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    ŞOK marketlere Asus TUF Gaming oyuncu ürünleri geliyor

    22 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Asus TUF Gaming markasına ait farklı oyuncu ürünleri ve VZYN markasına ait oyuncu bilgisayar kasaları yer alıyor. 
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    Haftaya ŞOK marketler zincirinde Asus TUF Gaming markasına ait çeşitli oyuncu ekipmanları ve VZYN markasına ait farklı performans segmentinde oyuncu kasaları meraklılarını bekliyor olacak.

    22 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    22 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Asus TUF Gaming markasına ait oyuncu ürünleri yer alıyor. Asus TUF Gaming oyuncu monitörü 23.8 inçlik Full HD IPS ekran, 165Hz tazeleme hızı, Adaptive Sync desteği gibi özelliklerle 3399TL olarak satılacak.

    Asus TUF Gaming oyuncu kulaklığı 7.1 çevresel ses desteği, masaüstü, konsol ve mobil uyumu, dayanıklı alaşım gibi özelliklerle 699TL fiyat etiketine sahip. Asus TUF Gaming oyuncu klavyesi 8 adet programlanabilir tuş, 50 milyon basışa dayanıklılık, N-tuş geçiş teknolojisi, anti-ghosting, Aura Sync RGB teknolojisi ile 1499TL seviyesinde. Son olarak Asus TUF Gaming oyuncu faresi 6200DPI hassasiyet, Aura Sync RGB aydınlatma, altı adet programlanabilir düğme ile 319TL.

    Diğer taraftan VZYN markasına ait oyuncu kasaları da geri dönüyor. VZYNAPU modeli AMD Athlon 3000G yonga seti, 16GB DDR4 3600MHz RAM, 256GB SSD, 650W 80+ güç kaynağı gibi özelliklerle 5249TL olarak satılacak. VYN1650 modelinde Intel Core i3-1015F işlemci, GTX 1650 4GB ekran kartı, 8GB DDR4 3600MHz RAM, 256GB SSD şeklindeki özellikler 9399TL.

    VZYN16605 modelinde Intel Core i3-1015F işlemci GTX 1660 SUPER 6GB ekran kartı, 16GB DDR4 3600MHz RAM, 512GB SSD şeklinde özellikler 11699TL olarak satılacak. VZYN3060 modeli ise Core i3-12100F işlemci, RTX 3060 12GB ekran kartı, 16GB DDR4 3600MHz RAM, 512GB SSD ile 16499TL fiyat etiketine sahip. Bu iki kasanın fiyatının düştüğünü belirtelim.

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    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

    C
    cevheryak 1 saat önce

    Karavanın özellikleri gayet iyi geldi bana. Alacak olsam alırım valla. https://www.orbit-haber.com/a101de-89-bin-liraya-satilan-luks-karavanin-butun-ozellikleri/

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    necoinside 2 gün önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

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