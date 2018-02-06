25 bin TL maaşla kamuyu koruyacak bilişim personelleri alınacak

Siber saldırıların sayısının giderek artmasından ve veri güvenliğinin her geçen daha önemli hale gelmesinden dolayı kamuda yeni siber güvenlik uzmanlarının istihdam edilmesi için harekete geçildi. Meclise sunulan tasarıda sözleşmeli bilişim personeli sayısının 100’e kadar çıkarılması ve dolgun maaş verilmesi planlanıyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim altyapılarının güçlendirilmesi noktasında büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştırılacak sözleşmeli bilişim personellerinin ücret tavanı da 4 katından 5 katına çıkarıldı.

Bilişim personelleri için yürürlükte olan tavan ücretler

Kamuda bilişim uzmanları için belirlenen ücret tavanı 5 bin TL’yi aşıyor. En düşük maaş alan bilişim personeli pozisyonunda ise Sistem Uzmanı ile Yazılım Geliştirme Uzmanı yer alıyor. Bu iki pozisyon için tavan ücretin 2 katı veriliyor ve maaşlar 10 bin TL’yi aşıyor. Meclise sunulan yasanın onaylanması halinde Kıdemli Network Uzmanları 25 bin TL civarı maaş alacak.

Kamuya alınacak bilişim personelleri için KPSS ve YDS şartı aranacak. En yüksek puanlı adaylar sözlü ve uygulamalı mülakata çağrılacak. Meclise sunulan tasarı onay bekliyor.

https://www.yenisafak.com/ekonomi/25-bin-tl-maasla-devleti-koruyacaklar-3089247