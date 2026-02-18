Eski Rockstar Games çalışanı: "Yılın oyunu GTA 6 değilse Crimson Desert olabilir"

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Hem açık dünya hem de oyun sektöründe 2026'nın en büyük oyunları arasında görülen Grand Theft Auto VI, satış ve popülerlik açısından yılı domine etmeye aday. Ancak eski bir Rockstar geliştiricisine göre yılın oyunu yarışında sürpriz bir isim öne çıkabilir: Crimson Desert. Daha önce Grand Theft Auto V ve God of War Ragnarök projelerinde animatör olarak görev yapan Mike York, yaptığı detaylı analizde Crimson Desert için oldukça iddialı bir paylaşım yaptı.

GTA 6 tökezlerse Yılın Oyunu olabilir

York'a göre Crimson Desert, sunduğu mekanik çeşitlilik ve dünyaya dalma hissiyle güçlü bir "Yılın Oyunu" adayı. Ayrıca eski Rockstar çalışanı, oyunun özellikle fizik tabanlı etkileşimler, mekanik derinlik ve dünya tasarımındaki detay seviyesinin dikkat çekici olduğunu söylüyor.

Ona göre eğer GTA 6 beklentileri karşılayamazsa, Crimson Desert bu boşluğu doldurabilecek potansiyele sahip. Ancak York'un yorumu bir konuda bilinmezlik içeriyor. Crimson Desert'ın hikâyesinin ne kadar güçlü olacağı ve farklı mekaniklerin ne kadar bütünlüklü çalışacağı henüz bilinmiyor. Geniş özellik setinin uyum içinde çalışıp çalışmayacağı, oyunun kaderini belirleyecek en önemli unsur olabilir.

Rockstar doğruladı: GTA 6 resmen üç kez sızdırıldı 1 ay önce eklendi

Topluluk tarafında ise farklı görüşler var. Pek çok oyuncu, Rockstar Games'in büyük projelerde nadiren hayal kırıklığı yarattığını savunuyor. Bazı kullanıcılar ise, teknik açıdan etkileyici olmalarına rağmen hem GTA V'in hem de Red Dead Redemption 2'nin çıkış dönemlerinde kusursuz olmadığını söylüyor. Tabii ki GTA 6 hâlâ en güçlü favori konumunda. Ancak Crimson Desert, vaat ettiği sistemsel derinliği ve etkileşim seviyesiyle beklentilerin ötesine geçebilirse, ödül sezonunda dengeleri değiştirebilecek sürpriz bir aday olabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Rockstar Games çalışanı: "Yılın oyunu Crimson Desert" olabilir

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: