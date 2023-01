Akıncı animasyon dizisi ilk bölümleriyle yayına başladı

Pek beğenilmeyen ve başarısız bulunan Türkiye’nin ilk süper kahraman dizisi Akıncı yayından kaldırılırken yine Türkiye’nin ilk süper kahraman animasyon dizisi olacak Akıncı iddialı prodüksiyonuyla yayına başladı.

Akıncı animasyon dizisi ne anlatıyor?

ATV ve MinikaGo kanallarında bugün yayına başlayan Akıncı dizisi yerli süper kahraman Fatih ve yardımcısı Cezeri ile Zincir oluşumuna karşı atıldığı maceraları anlatıyor. İstanbul’un güvenliği süper kahramanımıza emanet.

İstanbul Muhafızları ve Cille yapımcısı tarafından hazırlanan Akıncı’nın animasyonları Eskişehir’de, arka planları Mısır’da, karakter tasarımları da Rusya’da tamamlandı. Seslendirme ise Deadpool ve Spiderman filmlerinden aşina olduğumuz Harun Can’a emanet.

Nightwing karakterine benzetiliyor olsa da Akıncı animasyon dizisinin ilk bölümleri diziye göre daha olumlu yorumlar alıyor. Dizinin ilk bölümü ATV YouTube kanalında yayınlanmış durumda.

