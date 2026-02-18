Eski Rockstar Games çalışanı: "Yılın oyunu GTA 6 değilse Crimson Desert olabilir"

GTA 6 tökezlerse Yılın Oyunu olabilir
York'a göre Crimson Desert, sunduğu mekanik çeşitlilik ve dünyaya dalma hissiyle güçlü bir "Yılın Oyunu" adayı. Ayrıca eski Rockstar çalışanı, oyunun özellikle fizik tabanlı etkileşimler, mekanik derinlik ve dünya tasarımındaki detay seviyesinin dikkat çekici olduğunu söylüyor.
Ona göre eğer GTA 6 beklentileri karşılayamazsa, Crimson Desert bu boşluğu doldurabilecek potansiyele sahip. Ancak York'un yorumu bir konuda bilinmezlik içeriyor. Crimson Desert'ın hikâyesinin ne kadar güçlü olacağı ve farklı mekaniklerin ne kadar bütünlüklü çalışacağı henüz bilinmiyor. Geniş özellik setinin uyum içinde çalışıp çalışmayacağı, oyunun kaderini belirleyecek en önemli unsur olabilir.
Topluluk tarafında ise farklı görüşler var. Pek çok oyuncu, Rockstar Games'in büyük projelerde nadiren hayal kırıklığı yarattığını savunuyor. Bazı kullanıcılar ise, teknik açıdan etkileyici olmalarına rağmen hem GTA V'in hem de Red Dead Redemption 2'nin çıkış dönemlerinde kusursuz olmadığını söylüyor. Tabii ki GTA 6 hâlâ en güçlü favori konumunda. Ancak Crimson Desert, vaat ettiği sistemsel derinliği ve etkileşim seviyesiyle beklentilerin ötesine geçebilirse, ödül sezonunda dengeleri değiştirebilecek sürpriz bir aday olabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
vay be gayet iyi