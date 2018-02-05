Netflix, YouTube gibi dijital servislere RTÜK denetimi geliyor

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TBMM’ye sevk edilen yeni torba yasada ilginç bir madde ortaya çıktı. Meclise gönderilen torba kanunun 73. maddesinegöre internetten yayın yapan kuruluşlara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi geliyor.

Yasanın yürürlüğe girmesi internet sitelerinden yayın yapmak isteyen lisanslı yayın kuruluşlarının yayın yapabilmek için RTÜK’ten ayrıca lisans almak zorunda kalacağı, lisans almayan veya lisansı iptal edilen kuruluşların yayınlarının, sulh ceza hâkimliği tarafında engellenebilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor.

RTÜK’ün engelleme talebini sulh ceza hâkimi 24 saat içinde duruşmaya gerek görmeden karar bağlayabilecek. Karara Ceza Mahkemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilecek.

İnternet yayıncılığına sansür uygulaması

Kararın alınmasına gerekçe olarak internetteki yayın içeriklerinin denetiminin yapılamaması ve elde edilen gelirlere vergi yansıtılamaması gösteriliyor. Yasanın yürürlüğe girmesi halinde Netflix, YouTube, BluTV, Spotify gibi internet üzerinden yayın yapan kanalların kontrolü RTÜK’te olacak. RTÜK'ten lisans almayan ve RTÜK'ün uygunsuz olarak gördüğü dijital servislere erişim engellenecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan RTÜK üyesi İlhan Taşçı bu kararın sansür uygulaması olduğunu vurgulayarak, "A9 kılıfıyla sansür uygulaması getirilmek istenmektedir. İnternet üzerinden iletim denildiği an YouTube başta olmak üzere tüm sosyal medya ve iletişim mecralarını kapsar nitelikte sansür, erişimi engelleme sonucu yaratacak bir yaklaşımdır bu. Düzenlemenin bu haliyle yasalaşması Anayasada tanımlanmış iletişim, haberleşme özgürlüğüne de darbe vurur." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise uygulamanın ifade özgürlüğünü kısıtlamak için getirilmediğinin altını çizerek "İnternet kanallarını da RTÜK denetleyecek. Yapılan her düzenleme basın ve ifade hürriyetini sınırlamak için değil, ondan istifade ederek başka türlü suçları işleyen kişilerle ilgili. Yoksa ifade hürriyetini sınırlamak için değil." açıklamasını yaptı.