Netflix, YouTube gibi dijital servislere RTÜK denetimi geliyor

Yasanın yürürlüğe girmesi internet sitelerinden yayın yapmak isteyen lisanslı yayın kuruluşlarının yayın yapabilmek için RTÜK’ten ayrıca lisans almak zorunda kalacağı, lisans almayan veya lisansı iptal edilen kuruluşların yayınlarının, sulh ceza hâkimliği tarafında engellenebilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor.
RTÜK’ün engelleme talebini sulh ceza hâkimi 24 saat içinde duruşmaya gerek görmeden karar bağlayabilecek. Karara Ceza Mahkemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilecek.
İnternet yayıncılığına sansür uygulaması
Kararın alınmasına gerekçe olarak internetteki yayın içeriklerinin denetiminin yapılamaması ve elde edilen gelirlere vergi yansıtılamaması gösteriliyor. Yasanın yürürlüğe girmesi halinde Netflix, YouTube, BluTV, Spotify gibi internet üzerinden yayın yapan kanalların kontrolü RTÜK’te olacak. RTÜK'ten lisans almayan ve RTÜK'ün uygunsuz olarak gördüğü dijital servislere erişim engellenecek.
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herşey para için kardeşim, manevi değerleri gerçekten düşünüyorsan evlilik programları, survivor gibi programlari kaldırman lazım
netflix milyar dolarlık firma, onları da biraz çarpayım demiş, bunun özeti budur