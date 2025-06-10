Çin'in Şanghay şehrindeki yeni enerjili araç sayısı 1,5 milyonu aştı

Söz konusu araçların yüzde 71’i tamamen elektrikli araçlardan (BEV), kalan yüzde 29’u ise şarj edilebilir hibrit araçlardan (PHEV) oluşuyor. Şanghay, Tesla’nın Çin fabrikasına ve Nio’nun global merkezine ev sahipliği yapmasıyla da elektrikli araç sektöründe önemli bir merkez konumunda.
Verilere göre, Şanghay’daki yeni enerjili araçların yaklaşık yüzde 78’i binek otomobillerden oluşuyor. Bu oran, geçen yıla kıyasla 2 puanlık bir artış göstermiş durumda. 2024 yılında şehirde 278 bin yeni NEV kaydı gerçekleşti.
Toplu taşımada da dönüşüm hız kesmedi. Şanghay, geçen yıl 1.940 yeni enerji otobüsü hizmete alırken, toplamda 16.356 yeni enerji otobüsüne ulaştı. Bu sayı, şehirdeki tüm otobüslerin yüzde 96,21’ine denk geliyor. Ayrıca, yeni enerjili taksi sayısı 2.700 artarak, taksilerin yüzde 95’inin elektrikli araçlardan oluşmasını sağladı.
Şarj altyapısında da önemli ilerleme yaşandı. 2024 sonunda şehirde 913 bin kamuya açık şarj istasyonu ve 225 pil değişim istasyonu bulunuyor.
Çin genelinde ise yeni enerji araçları sayısı 31,4 milyona ulaşarak, toplam araç parkının yüzde 8,9’unu oluşturdu. Ülkede tamamen elektrikli araçların sayısı 22,09 milyon adete yükselirken, bu araçlar toplam NEV’lerin yüzde 70,34’ünü teşkil ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.