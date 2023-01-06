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    AMD, Radeon RX 7900 XTX kartların soğutma sorununu doğruladı

    AMD, uzun süredir gündemde olan Radeon RX 7900 XTX kartların soğutma sorununu onayladı. Sorundan etkilenen referans RX 7900 XTX kartlar için ücretsiz değişim başlıyor.
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    AMD, Radeon RX 7900 XTX kartların sorunlu olduğunu doğruladı Tam Boyutta Gör
    Yeni amiral gemisi Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT ekran kartlarını kullanıcılar ile buluşturan AMD, son zamanlarda RX 7900 XTX'de ortaya çıkan aşırı ısınma (hot spot) sorunu ile gündeme gelmeye başladı. Bugün CES 2023’te PCWorld'ün sorularını yanıtlayan AMD Radeon Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Scott Herkelman, RX 7900 XTX’te yaşanan termal sorunlara açıklık getirdi.

    Sorun buhar odasından kaynaklı

    Gerçekleştirilen röportajda yetkili isim, AMD'nin sorunu tespit ettiğini ve bazı kartların buhar odası tasarımında yetersiz sıvı bulunduğunu açıkladı. Bununla birlikte sorunlu kartların sayısı hakkında bilgi vermekten kaçınan Herkelman, bunun çok küçük bir yüzdeyi kapsadığını söyledi. AMD tarafından açıklanan bilgilere göre söz konusu sorun, yalnızca ‘referans’ tasarımı kullanan Radeon RX 7900 XTX modellerini etkiliyor.

    Yeni gelişme ile beraber RX 7900 XTX’de yaşanan termal sorunun artık buhar odasının içerisindeki sıvıyla veya daha doğrusu miktarının yetersiz olmasıyla ilgili olduğu doğrulandı diyebiliriz. Bununla birlikte AMD ve yönetim kurulu ortakları, referans tasarımlı RX 7900 XTX kartlar için kullanıcılara ücretsiz değişim sunacak.

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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 9 saat önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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