi: 2026

Crystal Lake, hikâyeyi 1980 yapımı ilk filmin de öncesine taşıyacak ve kamp yapmaya gelenlerin korkunç bir sonla karşılaştığı o tekinsiz kasabada yaşayanları konu alacak.

12) Prison Break

Tam Boyutta Gör 2000'lerin en popüler dizilerinden olan Prison Break, yıllar sonra yeni bir versiyonla ekranlara dönüyor; Bu kez hikâye yepyeni karakterlere odaklanıyor.

Tür : Aksiyon, Gerilim

: Aksiyon, Gerilim Platform : Hulu / Disney+

: Hulu / Disney+ Yayın Tarihi: 2026

Bu yeni versiyon, Michael Scofield ve abisinin hikâyesini anlatmayacak. Bunun yerine, aynı evrende geçecek ama yepyeni karakterlere odaklanacak. Hikâyenin merkezinde ise eski bir asker olan bir kadın yer alacak. Genç kadın, sevdiği birine yardım etmek için, Amerika'nın en tehlikeli hapishanelerinden birinde infaz koruma memuru olarak çalışmaya başlayacak. Ana karakterleri Emily Browning, Lukas Gage ve Drake Rodger canlandıracak.

13) Bloodaxe

Tam Boyutta Gör Daha önce Vikings ve The Tudors gibi dikkat çekici tarihi dizilere imza atan Michael Hirst, 2026'da yeni bir tarihi diziyle geri dönüyor.

Tür : Tarihi, Savaş, Drama

: Tarihi, Savaş, Drama Platform : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Yayın Tarihi: 2026

Bloodaxe, 10. yüzyılda, yani Vikings'te anlatılan olayların yaklaşık 200 yıl sonrasında geçiyor ve Vikinglerin efsanevi savaşçılarından Erik Bloodaxe ile karısı Gunnhild'in hikâyesini anlatıyor. Dizi, Erik'in Norveç tahtına yükselişini ekrana taşıyacak.

14) Rooster

Tam Boyutta Gör Komedi tarafında 2026'nın en dikkat çekici dizilerinden biri, ünlü oyuncu Steve Carell'in başrolünü üstlendiği Rooster olacak.

Tür : Komedi

: Komedi Platform : HBO

: HBO Yayın Tarihi: Mart 2026

HBO çatısı altında hayata geçirilen Rooster, Scrubs ve Ted Lasso gibi sevilen dizilerin yaratıcısı olarak tanınan Bill Lawrence'in imzasını taşıyor. Dizide Steve Carell, orta yaşlı bir yazara hayat veriyor. Hayatında ilk kez bir üniversitede hocalık yapmaya başlayan ana karakterimiz, kampüs hayatının beklediğinden daha çalkantılı olduğunu fark ediyor.

15) Pride & Prejudice

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki yıl Netflix'te izleyici ile buluşacak en dikkat çekici dizilerden biri de Jane Austen imzalı Aşk ve Gurur'un (Pride & Prejudice) yeni uyarlaması olacak.

Tür : Drama

: Drama Platform : Netflix

: Netflix Yayın Tarihi: 2026

Bu yeni uyarlama dikkat çekici bir oyuncu kadrosuna sahip. Dizide Bennet ailesinin kadınlarına Emma Corrin, Olivia Colman, Freya Mavor, Hopey Parish, Rhea Norwood ve Hollie Avery hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda onlara Jack Lowden, Louis Partridge, Rufus Sewell ve Fiona Shaw eşlik ediyor.

16) The Madison

Tam Boyutta Gör Son yılların en çok izlenen dizilerinden olan Yellowstone ekranlara veda etmiş olsa da başlattığı seri spin-off (uzantı) dizileriyle devam ediyor. The Madison da sayıları giderek artan bu spin-off dizilerinden biri olacak.

Tür : Drama, Neo Western

: Drama, Neo Western Platform : Paramount+

: Paramount+ Yayın Tarihi: 2026

Yellowstone gibi The Madison da Montana kırsalında geçiyor. Ama bu kez hikâyenin merkezinde Dutton ailesi değil, New York'tan Montana'ya taşınan McIntosh ailesi yer alıyor. Dizinin başrolünde ise usta oyuncu Michelle Pfeiffer yer alıyor.

The Madison'ın yanı sıra bir diğer Yellowstone spin-off'u olan Y: Marshals da 2026'da izleyici ile buluşacak.

17) Criminal

Tür : Suç

: Suç Platform : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Yayın Tarihi: 2026

Criminal, birden fazla suç ailesinin farklı jenerasyona yayılan hikâyesini ve bu aileleri birbirlerine bağlayan cinayetler ağını konu alıyor. Çizgi romanın yaratıcısı olan Ed Brubaker, dizinin de başında yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ise Charlie Hunnam, Richard Jenkins, Adria Arjona, Emilia Clarke, Luke Evans, Logan Browning gibi isimler yer alıyor.

18) VisionQuest

Tam Boyutta Gör Bir Marvel yapımı olan VisionQuest, stüdyonun TV tarafındaki nadir iyi işlerinden olan WandaVision'ın devamı niteliğinde olacak.

Tür : Süper Kahraman

: Süper Kahraman Platform : Disney+

: Disney+ Yayın Tarihi: 2026

Bu kez hikâyenin merkezinde Wanda (Scarlet Witch) değil, Vision olacak. WandaVision'ın sonunda kendi kimliği hakkındaki gerçeği bulmak üzere Wanda'nın yanından ayrılan Vision, bu yeni macerada hatıralarını ve kahraman kimliğini geri kazanmaya çalışacak.

19) Wonder Man

Tam Boyutta Gör 2026'da izleyici ile buluşacak bir diğer Marvel dizisi de Wonder Man olacak.

Tür : Süper Kahraman, Aksiyon

: Süper Kahraman, Aksiyon Platform : Disney+

: Disney+ Yayın Tarihi: 27 Ocak

Yahya Abdul-Mateen II’nin Simon Williams/Wonder Man karakterini canlandırdığı dizide Ben Kingsley, daha önce Iron Man 2 ve Shang-Chi'de gördüğümüz Trevor Slattery rolüyle geri dönüyor. Komedi türünden de beslenen dizide Wonder Man, süper güçlere kavuşan bir Hollywood yıldızı olarak karşımıza çıkacak. Williams'ın insanlara yardım etmekten ziyade şan şöhretle ilgileniyor olması, kahramanlık hikâyesini fazlasıyla karmaşıklaştıracak.

20) Star Trek: Starfleet Academy

Tam Boyutta Gör Son yıllarda eski günlerini aratan Star Trek serisine Ocak ayında yeni bir dizi daha eklenecek. Starfleet Academy alt başlığını taşıyan bu yeni dizi, Yıldız Filosu Akademisi'nde eğitim alan genç subaylara odaklanıyor.

Tür : Bilim-Kurgu, Aksiyon

: Bilim-Kurgu, Aksiyon Platform : Paramount+

: Paramount+ Yayın Tarihi: 15 Ocak

Hikâyenin merkezinde genç karakterler yer aldığı için, oyuncu ekibi daha çok adını pek duymadığımız genç oyunculardan oluşuyor. Kerrice Brooks, Karim Diane, George Hawkins, Bella Shephard, Zoe Steiner, ve Gina Yashere, oyuncu kadrosunda yer alan bu genç isimleri oluşturuyor. Ancak onların yanında Paul Giamatti ve Holly Hunter gibi sinema dünyasından tanıdığımız iki usta oyuncu da yer alıyor.

* Harry Potter, God of War, Assassin's Creed, Stargate, Mass Effect, Tomb Raider, Avatar: Seven Havens gibi dizilerin 2027'den önce ekrana gelmesi beklenmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: