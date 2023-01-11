24 çekirdekli Intel Core i9-13900KS görücüye çıktı: Neler sunuyor?

- Görüntüler Core i9-13900KS modelini işaret ediyor
- Intel Core i9-13900KS Geekbench sızıntıları
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Görüntüler Core i9-13900KS modelini işaret ediyor
Paylaşılan görüntülerde kıdemli yönetici, Intel XTU (Extreme Tuning Utility) ve HWiNFO platformlarında görüntülenen işlemcinin ismine ve skorlarına değinmedi. Ancak şirketin 6.0GHz hızlarda çalışan Core i9-13900KS modelini piyasaya süreceğini biliyoruz.
Önceki sızıntılara göre Core i9-13900KS, 36MB önbellek, 6.0GHz maksimum saat hızı, 24 çekirdek 32 izlek (8P+16E) ve benzer TDP değeri ile 12 Ocak'ta piyasaya sürülecek. Öte yandan Intel, yeni amiral gemisinin fiyatı ve çıkış tarihini henüz onaylamadı.
|İşlemci
|Tek Çekirdek Puanı
|Çok Çekirdekli Skor
|Core i9-13900KS
|2.319
|26.774
|Core i9-13900K
|2.227
|24.311
|Ryzen 9 7950X
|2.192
|22.963
|Core i9-12900KS
|2.081
|19.075
|Core i9-12900K
|1.988
|17.324
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..