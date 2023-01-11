24 çekirdekli Intel Core i9-13900KS görücüye çıktı: Neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce 13.Nesil işlemcilerini piyasaya süren Intel, Raptor Lake yelpazesine yüksek frekanslara çıkabilen Core i9-13900KS modelini de dahil edecek. Bugün Intel'in Oyun Teknik Pazarlama Lideri Jason Xie, Raptor Lake serisinin bir parçası olan isimsiz bir masaüstü işlemcinin canlı görüntülerini paylaştı.

Görüntüler Core i9-13900KS modelini işaret ediyor

Paylaşılan görüntülerde kıdemli yönetici, Intel XTU (Extreme Tuning Utility) ve HWiNFO platformlarında görüntülenen işlemcinin ismine ve skorlarına değinmedi. Ancak şirketin 6.0GHz hızlarda çalışan Core i9-13900KS modelini piyasaya süreceğini biliyoruz.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte ASUS Z790 anakart ve Corsair AIO sıvı soğutucu ile test edilen Core i9-13900KS, iki çekirdek aktifken 5,985 GHz saat hızlarına ulaşıyor. Ancak Jason Xie, bu yüksek saat hızının güç bütçesi, termal veya yazılımın kendisi gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebileceğini söyledi. Bu bağlamda yeni amiral gemisi işlemci yalnızca verimli bir soğutucu ile 6,0 GHz hızları koruyacak gibi gözüküyor.

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Önceki sızıntılara göre Core i9-13900KS, 36MB önbellek, 6.0GHz maksimum saat hızı, 24 çekirdek 32 izlek (8P+16E) ve benzer TDP değeri ile 12 Ocak'ta piyasaya sürülecek. Öte yandan Intel, yeni amiral gemisinin fiyatı ve çıkış tarihini henüz onaylamadı.

Intel Core i9-13900KS Geekbench sızıntıları İşlemci Tek Çekirdek Puanı Çok Çekirdekli Skor Core i9-13900KS 2.319 26.774 Core i9-13900K 2.227 24.311 Ryzen 9 7950X 2.192 22.963 Core i9-12900KS 2.081 19.075 Core i9-12900K 1.988 17.324

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