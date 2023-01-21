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    Anlık Bildirim

    ŞOK marketlerde oyuncu kasaları, klavyeler, fareler ve kulaklıklar var

    21 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında AMD Ryzen işlemcili oyuncu kasaları, Asus TUF Gaming oyuncu ekipmanları ve Rampage oyuncu ekipmanları yer alıyor. 
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    Bu hafta ŞOK gıda marketleri aktüel kataloğunda birbirinden farklı segmentlere hitap eden AMD tabanlı oyuncu kasaları, Asus oyuncu ekipmanları ve Rampage oyuncu ekipmanları yer alıyor.

    21 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    21 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında yine oyuncu kasaları yer alıyor. AMD Ryzen işlemcilerle donatılan oyuncu kasaları yine Asus markasına ait bileşenlerle donatılıyor. Kasaya göre anakart, güç kaynağı, ekran kartı veya kasa Asus markasına ait. Oyuncu kasalarının konfigürasyonu şu şekilde:

    • TENGRİ: Athlon 5600G, 16GB DDR4 RAM, 256GB SSD – 7999TL
    • KAYRA: Ryzen 5 4500, GTX 1660 SUPER 6GB, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD – 11249TL
    • ÜLGEN: Ryzen 5 5500, Radeon RX 6600 8GB, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD – 14299TL
    • MERGEN: Ryzen 5 5500, RTX 3060 12GB, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD – 16449TL
    • UMAY: Ryze 5 5600X, RTX 3060 Ti 8GB, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD – 22799TL
    • ETÜGEN: Ryzen 5 5600X, Radeon RX 6750XT 12GB, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD – 23199TL

    Diğer taraftan 23.8 inçlik Asus TUF Gaming Full HD 165Hz oyuncu monitörü 3399TL iken Asus TUF Gaming K3 Aura Sync RGB mekanik klavye 1699TL ve Asus Zenbeam taşınabilir projeksiyon cihazı da 5699TL.

    Son olarak Rampage KM-99 oyuncu klavyesi ve faresi seti 379TL iken, Rampage SMX-R88 XSpac oyuncu faresi 249TL ve Rampage RM-K32 X-MOTTO oyuncu kulaklığı da 399TL olarak satılacak.

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    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

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    cunkurd 1 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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