Chery, yeni model serisi LEPAS'ı ve onun ilk konseptini tanıttı

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Çin'in Wuhu şehrinde düzenlenen 2024 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi, aynı zamanda Küresel Kullanıcı Şampiyonu Gecesi'ne de ev sahipliği yaptı. Katılımcılar, Chery'nin stratejik vizyonuna ve LEPAS adı verilen yeni ürün serisinin küresel tanıtımına şahit oldu

Genç ve dinamik otomobil tüketicilerine hitap edecek

Tam Boyutta Gör Chery, 2024 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi'nde tamamen yeni ürün gamı LEPAS'ı tanıttı. Söz konusu stratejik ürün grubu, aile odaklı yeni nesil premium otomobil tüketicilerine hitap etmek üzere tasarlandı. Ürün gamına ait ilk modelin önümüzdeki yılın sonuna kadar pazara sunulması planlanıyor ve ek modeller geliştiriliyor.

Chery Grubu'nun elektrikliye geçiş ve küresel akıllı çözümlere olan bağlılığına sadık kalan LEPAS serisi, uluslararası tüketicilere yönelik bir dizi aile dostu SUV sunan gelişmiş bir elektrikliye geçiş platformundan yararlanıyor. Geleneksel içten yanmalı motor, şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli seçenekler de dahil olmak üzere birden fazla enerji türünü destekleyen QPower mimarisine sahip.

Zirvede LEPAS ürün gamının konseptini de tanıtan Chery Marka CEO'su ve Chery International Başkan Yardımcısı Zhu Shaodong, “Genç tüketicilere doğru kayma, otomotiv pazarında baskın bir eğilim haline geldi. Bu bağlamda LEPAS, Chery International'ın pazar payını büyütmesi için önemli bir stratejik girişim. Bu girişim, markayı yukarıya taşıma sorumluluğunu üstleniyor ve Chery'nin hedeflenen pazar segmentlerine yönelik stratejisinde önemli bir yere sahip” dedi.

Tam Boyutta Gör LEPAS Baş Tasarımcısı Ivan Dulanovic değerlendirmesinde "Doğa, her zaman tasarımcılarımız için ilham kaynağı oldu. 'Doğal Enerji' tasarım konseptini benimsedik ve bunu ürüne başarıyla uyguladık. Tasarımın ilk aşamalarında, koşan bir leopar görüntüsü aracın şekline ilham verdi. Leopar sadece gücü değil, aynı zamanda çevikliği ve esnekliği de bünyesinde barındırıyor” ifadelerini kullandı.

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Gelecekteki LEPAS serisi araçlar, güçlü bir duruş, şık bir ön cephe, zarif çizgiler ve güçlü bir şekil ile şık, dinamik ve premium bir tasarım diline sahip olacak. Işık ve gölgenin etkileşimi, güzellik, teknoloji ve performansı harmanlayarak estetik ve kaliteli bir his yaratacak ve "Doğal Enerji" tasarım estetiğinin yeni bir vizyonunu sergileyecek.

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Chery, yeni model serisi LEPAS'ı ve onun ilk konseptini tanıttı