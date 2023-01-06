AMD, Radeon RX 7900 XTX kartların soğutma sorununu doğruladı

Sorun buhar odasından kaynaklı
Gerçekleştirilen röportajda yetkili isim, AMD'nin sorunu tespit ettiğini ve bazı kartların buhar odası tasarımında yetersiz sıvı bulunduğunu açıkladı. Bununla birlikte sorunlu kartların sayısı hakkında bilgi vermekten kaçınan Herkelman, bunun çok küçük bir yüzdeyi kapsadığını söyledi. AMD tarafından açıklanan bilgilere göre söz konusu sorun, yalnızca ‘referans’ tasarımı kullanan Radeon RX 7900 XTX modellerini etkiliyor.
Yeni gelişme ile beraber RX 7900 XTX’de yaşanan termal sorunun artık buhar odasının içerisindeki sıvıyla veya daha doğrusu miktarının yetersiz olmasıyla ilgili olduğu doğrulandı diyebiliriz. Bununla birlikte AMD ve yönetim kurulu ortakları, referans tasarımlı RX 7900 XTX kartlar için kullanıcılara ücretsiz değişim sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..