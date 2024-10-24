Chery, yeni model serisi LEPAS'ı ve onun ilk konseptini tanıttı

Çin'in Wuhu şehrinde düzenlenen 2024 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi, aynı zamanda Küresel Kullanıcı Şampiyonu Gecesi'ne de ev sahipliği yaptı. Katılımcılar, Chery'nin stratejik vizyonuna ve LEPAS adı verilen yeni ürün serisinin küresel tanıtımına şahit oldu
Genç ve dinamik otomobil tüketicilerine hitap edecek
Chery Grubu'nun elektrikliye geçiş ve küresel akıllı çözümlere olan bağlılığına sadık kalan LEPAS serisi, uluslararası tüketicilere yönelik bir dizi aile dostu SUV sunan gelişmiş bir elektrikliye geçiş platformundan yararlanıyor. Geleneksel içten yanmalı motor, şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli seçenekler de dahil olmak üzere birden fazla enerji türünü destekleyen QPower mimarisine sahip.
Zirvede LEPAS ürün gamının konseptini de tanıtan Chery Marka CEO'su ve Chery International Başkan Yardımcısı Zhu Shaodong, “Genç tüketicilere doğru kayma, otomotiv pazarında baskın bir eğilim haline geldi. Bu bağlamda LEPAS, Chery International'ın pazar payını büyütmesi için önemli bir stratejik girişim. Bu girişim, markayı yukarıya taşıma sorumluluğunu üstleniyor ve Chery'nin hedeflenen pazar segmentlerine yönelik stratejisinde önemli bir yere sahip” dedi.
Gelecekteki LEPAS serisi araçlar, güçlü bir duruş, şık bir ön cephe, zarif çizgiler ve güçlü bir şekil ile şık, dinamik ve premium bir tasarım diline sahip olacak. Işık ve gölgenin etkileşimi, güzellik, teknoloji ve performansı harmanlayarak estetik ve kaliteli bir his yaratacak ve "Doğal Enerji" tasarım estetiğinin yeni bir vizyonunu sergileyecek.
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu