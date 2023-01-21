Akıncı animasyon dizisi ilk bölümleriyle yayına başladı

Akıncı animasyon dizisi ne anlatıyor?
ATV ve MinikaGo kanallarında bugün yayına başlayan Akıncı dizisi yerli süper kahraman Fatih ve yardımcısı Cezeri ile Zincir oluşumuna karşı atıldığı maceraları anlatıyor. İstanbul’un güvenliği süper kahramanımıza emanet.
İstanbul Muhafızları ve Cille yapımcısı tarafından hazırlanan Akıncı’nın animasyonları Eskişehir’de, arka planları Mısır’da, karakter tasarımları da Rusya’da tamamlandı. Seslendirme ise Deadpool ve Spiderman filmlerinden aşina olduğumuz Harun Can’a emanet.
Nightwing karakterine benzetiliyor olsa da Akıncı animasyon dizisinin ilk bölümleri diziye göre daha olumlu yorumlar alıyor. Dizinin ilk bölümü ATV YouTube kanalında yayınlanmış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyatta üçe katlanıyor tabii....