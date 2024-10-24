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    Chery, yeni model serisi LEPAS'ı ve onun ilk konseptini tanıttı

    LEPAS ürün gamına ait ilk modelin önümüzdeki yılın sonuna kadar pazara sunulması planlanıyor. LEPAS ürün serisi benzinli, hibrit ve elektrikli modellerden oluşacak.

    Çin'in Wuhu şehrinde düzenlenen 2024 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi, aynı zamanda Küresel Kullanıcı Şampiyonu Gecesi'ne de ev sahipliği yaptı. Katılımcılar, Chery'nin stratejik vizyonuna ve LEPAS adı verilen yeni ürün serisinin küresel tanıtımına şahit oldu

    Genç ve dinamik otomobil tüketicilerine hitap edecek

    Chery, yeni model serisi LEPAS'ı ve onun ilk konseptini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Chery, 2024 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi'nde tamamen yeni ürün gamı LEPAS'ı tanıttı. Söz konusu stratejik ürün grubu, aile odaklı yeni nesil premium otomobil tüketicilerine hitap etmek üzere tasarlandı. Ürün gamına ait ilk modelin önümüzdeki yılın sonuna kadar pazara sunulması planlanıyor ve ek modeller geliştiriliyor.

    Chery Grubu'nun elektrikliye geçiş ve küresel akıllı çözümlere olan bağlılığına sadık kalan LEPAS serisi, uluslararası tüketicilere yönelik bir dizi aile dostu SUV sunan gelişmiş bir elektrikliye geçiş platformundan yararlanıyor. Geleneksel içten yanmalı motor, şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli seçenekler de dahil olmak üzere birden fazla enerji türünü destekleyen QPower mimarisine sahip.

    Zirvede LEPAS ürün gamının konseptini de tanıtan Chery Marka CEO'su ve Chery International Başkan Yardımcısı Zhu Shaodong, “Genç tüketicilere doğru kayma, otomotiv pazarında baskın bir eğilim haline geldi. Bu bağlamda LEPAS, Chery International'ın pazar payını büyütmesi için önemli bir stratejik girişim. Bu girişim, markayı yukarıya taşıma sorumluluğunu üstleniyor ve Chery'nin hedeflenen pazar segmentlerine yönelik stratejisinde önemli bir yere sahip” dedi.

    Chery, yeni model serisi LEPAS'ı ve onun ilk konseptini tanıttı Tam Boyutta Gör
    LEPAS Baş Tasarımcısı Ivan Dulanovic değerlendirmesinde "Doğa, her zaman tasarımcılarımız için ilham kaynağı oldu. 'Doğal Enerji' tasarım konseptini benimsedik ve bunu ürüne başarıyla uyguladık. Tasarımın ilk aşamalarında, koşan bir leopar görüntüsü aracın şekline ilham verdi. Leopar sadece gücü değil, aynı zamanda çevikliği ve esnekliği de bünyesinde barındırıyor” ifadelerini kullandı.

    Gelecekteki LEPAS serisi araçlar, güçlü bir duruş, şık bir ön cephe, zarif çizgiler ve güçlü bir şekil ile şık, dinamik ve premium bir tasarım diline sahip olacak. Işık ve gölgenin etkileşimi, güzellik, teknoloji ve performansı harmanlayarak estetik ve kaliteli bir his yaratacak ve "Doğal Enerji" tasarım estetiğinin yeni bir vizyonunu sergileyecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 saat önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 5 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 6 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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