21 Eylül'de yeni bir LG akıllı telefonu geliyor

Bu yıl G4 amiral gemi modeli ile yetinen ve üst seviyede çok fazla ürün vermeyen LG, yılın ikinci yarısı için yeni akıllı telefon üzerinde daha çalışıyor. Firma yeni cihazını 21 Eylül 2015 tarihinde lanse edecek.





Yayımlanan davetiyelerde LG'nin G serisindeki tasarım diline devam ettiği ancak daha düz çizgilere yer verdiği bir akıllı telefonun görseli mevcut. Cihaz tasarım açısından kendisini diğer modellerden biraz ayıracak gibi duruyor. LG'nin yeni akıllı telefonunun hangi ismi taşıyacağı ve donanımı hakkında resmi bir bilgi yok ancak görsellerden daha çok orta seviyeye yönelik bir model olacağı anlaşılıyor. İddialar ise LG Class adında bir model üzerinde yoğunlaşıyor.





LG Class akıllı telefonunda 5.7 inçlik Full HD ekran, metal kasa, Snapdragon 615 yongaseti, 2GB RAM, 8GB artırılabilir kapasite, Android 5.1 işletim sistemi, 12MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera şeklinde özellikler olacağı belirtiliyor.





LG'nin metal kasa ile ilgi çekmeye çalışacağı anlaşılan LG Class, bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Firmanın ilk başta süper amiral gemi modeli olarak dillendirdiği ancak daha sonra üst seviye segmentine düşürdüğü yeni akıllı telefon modeli LG Class ise, modelin daha da aşağı bir segmente düşmüş bir hali ile karşı karşıyayız. Yok eğer farklı bir model ise yıl sonuna doğru bir lansman daha beklemek daha doğru olacaktır.

http://www.phonearena.com/news/LG-teases-something-new-with-a-picture-expect-a-mid-range-LG-Class-phablet_id73801