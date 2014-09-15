2100 liraya iPhone 5S cihazınız 4K video çeksin





Son dönemde 4K video kaydı oldukça popüler hale gelmeye başladı ve donanım olarak uygun cihazlar belirli bir süre 4K video kaydı yapabiliyor. Donanımı uygun olmayanlar için ise yazılım desteği devreye giriyor.





Ancak bu destek biraz pahalı olacak gibi. Sadece iOS 7 yüklü 32GB veya 64GB kapasiteli iPhone 5S için geliştirilen Vizzywig 4K uygulaması cihazdaki çoklu çekim modu ve bazı optimizasyonlarla 4K video kaydı yapabiliyor.





Ancak bu doğrudan bir video kaydı değil. Çoklu çekim modu ile sayısız kare çeken uygulama sesleri de senkronize ederek 24 kare/saniye hızında 4K videolar oluşturuyor. Bu video içerisinde her kareye ulaşarak düzenlemeniz de mümkün hale getirilmiş. Videolar dışarıya 75Mbps hızında aktarılabiliyor.





Uygulama dünyada bir ilk olduğu konusunda iddialı. Ancak iOS 8 güncellemesi yaptığınız anda bu özellik kayboluyor ve verdiğiniz para da boşa gidiyor. Zira iOS 8'de çoklu çekim modunda bazı kısıtlamaların olduğu belirtiliyor. Bu kısıtlamalar kaldırılana kadar uygulamayı kullanma imkanınız olmuyor. Geliştirici uygulamayı satın alanlara özel olarak telefon veya SMS üzerinden danışmanlık hizmeti de veriyor.







