    Eski Rockstar Games çalışanı: "Yılın oyunu GTA 6 değilse Crimson Desert olabilir"

    Eski Rockstar geliştiricisinden iddialı tahmin. Eski Rockstar Games animatörü, "GTA 6 beklentileri karşılayamazsa" Crimson Desert'in yılın oyunu olabileceğini söyledi. 

    Rockstar Games çalışanı: 'Yılın oyunu Crimson Desert' olabilir Tam Boyutta Gör
    Hem açık dünya hem de oyun sektöründe 2026'nın en büyük oyunları arasında görülen Grand Theft Auto VI, satış ve popülerlik açısından yılı domine etmeye aday. Ancak eski bir Rockstar geliştiricisine göre yılın oyunu yarışında sürpriz bir isim öne çıkabilir: Crimson Desert. Daha önce Grand Theft Auto V ve God of War Ragnarök projelerinde animatör olarak görev yapan Mike York, yaptığı detaylı analizde Crimson Desert için oldukça iddialı bir paylaşım yaptı.

    GTA 6 tökezlerse Yılın Oyunu olabilir

    York'a göre Crimson Desert, sunduğu mekanik çeşitlilik ve dünyaya dalma hissiyle güçlü bir "Yılın Oyunu" adayı. Ayrıca eski Rockstar çalışanı, oyunun özellikle fizik tabanlı etkileşimler, mekanik derinlik ve dünya tasarımındaki detay seviyesinin dikkat çekici olduğunu söylüyor. 

    Ona göre eğer GTA 6 beklentileri karşılayamazsa, Crimson Desert bu boşluğu doldurabilecek potansiyele sahip. Ancak York'un yorumu bir konuda bilinmezlik içeriyor. Crimson Desert'ın hikâyesinin ne kadar güçlü olacağı ve farklı mekaniklerin ne kadar bütünlüklü çalışacağı henüz bilinmiyor. Geniş özellik setinin uyum içinde çalışıp çalışmayacağı, oyunun kaderini belirleyecek en önemli unsur olabilir.

    Topluluk tarafında ise farklı görüşler var. Pek çok oyuncu, Rockstar Games'in büyük projelerde nadiren hayal kırıklığı yarattığını savunuyor. Bazı kullanıcılar ise, teknik açıdan etkileyici olmalarına rağmen hem GTA V'in hem de Red Dead Redemption 2'nin çıkış dönemlerinde kusursuz olmadığını söylüyor. Tabii ki GTA 6 hâlâ en güçlü favori konumunda. Ancak Crimson Desert, vaat ettiği sistemsel derinliği ve etkileşim seviyesiyle beklentilerin ötesine geçebilirse, ödül sezonunda dengeleri değiştirebilecek sürpriz bir aday olabilir.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 2 saat önce

    vay be gayet iyi

