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    Haftaya A101 marketlerde çekme karavan var

    27 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında çekme karavan yine çok konuşulacak. Ayrıca Toshiba markasına ait akıllı televizyonlar ve Philips çevre aksesuarları da mevcut.
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    A101 Tam Boyutta Gör
    Yaz döneminde satışa sunduğu teknelerle adından söz ettiren A101 marketler zinciri şimdi de çekme karavan satışa çıkarıyor. Erba marka çekme karacanın A101 için özel olarak üretildiği belirtiliyor.

    27 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri

    27 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında bu kez çekme karavan yer alıyor. 3.40 ölçüsündeki karavan A101 için özel olarak üretilmiş. Karavan içerisinde 220 volt büro tipi buzdolabı, USB şarj panosu, portatif WC, 60 amper yaşam aküsü, 60 litre su deposu, 12 volt hidrofor şeklinde özellikleri olan karavan 89999TL fiyat etiketine sahip. Ocak yer almadığı için yine aktüel ürünler arasındaki taşınabilir ocağı tercih edebilirsiniz.

    Diğer taraftan Toshiba markasına ait akıllı televizyonlar bulmak da mümkün. 65 inçlik Ultra HD televizyon Android işletim sistemine sahip. 2x USB ve 4x HDMI bağlantısı olan televizyon 10699TL seviyesinde. 50 inçlik 4K Android TV modeli 6599TL iken 43 inçlik Full HD akıllı televizyon ise 5199TL.

    Son olarak Philips markasına ait kablosuz fare 79.95TL, TWS kulaklık 379TL, 20W şarj adaptörü 159TL, çift girişli USB adaptör 99.95TL ve 10000mAh powerbank de 190TL olarak satılacak.

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    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

    C
    cevheryak 1 saat önce

    Karavanın özellikleri gayet iyi geldi bana. Alacak olsam alırım valla. https://www.orbit-haber.com/a101de-89-bin-liraya-satilan-luks-karavanin-butun-ozellikleri/

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    necoinside 2 gün önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

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