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21 Eylül'de yeni bir LG akıllı telefonu geliyor

3 yıl
7,8b
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25
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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21 Eylül'de yeni bir LG akıllı telefonu geliyor

Bu yıl G4 amiral gemi modeli ile yetinen ve üst seviyede çok fazla ürün vermeyen LG, yılın ikinci yarısı için yeni akıllı telefon üzerinde daha çalışıyor. Firma yeni cihazını 21 Eylül 2015 tarihinde lanse edecek. 

Yayımlanan davetiyelerde LG'nin G serisindeki tasarım diline devam ettiği ancak daha düz çizgilere yer verdiği bir akıllı telefonun görseli mevcut. Cihaz tasarım açısından kendisini diğer modellerden biraz ayıracak gibi duruyor. LG'nin yeni akıllı telefonunun hangi ismi taşıyacağı ve donanımı hakkında resmi bir bilgi yok ancak görsellerden daha çok orta seviyeye yönelik bir model olacağı anlaşılıyor. İddialar ise LG Class adında bir model üzerinde yoğunlaşıyor. 

LG Class akıllı telefonunda 5.7 inçlik Full HD ekran, metal kasa, Snapdragon 615 yongaseti, 2GB RAM, 8GB artırılabilir kapasite, Android 5.1 işletim sistemi, 12MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera şeklinde özellikler olacağı belirtiliyor. 

LG'nin metal kasa ile ilgi çekmeye çalışacağı anlaşılan LG Class, bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Firmanın ilk başta süper amiral gemi modeli olarak dillendirdiği ancak daha sonra üst seviye segmentine düşürdüğü yeni akıllı telefon modeli LG Class ise, modelin daha da aşağı bir segmente düşmüş bir hali ile karşı karşıyayız. Yok eğer farklı bir model ise yıl sonuna doğru bir lansman daha beklemek daha doğru olacaktır. 

http://www.phonearena.com/news/LG-teases-something-new-with-a-picture-expect-a-mid-range-LG-Class-phablet_id73801 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
_BruceWayne_ 3 yıl
umut_baris
Donanym canavary androidi hala nasyl kullanyyorsunuz anlamak güç. Ayny cihazy yyllarca kullandyrmayan i?letim sistemi. Ne kyymetli uygulamalarynyz varsa artyk.

Anlayamazsınız.
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MysticDesign 3 yıl
tasarım leş
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Grasyas01 3 yıl
Lg nin yapacağı en iyi şey ,g2 fiyat politikası ile girmesi,yoksa adam çıkartıyor haberleri gelmeye devam eder
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umut_baris 3 yıl
Donanym canavary androidi hala nasyl kullanyyorsunuz anlamak güç.

Ayny cihazy yyllarca kullandyrmayan i?letim sistemi.

Ne kyymetli uygulamalarynyz varsa artyk.
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Redunay 3 yıl
Metal şıklığı tartışmasız en iyisi ama telefonun arkası kalabalık gözüküyor ve 8gb hafıza mı? LG kafa buluyor bizimle heralde.
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ulan64ude 3 yıl
tipi güzel, fiyatı ve kamerası iyi olursa alırım
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SEO-Uzmanı 3 yıl
28 Eylül 2015 4 kanlı ay tutulması ile yavudilerin 3 tapınağın inşaasına başlıyor yani bunu yapmak için proje üzerinde bulunan yerler yıkılacak gibi !
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The-Engineer 3 yıl
Oldum olası köşeli tasarımları sevmisimdir , tasarımı bayağı güzel gözüktü bana.

Tek sorunu 8gb gibi duruyor , hafızası arttirilabilir olsa da 2016'ya yaklaşırken orta seviye de 16 gb alt sınır olmalı artık .
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ICromwelleI 3 yıl
O çıkıntı kötü gözüküyor bence görmek lazım kasasının metal olması iyi orta segmente hitap eder telefon.
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Master_Evil 3 yıl
bu özelliklere 1000 tl fiyat olmaz
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slckaydemir 3 yıl
LG yapabiliyor mu bu işi emin olamıyorum ama en azından deniyorlar.
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Mr. Jingles 3 yıl
microSD desteği varsa sorun olmaz ama yoksa cidden alınmaz.
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darkdiva 3 yıl
O kamera kısmı ve yandaki çizik (hoparlör galiba) çok kötü duruyor.
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