ŞOK marketlerde oyuncu kasaları, klavyeler, fareler ve kulaklıklar var

Tam Boyutta Gör Bu hafta ŞOK gıda marketleri aktüel kataloğunda birbirinden farklı segmentlere hitap eden AMD tabanlı oyuncu kasaları, Asus oyuncu ekipmanları ve Rampage oyuncu ekipmanları yer alıyor.

21 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

21 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında yine oyuncu kasaları yer alıyor. AMD Ryzen işlemcilerle donatılan oyuncu kasaları yine Asus markasına ait bileşenlerle donatılıyor. Kasaya göre anakart, güç kaynağı, ekran kartı veya kasa Asus markasına ait. Oyuncu kasalarının konfigürasyonu şu şekilde:

TENGRİ: Athlon 5600G, 16GB DDR4 RAM, 256GB SSD – 7999TL

KAYRA: Ryzen 5 4500, GTX 1660 SUPER 6GB, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD – 11249TL

ÜLGEN: Ryzen 5 5500, Radeon RX 6600 8GB, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD – 14299TL

MERGEN: Ryzen 5 5500, RTX 3060 12GB, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD – 16449TL

UMAY: Ryze 5 5600X, RTX 3060 Ti 8GB, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD – 22799TL

ETÜGEN: Ryzen 5 5600X, Radeon RX 6750XT 12GB, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD – 23199TL

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Diğer taraftan 23.8 inçlik Asus TUF Gaming Full HD 165Hz oyuncu monitörü 3399TL iken Asus TUF Gaming K3 Aura Sync RGB mekanik klavye 1699TL ve Asus Zenbeam taşınabilir projeksiyon cihazı da 5699TL.

Son olarak Rampage KM-99 oyuncu klavyesi ve faresi seti 379TL iken, Rampage SMX-R88 XSpac oyuncu faresi 249TL ve Rampage RM-K32 X-MOTTO oyuncu kulaklığı da 399TL olarak satılacak.

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21 Ocak ŞOK aktüel kataloğunda neler var?