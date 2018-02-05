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Netflix, YouTube gibi dijital servislere RTÜK denetimi geliyor

Netflix, YouTube ve diğer dijital yayın platformlarına RTÜK'ün müdahale edebilmesine imkân tanıyan yasa meclise sunuldu. RTÜK, uygun görmediği dijital servislere erişimi engelleyebilecek.
1 yıl
91,6b
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648
sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
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Netflix, YouTube gibi dijital servislere RTÜK denetimi geliyor
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TBMM’ye sevk edilen yeni torba yasada ilginç bir madde ortaya çıktı. Meclise gönderilen torba kanunun 73. maddesinegöre internetten yayın yapan kuruluşlara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)  denetimi geliyor.

Yasanın yürürlüğe girmesi internet sitelerinden yayın yapmak isteyen lisanslı yayın kuruluşlarının yayın yapabilmek için RTÜK’ten ayrıca lisans almak zorunda kalacağı, lisans almayan veya lisansı iptal edilen kuruluşların yayınlarının, sulh ceza hâkimliği tarafında engellenebilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor.

RTÜK’ün engelleme talebini sulh ceza hâkimi 24 saat içinde duruşmaya gerek görmeden karar bağlayabilecek. Karara Ceza Mahkemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilecek.

İnternet yayıncılığına sansür uygulaması

Kararın alınmasına gerekçe olarak internetteki yayın içeriklerinin denetiminin yapılamaması ve elde edilen gelirlere vergi yansıtılamaması gösteriliyor. Yasanın yürürlüğe girmesi halinde Netflix, YouTube, BluTV, Spotify gibi internet üzerinden yayın yapan kanalların kontrolü RTÜK’te olacak. RTÜK'ten lisans almayan ve RTÜK'ün uygunsuz olarak gördüğü dijital servislere erişim engellenecek. 

Netflix, YouTube gibi dijital servislere RTÜK denetimi geliyor
 
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan RTÜK üyesi İlhan Taşçı bu kararın sansür uygulaması olduğunu vurgulayarak, "A9 kılıfıyla sansür uygulaması getirilmek istenmektedir. İnternet üzerinden iletim denildiği an YouTube başta olmak üzere tüm sosyal medya ve iletişim mecralarını kapsar nitelikte sansür, erişimi engelleme sonucu yaratacak bir yaklaşımdır bu. Düzenlemenin bu haliyle yasalaşması Anayasada tanımlanmış iletişim, haberleşme özgürlüğüne de darbe vurur." dedi.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise uygulamanın ifade özgürlüğünü kısıtlamak için getirilmediğinin altını çizerek "İnternet kanallarını da RTÜK denetleyecek. Yapılan her düzenleme basın ve ifade hürriyetini sınırlamak için değil, ondan istifade ederek başka türlü suçları işleyen kişilerle ilgili. Yoksa ifade hürriyetini sınırlamak için değil." açıklamasını yaptı.

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akbirkurt 1 yıl en beğenilen
Netflix'te sigarayı buzlanmış gördüğüm an hesabımı kapatır,bilgisayarın başına geçip Utorrent'i kurarım.
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ReflexAction 1 yıl
Artık netflixde alınmaz sansürden,herkes yine torrente yönelir ardından netflix Türkiye'den çekilir.
1 Yanıt Yanıtla +446
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mahmut716 1 yıl fantomasds
fantomasds
İyi olmuş, milli manevi değerlerimize hakaret eden aşağılayan insanlar artık rahat hareket edemeyecek.

herşey para için kardeşim, manevi değerleri gerçekten düşünüyorsan evlilik programları, survivor gibi programlari kaldırman lazım
netflix milyar dolarlık firma, onları da biraz çarpayım demiş, bunun özeti budur
fantomasdsİyi olmuş, milli manevi değerlerimize hakaret eden aşağılayan insanlar artık rahat hareket edemeyecek.herşey para içi...
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1 Yanıt Yanıtla +355
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davincu 5 ay

Bunun kanal açın para şıçarız yemin ediyom
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Yılan Serdar 7 ay
bence çok doğru bi karar, salonda rahat rahat dizi izleyemiyorum. netflix zaten porno sitesi gibi
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pcdaly 8 ay
zamanında televizyonda huysuz virjin izlerdik... seyircilerin masalarında içki şişeleri olur, kadehlerinde içkiler dolu olur, kamera da bunu çeker kimse yadırgamazdı. Huysuz her türlü küfür/bel altı sohbeti de yapardı. Bip olmadan.
Ah ne günlermiş. İyiki o 90'lara denk gelmişim televizyon programları açısından.
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DOMIX 5 ay pcdaly
Bu açıdan o kadarda özlenecek yanı yok, özel kanalların hiçbir sınırı yoktu öğlen vakti kırmızı noktalı yayınlayan kanal vardı,
sigara içki her türlü çoluk çocuğun gözüne gözüne reklam olarak sokulurdu,
hele sıcağı sıcağına diye bir program vardı Haluk Bilginer ile Cem Kurtoğlu sunardı program bildiğin mezbaha gibiydi, kaza anı sonrası cenazeleri olduğu gibi içi dışına çıkmış hali ile gösterirdi.
90 larda özel tv ler daha emekleme devrindeydi herkes el yordamı ile ilerliyordu o açıdan bakar isek şimdiki tv lere göre çok daha renkli ve içerik zengini idi. Diziler geneli itibari ile daha bir masum daha bir "bizden" di,(7 numara, süper baba, ekmek teknesi, bizimkiler, kaygısızlar, olacak o kadar gibi yapımların ayarında yapımlar şimdi tek tük çıkıyor) açık oturum ve forumlar şimdiki gibi editoryal kadro değil de her kesimden ve her türden insan mevcuttu. Örneğin Ahmet Kayanın kanal6 daki bıyık yorumları o gün için normaldi bu gün efsane oldu

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The Ace of Spades 8 ay
3-4 ay önce geldi gitti bu kanun . Mesela Çukur izlerken bir süre küfürler Youtube'daki parça parça sahnelerde bile biplydi ama birkaç haftadır normal .
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deserthawk 8 ay
Ben netflix olsam, valla proxy konusunu esnetirim sırf bu işler için.
Para ile satın aldığım bir platform, yahu filmimi sansürsüz izleyemeyecek miyim, adamlar pkk propagandası mı yapıyorlar da böyle bir şeye ihtiyaç var.
Gerçekten çok zevksiz bir ülke olduk, herkes mutsuz ya.
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suicide 8 ay
Bu is ne oldu son tahlilde? cukur un yeni sezon bolumune baktim sansurlu idi puhu da, eski sezonlar sansursuz mesela?
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The Ace of Spades 8 ay suicide
Youtube ile Puhu TV ters sanırım .
Youtube'da bi ara bipliydi önceden sonra yeni sezonda düzeltildi ve bipi kaldırdılar, Puhu'da da eskiden yoktu şimdi bip var
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Hayalci 8 ay
Kan emici vampirlerden ne beklersinizKİ, onları işi gücü sinekten yağ çıkarmak, bu saatten sonra vatandaşı için hiçbir iyilik yapmaz emin olun, işleri güçleri para para para. Haram zehir zıkkım olsun .................laRI



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punch 8 ay
denetleme adı altında vampir yapımcı firmaların desteği ile streaming kanallarındaki adam gibi işleri biçmeye yönelik başlatılan sürek avıdır.
youtu.be/...
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eyoruk 10 ay
Sansür geldi sandım..
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korayalttantire 10 ay
Hic ifade ozgurlugunu kisitlamak icin olur mu caniiimmm.
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