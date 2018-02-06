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25 bin TL maaşla kamuyu koruyacak bilişim personelleri alınacak

Dünyada artan ve kamu kurumlarını tehdit eden siber saldırılara karşı atağa geçildi. Meclise sunulan tasarıyla yeni bilişim personelleri alınması ve dolgun maaş verilmesi planlanıyor.
1 yıl
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Güvenlik
Yusuf Akbaş
Yazar
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Siber saldırıların sayısının giderek artmasından ve veri güvenliğinin her geçen daha önemli hale gelmesinden dolayı kamuda yeni siber güvenlik uzmanlarının istihdam edilmesi için harekete geçildi. Meclise sunulan tasarıda sözleşmeli bilişim personeli sayısının 100’e kadar çıkarılması ve dolgun maaş verilmesi planlanıyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim altyapılarının güçlendirilmesi noktasında büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştırılacak sözleşmeli bilişim personellerinin ücret tavanı da 4 katından 5 katına çıkarıldı.

Bilişim personelleri için yürürlükte olan tavan ücretler

Kamuda bilişim uzmanları için belirlenen ücret tavanı 5 bin TL’yi aşıyor. En düşük maaş alan bilişim personeli pozisyonunda ise Sistem Uzmanı ile Yazılım Geliştirme Uzmanı yer alıyor. Bu iki pozisyon için tavan ücretin 2 katı veriliyor ve maaşlar 10 bin TL’yi aşıyor. Meclise sunulan yasanın onaylanması halinde Kıdemli Network Uzmanları 25 bin TL civarı maaş alacak.

Kamuya alınacak bilişim personelleri için KPSS ve YDS şartı aranacak. En yüksek puanlı adaylar sözlü ve uygulamalı mülakata çağrılacak. Meclise sunulan tasarı onay bekliyor.


https://www.yenisafak.com/ekonomi/25-bin-tl-maasla-devleti-koruyacaklar-3089247 Yorum Yaz
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nuksws_99 1 yıl en beğenilen
Kamuya alınacak bilişim personelleri için KPSS ve YDS şartı aranacak. En yüksek puanlı adaylar sözlü ve uygulamalı mülakata çağrılacak. SÖZLÜ MÜLAKAT :) :)
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lonelyhawk84 1 yıl
bilişim sektöründeki adamın ne işi var KPSS ile
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buraoca2 1 yıl FatihAsl
FatihAsl
Burada baya bir bilişimci varmış, KPSS ye kaka demişler. işine gelen yarışa girer. bol tatil ve az mesai var. kapasitem olasa girmeye çalışırdım. 6 dan sonrada kendi işim için kod yazmaya devam. kendi projemi bitirdikten sonra istifa. mis gibi

İşine gelen değil, tanıdigi olan yarışa girer...
FatihAslBurada baya bir bilişimci varmış, KPSS ye kaka demişler. işine gelen yarışa girer. bol tatil ve az mesai var. kapasitem olasa girmeye ...
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1 Yanıt Yanıtla +36
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Guest-4B3058CAB 5 ay
torpili olup mesleği tutmayan forumdaşlar varsa beni devlete doğru iteler misiniz?
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ultramarine caeruleum 5 ay
Maaşlar brüt yani ele geçen %40 daha düşük olacak.
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unforgiven1127 5 ay
Cyber Security alani uzmanlasilmasi gereken bir alandir, yani okulu bitirdim java biliyorum ile olacak is degil, insanlar bu ise yillarini veriyorlar. Normal bir senior developer 80-100k dolar / yil maas alirken, ozellesilmesi gereken ve bukadar onemli bir konuda devletin bukadar cimri olmasi beni cok sasirtti.
Kimse gidipte bu paralara calismaz, hicbir seyden haberi olmayan badem biyiklilarin agiz kokusunu cekmez. Alirlar amca, dayi cocuklarini haybeye maas oderler herzaman yaptiklari gibi.
Adam birde KPSS ve dil sinavi filan yazmis Allah akil fikir versin ne diyeyim.
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Vanished Man 5 ay
25 bin değil ki. 15 bin 20 bin bir de brüt. Oradan sgk, vergi kesilecek ele geçen para 10 bin olsa o da zor. Kalifiye bir adam kpss falan uğraşmaz.
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musty578 5 ay
burda bu işte çalışan varmıdırki
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NightWolker 5 ay
Şaka gibi ülkede yaşıyoruz. Uzman yazılımcı veya Uzman Network elemanının ülkede ne işi var , olsa da adam sizin dandik KPSS niz ile ugraşmaz.Yurtdışında bu rakamların en az 3-4 katı kazanılıyor hey yavrum hey. :)
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Yirikalische 5 ay NightWolker
NightWolker
Şaka gibi ülkede yaşıyoruz. Uzman yazılımcı veya Uzman Network elemanının ülkede ne işi var , olsa da adam sizin dandik KPSS niz ile ugraşmaz.Yurtdışında bu rakamların en az 3-4 katı kazanılıyor hey yavrum hey. :)

25.000 dedikleri de nete cevirdiginde ortalama 16 bin civarina denk geliyor aylik, yani 2.632 euro
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furandor 1 yıl
Aramalarına gerek forum da tonla var ..bilisim siyaset savaş strateji uzmanı .felsefe tarih din ne istersen tüm bilgilerin uzmanları bu bölümde .
Maşallah forumun gençleri uzmanların efendisi ..
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burakk, 1 yıl
Yalniz bir muhendise cok para verince, daha iyi bir muhendise donusmuyor.
Biri soylesin bunu bunlara.
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Mephalay 1 yıl burakk,
10 bin , 15 bin ya da 20 bin brut para da cok para degil zaten.
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Paetzold 1 yıl
Yerler şimdiden dolmuştur eşe, dosta.
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POWER64 1 yıl
Bu tarz adamlar sınavla alınmaz. Tespit edersin bu işteki en iyileri. Götürürsün teklifi, verirsin parayı kabul ederse yaparsın görevlendirmeyi.
İşten anlayan adamları da takım lideri yaparsın. Öyle bürokratik işlerle ilerlemez bu tarz projeler.
Adayların güvenlik soruşturmasını da yaparsın olur biter.
Bu işler teknolojiye ve gelişime kapalı insanlarla olacak iş değil.
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