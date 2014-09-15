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2100 liraya iPhone 5S cihazınız 4K video çeksin

4 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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2100 liraya iPhone 5S cihazınız 4K video çeksin

Son dönemde 4K video kaydı oldukça popüler hale gelmeye başladı ve donanım olarak uygun cihazlar belirli bir süre 4K video kaydı yapabiliyor. Donanımı uygun olmayanlar için ise yazılım desteği devreye giriyor.

Ancak bu destek biraz pahalı olacak gibi. Sadece iOS 7 yüklü 32GB veya 64GB kapasiteli iPhone 5S için geliştirilen Vizzywig 4K uygulaması cihazdaki çoklu çekim modu ve bazı optimizasyonlarla 4K video kaydı yapabiliyor. 

Ancak bu doğrudan bir video kaydı değil. Çoklu çekim modu ile sayısız kare çeken uygulama sesleri de senkronize ederek 24 kare/saniye hızında 4K videolar oluşturuyor. Bu video içerisinde her kareye ulaşarak düzenlemeniz de mümkün hale getirilmiş. Videolar dışarıya 75Mbps hızında aktarılabiliyor. 

Uygulama dünyada bir ilk olduğu konusunda iddialı. Ancak iOS 8 güncellemesi yaptığınız anda bu özellik kayboluyor ve verdiğiniz para da boşa gidiyor. Zira iOS 8'de çoklu çekim modunda bazı kısıtlamaların olduğu belirtiliyor. Bu kısıtlamalar kaldırılana kadar uygulamayı kullanma imkanınız olmuyor. Geliştirici uygulamayı satın alanlara özel olarak telefon veya SMS üzerinden danışmanlık hizmeti de veriyor. 



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Master_Evil 4 yıl
gider g3 alırım daha iyi
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sanitarium8787 4 yıl
beyler 5S kullanıcısıyım, bu programı satın almıcam:) fakat bu programın ios8 ' de çalışmıcak olması kafamda soru işareti bıraktı. o da şu: ios8 telefonumu yavaşlatıcak? niye?
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1BilimAdamı 4 yıl
2100 liraya 4k çekebilen başka telefon alınır?
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Fakirdepocu 4 yıl
Bmyle bir uygulama bu fiyata hiç bir yerde bulamazsınız.
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stalker(1979) 4 yıl
Tamamen reklam kokan hareketler:) 1 ay sonra gerçek fiyatına düşürürler:) Tabi ki bazı görgüsüzler bu uygulamayı alıp millete hava atarlar:)
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Mazzini 4 yıl
Dandroidçiler anlamazlar bu uygulama en iyi en kaliteli en iyi performansta 4K çekim için geliştirilmiştir DSLR makinelerden bile daha iyi 4K çekim yapar kullanıcı düşünülmüştür ios ile muhteşem uyumludur inanın verilen parayı sonuna kadar hakediyor çekemeyen dandroidçiler çatlasın vs vs vs... Şaka şaka n4 kullanıcısıyım :D adamlar iphone kullanıcılarını ne gözle gördüklerinin bir kanıtı daha.
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JessieJ 4 yıl
Yok olamaz dedim, 21.00 TL falandir yanlis yazmislardir 2100 TL olamaz didim ama gercekmis....
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-gg- 4 yıl
O paraya LG G3 alıp 4k video çekerim diyenlerde mantıksız şimdi,

O paraya hiçbişey almam 4k video çeken, çünkü 4K TV olmadıktan sonra napıyım video çekmeyi 4K

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Virtual Reality 4 yıl
Bir iphone klasiği, parasının hakkını vermekten uzak bir telefon.
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meego 4 yıl
adamlar reklam yapmayı çok iyi biliyor.
2100 lira diye tüm teknoloji sitelerinden adamaların haberi yapılıyor.
Pazarlamacılarını tebrik etmek lazım.
helal olsun.
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Umutcan 4 yıl
2100 lira edecek ne özelliği varmış basit bir app sonuçta, ama dediğiniz gibi viral olarak reklamını yaptırıyor. Bize bu soruyu sordurması bile uygulamanın reklamının bir parçası.
Millet düşünce/düştüyse ipa'sını indirir kullanır gerisini onlar düşünsün :)
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huseyincarnege 4 yıl
la o paraya lg g3 alın hiç bişey uraşmadan 4k çekiyo valla :)
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